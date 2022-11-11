УКР
Російський пропагандист Норкін відмовився говорити про Херсон в ефірі свого шоу: "Я в тюрьму не хочу". ВIДЕО

Російський пропагандист Андрій Норкін відмовився говорити про Херсон в ефірі свого шоу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він пояснив це тим, що будь-яка оцінка дій армії РФ на Херсонщині загрожує в'язницею.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Переодевайтесь в гражданку и съ#бывайтесь как хотите", - окупант розповів про наказ від командування на Херсонщині. ВIДЕО

Росія і є тюрма як не говори
11.11.2022 10:43 Відповісти
11.11.2022 10:50 Відповісти
Тюрьма тобі вже забезпечена
11.11.2022 10:43 Відповісти
Росія і є тюрма як не говори
11.11.2022 10:43 Відповісти
беда пришла откуда не ждали
11.11.2022 10:43 Відповісти
Тюрьма тобі вже забезпечена
11.11.2022 10:43 Відповісти
яка тюрьма? всі россійськї пропагандони будуть повішені
11.11.2022 11:42 Відповісти
молодца! а експертів- в тюрьму, чи по ч.1 чи по ч.3 покуй...
11.11.2022 10:44 Відповісти
- вони не настільки хитрожопі
11.11.2022 16:57 Відповісти
Знатно у пі.д.арка пукан палає.
11.11.2022 10:45 Відповісти
я специально утром проверял статью че мне так смешно
11.11.2022 10:45 Відповісти
це як сцена з якоїсь комедії в стилі "Голий пістолет" або "Жандарм із С.Тропе"
11.11.2022 10:46 Відповісти
Яка тюрьма? Тобі на шибеницю говнючара.
11.11.2022 10:46 Відповісти
Так может повесился бы от такого когнитивного диссонанса?
11.11.2022 10:47 Відповісти
от жеж ,закони понаписували...і так тюрма і так тюрма...
Оруел навіть напевно не мріяв про таку дичину
11.11.2022 10:47 Відповісти
тепер так звучить відома загадка про "есть два стула, на одном пики точены, на другом..."
11.11.2022 10:48 Відповісти
Доигрались придурки
11.11.2022 10:48 Відповісти
Уже один поговорил про мародерство российских военных. Стремоусов.
11.11.2022 10:49 Відповісти
11.11.2022 10:50 Відповісти
Після таких фейкових перемог орків під Херсоном і здача....скільки вони там атак відбили і Хеймерсів знешкодили? І відступ...якась нова стратегія фальшивих перемог
11.11.2022 11:09 Відповісти
Долбо..бы, сами себя в тупик загнали. Молитесь дальше на *****
11.11.2022 10:50 Відповісти
А КУДА ЖЕ ТЫ ОТ ТЮРЬМЫ ДЕНЕШЬСЯ
11.11.2022 10:50 Відповісти
И так сесть на бутылку и так, потому он бутылку в кармане носит, чтобы далеко не ходить
11.11.2022 10:50 Відповісти
норкин,
11.11.2022 10:50 Відповісти
норкин в норку - и не пи*деть!!!
11.11.2022 10:52 Відповісти
рашка уникальная страна население быдло главный сцарь *****...
11.11.2022 10:58 Відповісти
До кацапського пропагандона по-троху доходить рагулізм мордорського законодавства, написаного на калєнкє бандюками ОПГ "Озеро".
11.11.2022 10:59 Відповісти
11.11.2022 10:59 Відповісти
От сумы да тюрьмы не зарекайся.
11.11.2022 11:03 Відповісти
Ха! Ты уже в тюрьме, чучело!!! У тебя страна - сплошная тюрьма! И семимильными шагами приближается, чтобы стать одним большим ГУЛАГом!!!!!
11.11.2022 11:11 Відповісти
Ви тут ржете,а у рашенпропагандиста особиста трагедія.. )))

одне криве слово -і в тюрмі ))
11.11.2022 11:16 Відповісти
В норку,підор.
11.11.2022 11:19 Відповісти
Не хоче у тюрму, так ми посадимо у гаазьську.
11.11.2022 11:23 Відповісти
Мразь норная!!!!
11.11.2022 11:44 Відповісти
То чому шойга ще на волі .?
Він наказав сруовікіну вивести війська з правого берега Дніпра , тобто - віддати Україні , ісконно срускіє зємлі . Чим порушив канстітуцию рефе .
11.11.2022 11:45 Відповісти
.

из Херсона в состав фашистской паРашии-эр-эфии вошли только первые три буквы.
11.11.2022 11:52 Відповісти
на спаской башне должен висеть ***** . а на остальных шойга ********* . соловьев . норкин . шейнин . киселев --- кыву . кота . килинкарова . сальдо . балицкого можно повесить на мосту через москва-реку за одну ногу вниз головой . маргариту симоньян за две ноги . дама как никак
11.11.2022 11:53 Відповісти
Він у в'язницю не хоче. Тому передасть слово "уважаємим ікпєртам". Ікспєртів у в'язницю
11.11.2022 11:57 Відповісти
Так скажи правду, всё идет по плану - русня позорно драпает )))
11.11.2022 12:07 Відповісти
Дебіли, ***.
11.11.2022 12:11 Відповісти
Норкін засунув язика у норку, бо є шанс загреміти у цю "норку" на п'ять років всією тушкою..))))
11.11.2022 12:59 Відповісти
ссыкливая,беспринципная тварь,как и все они!
11.11.2022 13:26 Відповісти
норкин...нора тебе приготовлена,звиздеть не мешки ворочать...там тебе петушка под шкуру запустят и онемеешь сходу,трепло.
11.11.2022 20:43 Відповісти
Че ты вообще рот открыл? Это статья! Жуй с захлопнутым хлебальником.
12.11.2022 00:47 Відповісти
 
 