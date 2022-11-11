Воїни 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка підняли синьо-жовтий стяг у визволеному Благодатному на Херсонщині. ВIДЕО
Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка - 9 батальйон "Вінницькі Скіфи" підняли синьо-жовтий стяг у визволеному Благодатному Херсонської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із визволеного села бійці опублікували на своїй сторінці у соцмережі.
+16 Alex Gnatiuk
+10 Vika Lysenko
+8 Вася Шевченко #371210
Alex Gnatiuk
Вася Шевченко #371210
Vadim Zertin
Vika Lysenko
Валентина Саюн #523841
Myroslav Hrabovsky #517948
Ольга Мартынюк #458587
Amber
Vik Tor #521724
Vik Tor #521724
sniksis
