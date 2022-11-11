УКР
"Переодевайтесь в гражданку и съ#бывайтесь как хотите", - окупант розповів про наказ від командування на Херсонщині. ВIДЕО

Російський окупант розповів про те, що деякі підрозділи армії РФ на Херсонщині отримали наказ від командування перевдягатися у цивільний одяг і самостійно шукати способи втекти з території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, окупант зазначає, що ситуація на Херсонщині для армії РФ катастрофічна і некерована.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Херсон уже у зоні дії української артилерії. Поразка росіян може бути перетворена на розгром, якщо необхідні боєприпаси спрямувати на ураження зон поблизу переправ, - Бутусов

армія рф (18528) Херсон (3570)
+47
Гойда
11.11.2022 10:23 Відповісти
+46
в центрі Херсона наші люди вже повісили прапор України 💛💙
11.11.2022 10:20 Відповісти
+20
Вапще нє хатім уєжжать із Хєрсона . .

.
11.11.2022 10:40 Відповісти
в центрі Херсона наші люди вже повісили прапор України 💛💙
11.11.2022 10:20 Відповісти
а шо там на постаменті? шибиниця,для колаборантів?
11.11.2022 10:31 Відповісти
Пляшка для колаборантів.
11.11.2022 10:35 Відповісти
гільйотина, нова модель, вшшшик
11.11.2022 10:41 Відповісти
Перебраних в цивільне вояків РФії при затриманні роздягати догола і не давати ніякого одягу. Це їхня природня круглорічна форма одежі. Кацапи до морозів звичні. Вони привикли ходити в шкурах та пожирати собі подібних
11.11.2022 10:41 Відповісти
Взагалі-то якщо на вояку нема форми його країни, то на нього не розповсюджуються всякі женевські конвенції і його цілком законно можна стріляти на місці.
11.11.2022 10:49 Відповісти
А если форма есть но нет свидетелей то смотри пункт 1
11.11.2022 13:00 Відповісти
Гойда
11.11.2022 10:23 Відповісти
Хочет жену без лады калины оставить, паникер.
11.11.2022 10:24 Відповісти
Жлоб.)
11.11.2022 10:27 Відповісти
і що характерно, лише вона щиро і пристрастно йому кричала "стаять наааасмерть!"
11.11.2022 10:34 Відповісти
Ніколи не думав що натисну оркові вподобайку.)
11.11.2022 10:25 Відповісти
11.11.2022 10:26 Відповісти
никакой паники нет./стремоусов/покойник/
11.11.2022 10:29 Відповісти
он должен стать хорошім рускім
11.11.2022 10:30 Відповісти
шоб оценить масштаб происходящего, ему нужно прицепить к видео соответствующую масштабную линейку ))))
11.11.2022 10:31 Відповісти
а лучше логарифмическую.
11.11.2022 10:39 Відповісти
В тому підрозділі , який не назвав орк , схоже - найадекватніший командир . .
11.11.2022 10:32 Відповісти
Ви, падлюки, ще з з Криму на надувних матрацах тікатимете і тонути. Але дід Мазай вас рятувати не приїде, бо ви не зайці, а смердючі щури
11.11.2022 10:32 Відповісти
Кто такая Бородина?
11.11.2022 10:34 Відповісти
Вапще нє хатім уєжжать із Хєрсона . .

.
11.11.2022 10:40 Відповісти
В женскую одежду переодеваются, надевают парики и сваливают.
11.11.2022 10:41 Відповісти
Антонівський міст всьо
https://t.me/hueviyherson/28728
11.11.2022 10:42 Відповісти
Піздно, Ванька. Тепер у тебе невеликий вибір, або на гнойовище у посадкі під українським Херсоном, або годувати раків в українському Дніпрі. Раніше потрібно було думати.
11.11.2022 10:45 Відповісти
вчера были раки маленькие по три . а завтра будут большие упитанные ..асвабадителями.. но уже по пять
12.11.2022 16:41 Відповісти
лучше сдавайтесь
11.11.2022 10:52 Відповісти
Херсонское побоище.
11.11.2022 11:06 Відповісти
Херсонское *******.
11.11.2022 11:10 Відповісти
Шо в переводе, мол муй убежишь, всех снивелируем с днепровским руслом.
11.11.2022 11:19 Відповісти
Про "масштаб пи...ца" понравилось....
11.11.2022 11:17 Відповісти
Херсон він такий.... Він далеко не відпускає, спєрмоусого спитайте.
11.11.2022 11:19 Відповісти
Масштаб піздєца ви зрозумієте , коли абаронниє укріпленія будете під Туло будувати
11.11.2022 11:25 Відповісти
А время отсчета начала пісдеца можна отсчитывать с момента 2 избрания пуйла. Он же не с сегодняшнего Херсона начался. Этот пипец.
11.11.2022 11:33 Відповісти
Якби не вибрали *****, то "вибрали" б іншого, може ще гіршого.

Бо на расєї, скільки вона існує, перманентний ******* зі змінними масштабами.
11.11.2022 14:11 Відповісти
Убегать не надо ЛАДА.Плакаться не надо ЛАДА.Для жены твой труп награда ЛАДА!!!...
11.11.2022 11:54 Відповісти
Коли солдат рф посилає бій під бородіно і навіть Павлівкою нах.й це супер.
11.11.2022 12:02 Відповісти
"Піздєц" тіьки підкрадаєтьься, а наступить тоді, коли вас собаки догризати будуть.
11.11.2022 12:06 Відповісти
Лучше в женские платья и пуховые платки.
11.11.2022 12:49 Відповісти
Минобороны рф: все войска выведены, потерь нет, ахахах
11.11.2022 13:01 Відповісти
Граджане РФ переодеваются в гражданку
11.11.2022 14:16 Відповісти
ХРЕНОВО ПЛЫТЬ ЧЕРЕЗ ДНЕПР КОГДА НА СПИНЕ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА И ВОДА ХОЛОДНАЯ
12.11.2022 16:47 Відповісти
 
 