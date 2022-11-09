ЗСУ увійшли у населений пункт Правдине - до Херсона лишилось 40 км . ВIДЕО
Увечері 9 листопада воїни ЗСУ увійшли до населеного пункту Правдине, яке розташоване на відстані 40 км від Херсона.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють соцмережі.
Топ коментарі
+48 Виктор Павлов #540342
показати весь коментар09.11.2022 21:23
+36 Олександр Шевченко #500693
показати весь коментар09.11.2022 21:19
+32 Чайка Київ
показати весь коментар09.11.2022 21:21
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а зі снігурівки не виходять тому поки туди і не зайшли...
всяко краще ніж класти життя!!!
Бережи і допомагай вам, рідненькі, Господь та Матінка Богородиця
Треба доходити до Чорнобаївки і брати під контроль ствольної Антонівський автомобільний та залізничний.
Тоді оркам точно піzда!
Снаряд літає по прямій?))
p.s. як виявилось, мало хто може в сарказм
Браво,маестро!
Будемо вважати,що це була розминка... Порозумілись, тисну Вашу руку!
"поражение,стид,позор,горько,обидно,плевок,предательство,госизмена" і т.д.
Слава ЗСУ 👍💪 та генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱🇺🇦🇬🇧🇱🇷🇺🇦
Паша,прикинь тут у них в селе коровник стоит..,в нем стоят Кондиционеры и окна стеклопакет...,а освещение супер..,у нас в Барнауле нет такого
Колян, хватай все что видишь, даже лампочки в коровнике...
Стадо мавзолейное...вы и правда Обезьяны с планеты Тугодум...🦍🦍
https://www.youtube.com/watch?v=Yn_91Eayxfs
просто так не бкває
100% є якась пастка.
ми воюємо не з цивілізованим військом.
з орками, з ватою..
згадайте коридор з Іловайська, Дебальцевого
❗️В районі Олешок та Антонівки наші воїни накривають (артою) колони русні.