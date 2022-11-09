Сумні окупанти відступають з Херсону: "Видели много плакатов "Россия здесь навсегда". ВIДЕО
Сумні окупанти пливуть з Херсону вдовж Антонівського мосту та розбитої переправи з барж. Сумний настрій, розпач, марні сподівання повернутись.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+124 Fish Man
показати весь коментар09.11.2022 23:34
+115 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар09.11.2022 23:28
+48 Женя-Женя
показати весь коментар09.11.2022 23:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Актори скінчилися?
Чувак, не нужно! Ты сейчас переправился, молодой и здоровый. Если попытаетесь вернуться, в следущий раз жизнь не будет так милостива...и вернешься в гробу в лучшем случае.