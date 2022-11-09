Сьогодні в інформаційному просторі багато радощів, але емоції наші мають бути стриманими - завжди під час війни, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців увечері 9 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Зеленського.
У повідомленні зазначається: "В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів – і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими – завжди під час війни.
Годувати ворога всіма деталями наших операцій точно не буду. Чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де іще – коли буде наш результат, кожен це побачить. Обов’язково. Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує, Може, не так, як у новинах.
Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо.
А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв.
Тому ми рухаємось дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі – і щоби втрат було якнайменше. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст.
Але це буде наслідком саме наших зусиль, наших оборонних операцій. Тих, які зараз тривають, тих, які ще плануємо".
Будь ласка, зачекайте...
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жвачка с ментолом? )))
чому тільки цей?
Ваші - можливо. Але ми будемо радіти всьому, що йде проти оманських договорняків та парижських домовленостей!
Твої "просто пєрєстать стрелять" і "отвєсті чтоб нє праваціравать" вилилися у десятки тисяч загиблих... Але винен Порох і "мінський договарняк", завдяки яким відродились ЗСУ і недопалок сцявся нападу.
Ти ж зараз в Києві, недолуге хрипле непорозуміння? Так от: я зроблю все, щоб ти здохло коли в тебе вже не стане тих тисяч охоронців, що є зараз (якщо тебе не посадять по 111-й) . А поки живи, тварюка, насолоджуйся теплою ванною від дєрьмака...
три УКРАЇНЦІ зірвали джекпот за останні кілька днів
один, Луцький авторинок, приватизував
другий, Бурштин Україна майже даром хапнув.
третій зупинив тютюнову фабрику, 600 людей без роботи
і це тоді, коли ЗСУ ідуть в перед, на смерть, в тому числі і за них
то рідіти, млять, чи плакати???
А який привід для радощів може бути? Може Коломойський здох?
По Херсону звісно це позитив ,його звільненя буде або десь неділя або більше.Питання в іншому.На тому березі орки багато стянули і закрипілися а сам Херсон стає город тир.І це якраз не радує,бо орки реально його можуть планомірно стерти.Херсон звільненя це добре і зразу питання що робити далі.Це знає лише ЗСУ.Зима Дніпро...Якщо судити з того що прислали штати по бронекатерах готується щось грандіозне.Віримо в ЗСУ дай боже здоров'я кожному і повернутися до дому
Ну чо лапти Одним из условий прекращения войны с дурашкой будет не только возврат оккупированного крыма и всех украденных территорий но и надеюсь переход пригоаничных с украиной областей России Украине. Пупка в Гаагу чемоданчик тюремный уже собирает? ))