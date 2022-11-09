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Сьогодні в інформаційному просторі багато радощів, але емоції наші мають бути стриманими - завжди під час війни, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців увечері 9 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів – і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими – завжди під час війни.

Годувати ворога всіма деталями наших операцій точно не буду. Чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де іще – коли буде наш результат, кожен це побачить. Обов’язково. Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує, Може, не так, як у новинах.

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Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо.

А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв.

Тому ми рухаємось дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі – і щоби втрат було якнайменше. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст.

Але це буде наслідком саме наших зусиль, наших оборонних операцій. Тих, які зараз тривають, тих, які ще плануємо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоординували дії сил оборони зі звільнення українських територій від окупантів, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) звернення (610)


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Топ коментарі
+30
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09.11.2022 22:51
+25
до каких пор эта мразь рашиская предатель будет в министерстве?
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09.11.2022 22:49
+17
"Але емоції наші мають бути стриманими" Джерело:

Ваші - можливо. Але ми будемо радіти всьому, що йде проти оманських договорняків та парижських домовленостей!

Твої "просто пєрєстать стрелять" і "отвєсті чтоб нє праваціравать" вилилися у десятки тисяч загиблих... Але винен Порох і "мінський договарняк", завдяки яким відродились ЗСУ і недопалок сцявся нападу.
Ти ж зараз в Києві, недолуге хрипле непорозуміння? Так от: я зроблю все, щоб ти здохло коли в тебе вже не стане тих тисяч охоронців, що є зараз (якщо тебе не посадять по 111-й) . А поки живи, тварюка, насолоджуйся теплою ванною від дєрьмака...
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09.11.2022 22:56
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Цікаво, а для чого ота кишенька на рукаві у тебе на футболці?
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09.11.2022 22:45 Відповісти
Задля закрутки колумбійського цукру.
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09.11.2022 22:48 Відповісти
+
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09.11.2022 22:51 Відповісти
ампула с ядом? )))
жвачка с ментолом? )))
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09.11.2022 22:48 Відповісти
Айкосик, а там шмаль.
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09.11.2022 22:51 Відповісти
+
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09.11.2022 22:52 Відповісти
Дякую, дійсно. просто це єдине, що мені було цікаво у цій новині
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09.11.2022 22:53 Відповісти
для бабла
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10.11.2022 00:15 Відповісти
на руці? ті руки нічого не крали
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10.11.2022 00:16 Відповісти
Для очередной дозы!
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10.11.2022 02:26 Відповісти
Мислитель світового рівня. Я б до такого не додумався.
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09.11.2022 22:45 Відповісти
НОТАТКИ
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09.11.2022 22:46 Відповісти
до каких пор эта мразь рашиская предатель будет в министерстве?
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09.11.2022 22:49 Відповісти
Таке враження, що його спеціально призначили для повного руйнування економіки.
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09.11.2022 22:57 Відповісти
так и есть -это прихвостень гэбэшника сивковича и для развала экономики его и поставили
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09.11.2022 23:14 Відповісти
так там їх дохреніще,
чому тільки цей?
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09.11.2022 23:13 Відповісти
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09.11.2022 22:51 Відповісти
Яке горе.
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09.11.2022 22:53 Відповісти
Треба готуватися до того, щоб пересаджати цю сволоту після Перемоги. Більше того, навіть Зеленському після Перемоги за його артистичну діяльність на благо України після 24 лютого 2022 року дати медаль і всіляко пошанувати, а за підривну діяльність проти безпеки України до 24 лютого 2022 року ("Вагнергейт", розмінування Чонгару, закриття ракетних програм, гоніння на бойових генералів тощо), що призвела до величезних руйнувань та десятків тисяч жертв дати кілька років в'язниці - і хай сидить!
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10.11.2022 09:44 Відповісти
Як там Юзік, на передовій? А як себе почувають орденоносці пікалов і Лисий? Коля Котлєта відбив закарпатський напрямок? полковник абдристовия проспався в бункері? ********** борщу наварила і мову на хліб намастила? Як там "свати" на росії?
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09.11.2022 22:56 Відповісти
А Надюха Савченко де, може хронт держи?
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09.11.2022 23:05 Відповісти
от що на фронті, то на фронті. Люби, Боже, правду. Вона, хоч дура дурою, хоч авантюристка, але за Україну.
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10.11.2022 00:38 Відповісти
"Але емоції наші мають бути стриманими" Джерело:

Ваші - можливо. Але ми будемо радіти всьому, що йде проти оманських договорняків та парижських домовленостей!

Твої "просто пєрєстать стрелять" і "отвєсті чтоб нє праваціравать" вилилися у десятки тисяч загиблих... Але винен Порох і "мінський договарняк", завдяки яким відродились ЗСУ і недопалок сцявся нападу.
Ти ж зараз в Києві, недолуге хрипле непорозуміння? Так от: я зроблю все, щоб ти здохло коли в тебе вже не стане тих тисяч охоронців, що є зараз (якщо тебе не посадять по 111-й) . А поки живи, тварюка, насолоджуйся теплою ванною від дєрьмака...
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09.11.2022 22:56 Відповісти
Згоден майже зі всим, крім "пороха". Про солодкодупу тварюку краще не згадуй.
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10.11.2022 00:07 Відповісти
Я реєстрація після 24 :02 - так і лайном смердить!
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10.11.2022 00:59 Відповісти
неправда,я миюсь!))))
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10.11.2022 02:13 Відповісти
А ти тут до чого? Чи ти також і "Центр 820"? Він теж, може, миється - тільки рот промивать забуває
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10.11.2022 09:29 Відповісти
Тошнота залог здоров'я вилізло, типа телемарафон по имени Лохотрон 🤣🦍
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09.11.2022 23:04 Відповісти
Самий перший піариться на тому, до чого не має взагалі ніякого відношення.
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09.11.2022 23:05 Відповісти
емоції мають бути стримані - завжди, не залежно від зовнішніх обставин
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09.11.2022 23:08 Відповісти
сху@лє?(с)
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09.11.2022 23:13 Відповісти
Володя Голохвастов!!!!🤣🤣🤣🤣
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09.11.2022 23:10 Відповісти
А ТИ ТАКИЙ БУВ СТРИМАНИЙ КОЛИ З ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКА РЖАВ ЗІ СЦЕНИ ?
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09.11.2022 23:11 Відповісти
Оман не був Обман,то я Літав Патрушеву в очі подивитись... а вдруг там мир увидю...😛
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09.11.2022 23:14 Відповісти
а чому не радіти???
три УКРАЇНЦІ зірвали джекпот за останні кілька днів
один, Луцький авторинок, приватизував
другий, Бурштин Україна майже даром хапнув.
третій зупинив тютюнову фабрику, 600 людей без роботи
і це тоді, коли ЗСУ ідуть в перед, на смерть, в тому числі і за них
то рідіти, млять, чи плакати???
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09.11.2022 23:24 Відповісти
Вангую що тих хто це зробив після війни найдуть в канаві в своїй блювотині
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09.11.2022 23:39 Відповісти
Эмоции у меня чисто мои, и никакой Зеленский к ним отношения не имеет. Сам свои эмоции держи при себе, когда трогаешь чужой Оскар.
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09.11.2022 23:24 Відповісти
Всім радіти по команді Зє!

А який привід для радощів може бути? Може Коломойський здох?
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09.11.2022 23:32 Відповісти
Ми радіємо кожній перемозі наших героїв і кожному звільненому населенному пункту.
По Херсону звісно це позитив ,його звільненя буде або десь неділя або більше.Питання в іншому.На тому березі орки багато стянули і закрипілися а сам Херсон стає город тир.І це якраз не радує,бо орки реально його можуть планомірно стерти.Херсон звільненя це добре і зразу питання що робити далі.Це знає лише ЗСУ.Зима Дніпро...Якщо судити з того що прислали штати по бронекатерах готується щось грандіозне.Віримо в ЗСУ дай боже здоров'я кожному і повернутися до дому
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09.11.2022 23:38 Відповісти
богов нету
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10.11.2022 10:14 Відповісти
Тошнотворный оффшорец зелёный крыс
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09.11.2022 23:39 Відповісти
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10.11.2022 01:39 Відповісти
забавно читать на цензоре в комментах истеричные постанывания лапотных засланцев пытающихся лепетать на украинском.
Ну чо лапти Одним из условий прекращения войны с дурашкой будет не только возврат оккупированного крыма и всех украденных территорий но и надеюсь переход пригоаничных с украиной областей России Украине. Пупка в Гаагу чемоданчик тюремный уже собирает? ))
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10.11.2022 07:37 Відповісти
ЗРАДА! https://www.youtube.com/watch?v=i7ek0el16UA Добровольчі формування Києва намагаються неправомірно та з максимальним замовчуванням розпустити!
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10.11.2022 09:51 Відповісти
 
 