У Житомирі демонтували пам’ятник Пушкіну. Мер Сухомлин хоче віддати його росіянам за обміном. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Житомирі демонтували розташований в центрі міста пам’ятник Пушкіну. Міський голова хоче запропонувати росіянам забрати погруддя в обмін на українських полонених.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Житомир.info".

"Я розумію, наскільки це складно, але ми зробимо публічне звернення до російських пропагандистів. Вони не один раз у своїх програмах згадували Житомир, вони знали, що є Житомир. Вони показували, як танк наш знімаємо, вони показували, як ми починаємо будувати сміттєпереробний завод і багато іншого. Ми зробимо публічне звернення до пропагандистів і у них буде вибір, чи піти на це, і тоді ми отримаємо наших військових, чи публічно відмовитися від Пушкіна. Якщо Росія відмовляється від Пушкіна - це теж непогано", - каже Сухомлин.

Поки пам’ятник зберігатиметься на КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування".

Читайте: Пам’ятник Пушкіну в Харкові демонтовано, - міськрада. ФОТО

У Житомирі демонтували пам’ятник Пушкіну. Мер Сухомлин хоче віддати його росіянам за обміном 01
У Житомирі демонтували пам’ятник Пушкіну. Мер Сухомлин хоче віддати його росіянам за обміном 02У Житомирі демонтували пам’ятник Пушкіну. Мер Сухомлин хоче віддати його росіянам за обміном 03
У Житомирі демонтували пам’ятник Пушкіну. Мер Сухомлин хоче віддати його росіянам за обміном 04У Житомирі демонтували пам’ятник Пушкіну. Мер Сухомлин хоче віддати його росіянам за обміном 05У Житомирі демонтували пам’ятник Пушкіну. Мер Сухомлин хоче віддати його росіянам за обміном 06У Житомирі демонтували пам’ятник Пушкіну. Мер Сухомлин хоче віддати його росіянам за обміном 07
У Житомирі демонтували пам’ятник Пушкіну. Мер Сухомлин хоче віддати його росіянам за обміном 08

демонтаж (196) Житомир (593) пам’ятник (933) Пушкін Олександр (49)
+23
викорчовувати з України русскій духх, щоб ним тут і не пахло
11.11.2022 10:04
+14
Одесса на очереди
11.11.2022 10:13
+11
Як би було б добре ще до кінця цього року побачити демонтаж опудала кабздона в Донецьку
11.11.2022 10:15
Бабу катю из Одессыможно обменять на всех пленных...
11.11.2022 10:57
Хоч на десять і то буде чудово.
11.11.2022 11:34
Я бы и за одного отдал, но эта бабка ценный трофей для орков, надо выторговывать побольше. Видели б вы как одесский ворсовет за неё зубами цеплялся...
11.11.2022 12:30
сердцевина памятника пустая - начинить шурупами, мет. шариками, вложить 50кг гексогена и передать "той стороне". Ну или в горсовет, если они мокреют от неё
11.11.2022 13:32
Тротилом?
11.11.2022 10:20
Это утверждение.
11.11.2022 11:03
Хорошая идея!
11.11.2022 10:16
Мер, ай да молодець!
11.11.2022 10:22
Так так, щоб не смерділо русzькім духом.
11.11.2022 10:24
Своїх чудових поетів багато, понаставлями різних пушкіків, лермонтових та інших невідомих московитів.
11.11.2022 10:25
Накінець то. Це питання вже перезріло з 1991 року.
11.11.2022 10:27
Нарешті.
11.11.2022 11:05
А на Одеську катьку скільки можна виміняти?
11.11.2022 10:32
А яке відношення це кацапське опудало має до Житомира, щоб на площі стояти? Воно там жило, витворяло, по бабам бігало?
11.11.2022 10:36
зараз багато хто буде розказувати що типу причому тут пушкін та взагалі памятники, причому цей "пушкін" дійсно памятка скульптури так як був встановленеий якщо не помиляюсь в 1896 році (третій за рахунком в тодішній російській імперії". Также і катерина в Одесі і мабудь ще багато. Але це символи "русского міра", стоячи вони будуть постійно нагадувати нам "велікага брата" і "велікую культуру".
Ми не починали цю війну і не хотіли її, все звязане з "русскім міром" повинно зникнути. памятники та назви вулиць це звичайно швидко вирішиться. У нас лишився головний метастаз "русского міра" - це УПЦ МП, от там роботи непочатий край
11.11.2022 10:43
Якщо "багато хто буде розказувати...", то у відповідь треба питати: "А що ця людина зробила для України та для української культури?"
Все! Розмову закінчено!
11.11.2022 11:08
А ібучий патріот мер Дніпра Філатов з тим пам'ятником розтаватися нехоче. Він же з ним на одном язикє мовить. Та культура йому ближче...
11.11.2022 11:22
і щоб троха більше ніж за медведчука 💯😄
11.11.2022 12:02
нє біт, нє крашен, зимова гума за окрему плату
11.11.2022 13:23
Викоренити все що ці пятікантрипи тут нам навязали.
11.11.2022 16:09
 
 