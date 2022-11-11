УКР
6 847 12

Воїни 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка підняли синьо-жовтий стяг у визволеному Благодатному на Херсонщині. ВIДЕО

Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка - 9 батальйон "Вінницькі Скіфи" підняли синьо-жовтий стяг у визволеному Благодатному Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із визволеного села бійці опублікували на своїй сторінці у соцмережі.

визволення (569) 59 окрема мотопіхотна бригада (134) Херсонська область (6129)
Топ коментарі
11.11.2022 12:32 Відповісти
11.11.2022 12:44 Відповісти
11.11.2022 12:40 Відповісти
Героям слава!
11.11.2022 12:32 Відповісти
11.11.2022 12:32 Відповісти
ВІРЮ В ЗСУ !!! ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ !!!!
11.11.2022 12:40 Відповісти
11.11.2022 12:40 Відповісти
Ці емоції людей ні щ чим не зрівняии. Стільки радості.. Таких щирих емоцій кацапи в свій бік ніколи в житті не побачили би.
11.11.2022 12:42 Відповісти
11.11.2022 12:42 Відповісти
Слава ❤️💙💛 низький уклин ,Вам -Герои ЗСУ‼️Слава партизанам‼️✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼👍👍👍👍✊✊✊✊✊🍀🍀🍀
11.11.2022 12:44 Відповісти
11.11.2022 12:44 Відповісти
Чорнобаївку ще учора звільнили, Херсон і Берислав залишилися маленьким островом окупації. Але час зробить свою справу
11.11.2022 12:53 Відповісти
11.11.2022 12:53 Відповісти
🇺🇦🇺🇦🇺🇦!!!!
11.11.2022 13:41 Відповісти
11.11.2022 13:41 Відповісти
Але це все до сліз зворушує.
11.11.2022 14:14 Відповісти
11.11.2022 14:14 Відповісти
Люди радісні та щасливі - дуже зворушливі відео 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
11.11.2022 14:32 Відповісти
11.11.2022 14:32 Відповісти
побідили фашизм - побідили і рашизм!
11.11.2022 18:05 Відповісти
11.11.2022 18:05 Відповісти
дали під сраку рашизму
11.11.2022 18:06 Відповісти
11.11.2022 18:06 Відповісти
Героям слава! Cto za pesnja???
12.11.2022 01:14 Відповісти
12.11.2022 01:14 Відповісти
 
 