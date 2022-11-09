Росіяни перекидають з окупованого Криму у бік материкової України пускові контейнери для ЗРК С-300. ВIДЕО

На трасі Таврида у тимчасово окупованому Криму помічено колону російської техніки із пусковими контейнерами для зенітної ракетної системи С-300.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У Криму на трасі "Таврида" помічено російську військову колону, завантажену пусковими контейнерами для зенітної ракетної системи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що колона рухалась у бік материкової України.

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Як повідомлялося, після вибуху на мосту через Керченську протоку окупанти намагалися перекидати військову техніку поромною переправою.