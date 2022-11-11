Російський пропагандист Норкін відмовився говорити про Херсон в ефірі свого шоу: "Я в тюрьму не хочу". ВIДЕО
Російський пропагандист Андрій Норкін відмовився говорити про Херсон в ефірі свого шоу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, він пояснив це тим, що будь-яка оцінка дій армії РФ на Херсонщині загрожує в'язницею.
Оруел навіть напевно не мріяв про таку дичину
одне криве слово -і в тюрмі ))
Він наказав сруовікіну вивести війська з правого берега Дніпра , тобто - віддати Україні , ісконно срускіє зємлі . Чим порушив канстітуцию рефе .
из Херсона в состав фашистской паРашии-эр-эфии вошли только первые три буквы.