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Росіяни перекидають з окупованого Криму у бік материкової України пускові контейнери для ЗРК С-300. ВIДЕО
На трасі Таврида у тимчасово окупованому Криму помічено колону російської техніки із пусковими контейнерами для зенітної ракетної системи С-300.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"У Криму на трасі "Таврида" помічено російську військову колону, завантажену пусковими контейнерами для зенітної ракетної системи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що колона рухалась у бік материкової України.
Як повідомлялося, після вибуху на мосту через Керченську протоку окупанти намагалися перекидати військову техніку поромною переправою.
Топ коментарі
+25 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар09.11.2022 19:35
+20 vadyan
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+13 MrStepanovM
показати весь коментар09.11.2022 19:33
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у відкритих ЗМІ в курсі а наша розвідка нічого не чула та не бачила...
Головне, що не панікували, а орки кого змогли згвалтували, і депортували на свої болота.