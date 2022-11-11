"Переодевайтесь в гражданку и съ#бывайтесь как хотите", - окупант розповів про наказ від командування на Херсонщині. ВIДЕО

Російський окупант розповів про те, що деякі підрозділи армії РФ на Херсонщині отримали наказ від командування перевдягатися у цивільний одяг і самостійно шукати способи втекти з території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, окупант зазначає, що ситуація на Херсонщині для армії РФ катастрофічна і некерована.

Увага! Ненормативна лексика!

