Російський пропагандист Норкін відмовився говорити про Херсон в ефірі свого шоу: "Я в тюрьму не хочу". ВIДЕО

Російський пропагандист Андрій Норкін відмовився говорити про Херсон в ефірі свого шоу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він пояснив це тим, що будь-яка оцінка дій армії РФ на Херсонщині загрожує в'язницею.

