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Росіяни перекидають з окупованого Криму у бік материкової України пускові контейнери для ЗРК С-300. ВIДЕО

На трасі Таврида у тимчасово окупованому Криму помічено колону російської техніки із пусковими контейнерами для зенітної ракетної системи С-300.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У Криму на трасі "Таврида" помічено російську військову колону, завантажену пусковими контейнерами для зенітної ракетної системи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що колона рухалась у бік материкової України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може визволити Крим до наступного літа, - американський генерал Ходжес

Як повідомлялося, після вибуху на мосту через Керченську протоку окупанти намагалися перекидати військову техніку поромною переправою.

Автор: 

армія рф (17557) Крим (14176) зброя (7480)


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Топ коментарі
+25
Перекидати вони то може і перекидають, але ж Хаймарси не сплять
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09.11.2022 19:35
+20
Наче це їм допоможе...
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09.11.2022 19:36
+13
і цього гівна в них ще багато....
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09.11.2022 19:33
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і цього гівна в них ще багато....
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09.11.2022 19:33 Відповісти
Як жаба у зміїний рот.
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09.11.2022 19:34 Відповісти
Перекидати вони то може і перекидають, але ж Хаймарси не сплять
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09.11.2022 19:35 Відповісти
Наче це їм допоможе...
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09.11.2022 19:36 Відповісти
Вот сволочи!
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09.11.2022 19:38 Відповісти
Треба буде дуже уважно ЗСУ при вході в Херсон.Москалі і можуть просто замінувати все і зверху ще цією х..ю накрити.
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09.11.2022 19:54 Відповісти
Взагалі не треба туди поки ще входити. Гадаю, у нашого керівництва ЗСУ є план з альтернативних шляхів звільнення.
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09.11.2022 20:20 Відповісти
А зачем входить в Херсон, оцепить его на 2 года как вермахт питер
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09.11.2022 20:31 Відповісти
Головне аби потім не висрався озлоблений на цивілізацію карликовий ********, який керує сусідніми територіями. Він же із сєсєсєра із сталєнграда
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10.11.2022 15:44 Відповісти
Вхід-вихід з Криму як бутилочна гірлянка. Дуже легко перерізається і блокується.
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09.11.2022 20:19 Відповісти
От якби все це знищити,до того,як вони почнуть їх підіймати....можливо,наша розвідка вже в курсі...
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09.11.2022 20:21 Відповісти
ні, не вкурсі
у відкритих ЗМІ в курсі а наша розвідка нічого не чула та не бачила...
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09.11.2022 22:43 Відповісти
Маєш на увазі як перед повномасштабним вторгненням? А какая разніца?
Головне, що не панікували, а орки кого змогли згвалтували, і депортували на свої болота.
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10.11.2022 15:41 Відповісти
підвозять ближче, щоб хаймерси доставали
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09.11.2022 20:29 Відповісти
Знов будуть по Миколаїву, Нікополю, Запоріжжю, Дніпру прильоти.
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09.11.2022 21:14 Відповісти
Гаварящая вагіна буданов чого мовчить? він же ***** розвідник, чи як раніше "я нівіжу падгатовкі к нападєнію?"
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09.11.2022 21:16 Відповісти
**** дрыщавая , не угомонится , ну ну...
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09.11.2022 21:34 Відповісти
 
 