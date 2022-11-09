Сьогодні в інформаційному просторі багато радощів, але емоції наші мають бути стриманими - завжди під час війни, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців увечері 9 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів – і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими – завжди під час війни.

Годувати ворога всіма деталями наших операцій точно не буду. Чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де іще – коли буде наш результат, кожен це побачить. Обов’язково. Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує, Може, не так, як у новинах.

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Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо.

А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв.

Тому ми рухаємось дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі – і щоби втрат було якнайменше. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст.

Але це буде наслідком саме наших зусиль, наших оборонних операцій. Тих, які зараз тривають, тих, які ще плануємо".

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