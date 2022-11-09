УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11091 відвідувач онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
19 344 45

ЗСУ увійшли у населений пункт Правдине - до Херсона лишилось 40 км . ВIДЕО

Увечері 9 листопада воїни ЗСУ увійшли до населеного пункту Правдине, яке розташоване на відстані 40 км від Херсона.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють соцмережі. 

Автор: 

визволення (566) ЗСУ (7599) Херсонська область (5801)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+48
Пля неужели мы видим в прямом эфире унижение и уничтожение московской орды?Победа Украины над Парашей плеааааат.....это же на сотни лет слава ,,,больше ни одна мокшанская б...дь не пукнит в сторону Украины что она создана искусственно - она создана потом и кровью украинцев! Слава Украине!
показати весь коментар
09.11.2022 21:23
+36
Метр за метром і так аж до Севастополя.
показати весь коментар
09.11.2022 21:19
+32
Героям слава !!!
Бережи і допомагай вам, рідненькі, Господь та Матінка Богородиця
показати весь коментар
09.11.2022 21:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Метр за метром і так аж до Севастополя.
показати весь коментар
09.11.2022 21:19 Відповісти
А ще краще до мАЦкви
показати весь коментар
09.11.2022 21:21 Відповісти
Там не 40 там 30км .
показати весь коментар
09.11.2022 21:23 Відповісти
Це і Гради дістануть.
показати весь коментар
09.11.2022 21:27 Відповісти
40 хіба що до центру Херсона, там далі Миролюбівка і вже майже потім Чорнобаївка
показати весь коментар
09.11.2022 21:40 Відповісти
40 - це по дорогах (гугл меп), по прямій там 27 км до західної околиці Херсона.
показати весь коментар
09.11.2022 21:45 Відповісти
Орки відступають на лівий берег. На лівий берег річки Урал!!! Там їм місце
показати весь коментар
09.11.2022 21:42 Відповісти
краще на правий Обі. Обі - окей!!!
показати весь коментар
09.11.2022 22:55 Відповісти
Только так, через Урал).
показати весь коментар
09.11.2022 23:08 Відповісти
Дякувати Богу і ЗСУ Україна звільнить і Херсон, а після і Херсонську область, щоб ті потвори не витворяли.
показати весь коментар
09.11.2022 21:21 Відповісти
цікаво в нас получається - заходимо коли московити вийдуть.
а зі снігурівки не виходять тому поки туди і не зайшли...
всяко краще ніж класти життя!!!
показати весь коментар
09.11.2022 21:21 Відповісти
https://liveuamap.com/uk/2022/9-november-the-ukrainian-flag-has-been-raised-over-snihurivka
показати весь коментар
09.11.2022 21:42 Відповісти
Снігурівка!!! ✌✌✌
показати весь коментар
09.11.2022 22:18 Відповісти
Залишили прикривати відхід, побіцявши медальки - посмертно.
показати весь коментар
09.11.2022 21:55 Відповісти
Героям слава !!!
Бережи і допомагай вам, рідненькі, Господь та Матінка Богородиця
показати весь коментар
09.11.2022 21:21 Відповісти
Зайшли без бою і віддасте без бою, тварюки кацапські...
показати весь коментар
09.11.2022 21:22 Відповісти
Пля неужели мы видим в прямом эфире унижение и уничтожение московской орды?Победа Украины над Парашей плеааааат.....это же на сотни лет слава ,,,больше ни одна мокшанская б...дь не пукнит в сторону Украины что она создана искусственно - она создана потом и кровью украинцев! Слава Украине!
показати весь коментар
09.11.2022 21:23 Відповісти
это уже давно доказано и показано, сейчас только методично закрепляется
показати весь коментар
09.11.2022 21:41 Відповісти
Не кажи гоп
показати весь коментар
09.11.2022 21:50 Відповісти
Героям слава !!
показати весь коментар
10.11.2022 00:45 Відповісти
Оце вже діло!
Треба доходити до Чорнобаївки і брати під контроль ствольної Антонівський автомобільний та залізничний.
Тоді оркам точно піzда!
показати весь коментар
09.11.2022 21:26 Відповісти
може 400км?
показати весь коментар
09.11.2022 21:31 Відповісти
яких 400))) там навіть меньше 40км
показати весь коментар
09.11.2022 21:33 Відповісти
не може такого бути! 4000 певно
показати весь коментар
09.11.2022 21:43 Відповісти
По прямій 30 км.
Снаряд літає по прямій?))
показати весь коментар
09.11.2022 21:42 Відповісти
по прямій там менше навіть за 30, якщо вдаватись в подробиці.
p.s. як виявилось, мало хто може в сарказм
показати весь коментар
09.11.2022 21:46 Відповісти
Виявляється, 400 та 4000 км --- це був сарказм??))
Браво,маестро!
показати весь коментар
09.11.2022 21:51 Відповісти
ну цеж очевидно, де у нас така глибина окупації є на правому березі...
показати весь коментар
09.11.2022 22:24 Відповісти
Вибачте, думав що сарказм кидається в очі, як собака з підворіття. Але, скільки там тої собаки -- так, шпіц...))
Будемо вважати,що це була розминка... Порозумілись, тисну Вашу руку!
показати весь коментар
10.11.2022 19:06 Відповісти
за самоіронію +
показати весь коментар
09.11.2022 23:06 Відповісти
Крысы ТРУПлэра драпают шо маршал Тухлочевский из под Варшавы..1920 года..,когда хотели соединить немецкий и мацковский пролетайРят,типа Мировая ливарюцыя Бурлаков с Волги и Гитлера с Рейна...😛
показати весь коментар
09.11.2022 21:34 Відповісти
про втечу з правого берега касапські телеграм боти плачуться так:
"поражение,стид,позор,горько,обидно,плевок,предательство,госизмена" і т.д.
показати весь коментар
09.11.2022 21:48 Відповісти
Быдло путлера плохо ориентируется в своем Концлагере на ощупь.. куда им ориентироваться в Украине..быдло Шариковы знают только одну формулу..забрать, взять,поделить,пропить,продать и опять пропить даже унитаз...🦍🦍🦍😛😛🤣🤣
Слава ЗСУ 👍💪 та генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱🇺🇦🇬🇧🇱🇷🇺🇦
показати весь коментар
09.11.2022 21:50 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/4389 Петро Порошенко : "Середа. 9 листопада. ... вечір чудовий. І новини гарні. Російські загарбники вибиті із Снігурівки 🇺🇦💪 Русскій воєнний корабль іде нах$й степами Херсонщини. Це мені сьогодні підтвердили військові, які безпосередньо брали участь у операціях на цьому напрямку. Тільки ранком ми повернулися з передової, бо завозили техніку. А сьогодні вони перетелефонували нам із цією новиною".
показати весь коментар
09.11.2022 21:56 Відповісти
Из беседы двух крыс путлера весной этого года..
Паша,прикинь тут у них в селе коровник стоит..,в нем стоят Кондиционеры и окна стеклопакет...,а освещение супер..,у нас в Барнауле нет такого
Колян, хватай все что видишь, даже лампочки в коровнике...
Стадо мавзолейное...вы и правда Обезьяны с планеты Тугодум...🦍🦍
показати весь коментар
09.11.2022 21:58 Відповісти
Там по прямій 27 км...Я ще в юності ходив пішки з Миколаєва до Чорнобаївки,а на вєлікє до Хєрсіка і назад,дівок у лісосмугах чпокав)
показати весь коментар
09.11.2022 22:07 Відповісти
Порошенко про Снігурівку:

https://www.youtube.com/watch?v=Yn_91Eayxfs
показати весь коментар
09.11.2022 22:10 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2022 22:17 Відповісти
Варги у кацапської шльондри робочі.А в баньках буй намальований.
показати весь коментар
09.11.2022 23:06 Відповісти
ой дорогенькі, не спішіть...
просто так не бкває
100% є якась пастка.
ми воюємо не з цивілізованим військом.
з орками, з ватою..
згадайте коридор з Іловайська, Дебальцевого
показати весь коментар
09.11.2022 22:51 Відповісти
Слухала воїна з позивним «Мадяр», то він говорить що ці нелюди, як тільки вийдуть,*********** правий берег Херсону, гірше ніж Маріуполь. Просить людей виїхати
показати весь коментар
10.11.2022 00:06 Відповісти
просто так? а ти попробуй забезпечити банду в 30 тис рил ************, пальним, продовольством без нормальних переправ і під постійним точним вогнем нашої арти, хімарсів, авіації протягом близько 4 місяців як 2 головних мости через Дніпро наші вивели з ладу? Каци вже там давно все зрозуміли до чого там все йде. Тому їм краще врятувати хоч частину військ, ніж покласти весь цей контингент на правому березі.
показати весь коментар
10.11.2022 01:59 Відповісти
То,якісь муд@ки можуть казати,що просто так! Не мають вони іншого виходу,тому і йдуть! І все не просто так, а завдяки ЗСУ!!! Слава ЗСУ!!! Героям Слава!!!
показати весь коментар
10.11.2022 08:01 Відповісти
ви або не уважно читаєтн або не вмієте думати
показати весь коментар
10.11.2022 09:07 Відповісти
https://t.me/zsuwar/24198 Збройні Сили України. Війна з окупантами

❗️В районі Олешок та Антонівки наші воїни накривають (артою) колони русні.
показати весь коментар
10.11.2022 01:44 Відповісти
 
 