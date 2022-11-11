"Переодевайтесь в гражданку и съ#бывайтесь как хотите", - окупант розповів про наказ від командування на Херсонщині. ВIДЕО
Російський окупант розповів про те, що деякі підрозділи армії РФ на Херсонщині отримали наказ від командування перевдягатися у цивільний одяг і самостійно шукати способи втекти з території України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, окупант зазначає, що ситуація на Херсонщині для армії РФ катастрофічна і некерована.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
Mykola Trofimenko #544375
11.11.2022 10:23
Максім ХОЙ #398010
11.11.2022 10:20
Maksim Perepelitca
11.11.2022 10:40
https://t.me/hueviyherson/28728
Бо на расєї, скільки вона існує, перманентний ******* зі змінними масштабами.