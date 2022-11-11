У Житомирі демонтували пам’ятник Пушкіну. Мер Сухомлин хоче віддати його росіянам за обміном. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Житомирі демонтували розташований в центрі міста пам’ятник Пушкіну. Міський голова хоче запропонувати росіянам забрати погруддя в обмін на українських полонених.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Житомир.info".

"Я розумію, наскільки це складно, але ми зробимо публічне звернення до російських пропагандистів. Вони не один раз у своїх програмах згадували Житомир, вони знали, що є Житомир. Вони показували, як танк наш знімаємо, вони показували, як ми починаємо будувати сміттєпереробний завод і багато іншого. Ми зробимо публічне звернення до пропагандистів і у них буде вибір, чи піти на це, і тоді ми отримаємо наших військових, чи публічно відмовитися від Пушкіна. Якщо Росія відмовляється від Пушкіна - це теж непогано", - каже Сухомлин.

Поки пам’ятник зберігатиметься на КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування".

ФОТО








