На Херсонщині люди прибирають російські білборди та вивішують синьо-жовті прапори. ВIДЕО

Мешканці визволених сіл Херсонщини власноруч прибирають з рідних вулиць російську пропаганду.

Відповідне відео публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, яка люди обдирають білборд із написом "Россия здесь навсегда". Пізніше під стендом розвели багаття й спалили обірване.

Як повідомив напередодні президент Володимир Зеленський, на півдні ЗСУ визволили 41 населений пункт. Визволителів зустрічають в селах з радістю й вдячністю.

Також читайте: Херсонщина "залишається частиною РФ", - Пєсков

визволення (569) Херсонська область (6129)
Топ коментарі
+54
Курва, як же приємно на це дивитись!
11.11.2022 12:59 Відповісти
+32
Раися навсегда только в глубокой жопе.
11.11.2022 13:10 Відповісти
+31
расися сдесь навсегда. Ага. Одна нога на правом берегу Днепра, вторая на левом
11.11.2022 13:04 Відповісти
11.11.2022 12:59 Відповісти
Точно. От я вечером гулянку устрою
11.11.2022 14:03 Відповісти
11.11.2022 13:04 Відповісти
ну і кістки і кишки здичавілі собаки тягають по ярам.
11.11.2022 13:08 Відповісти
Або в Дніпрі ракам на поживу. Будуть не раки а прямо звірі.
11.11.2022 13:12 Відповісти
Раки справжні конкуренти бичків.
11.11.2022 13:55 Відповісти
УЖЕ НАШИ ВСУ ЗАШЛИ В ХЕРСОН ПАБЛИКИ ТЕЛЕГ8РАММ КАНАЛОВ ДАЮТ ФОТО ОБ ЭТОМ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ХЕРСОНА ВОШЛИ ВСУ...

https://t.me/noviny_odesa/7134
❗️ВСУ заходят в Херсон. Появились фото с нашими бойцами в Шуменском районе города
11.11.2022 13:13 Відповісти
Так Буданов казав же сьогодні до кінця місяця візьмуть тільки
11.11.2022 13:19 Відповісти
ЗСУ певно будуть розтягувати задоволення у розтягуванні уzкіх ))
11.11.2022 13:34 Відповісти
Але нам ще потрібно провести дератизацію серед очільників влади та депутатів.
11.11.2022 13:19 Відповісти
Та дезінфекцію
11.11.2022 13:51 Відповісти
А дві голови курятини -- десь у кущах "Прєднєстроффф"я"
11.11.2022 14:40 Відповісти
Этот плакат и то ворованный с Украинского
11.11.2022 13:04 Відповісти
А русня ничего другого и не умеет. Очень надеюсь власти Украины будут вести на международной культоной арене политики развенчания мифоф о так называемой великой русской культуре и истории. Очень хочтся, что бы то что хранится допутим в Эрмитаже было возвращено странам откудо было украдено все кацапскими варварами
11.11.2022 13:14 Відповісти
ватников повылавливать бы
11.11.2022 13:10 Відповісти
многие умеют переобуваться так что их не заметишь
11.11.2022 17:21 Відповісти
Слов нет... Слёзы на глазах...
11.11.2022 13:10 Відповісти
ЗСУ вже у Херсоні
11.11.2022 13:10 Відповісти
11.11.2022 13:10 Відповісти
ХЕР СОН навсегда с Россией
11.11.2022 13:14 Відповісти
Херсон для кацапни превратился в хер во сне !!! (пардон)
11.11.2022 13:21 Відповісти
это тебе кто такое сказал? скобеев?
11.11.2022 13:23 Відповісти
Може хтось так і задумав. Але в ЗСУ інші плани!
11.11.2022 13:24 Відповісти
В любом случае. Можно было кацапам сказать шо да мы согласны. А потом тупо кинуть как лохов. И что они сделают? тупо ******* как терпил
11.11.2022 13:30 Відповісти
З якого це дідька? Кацапів уже вз'їбали спочатку на Півночі, потім на Харківщині, тепер на правобережжі Херсону. Далі... Без подробиць, але готується щось цікаве взимку, неочікуване для кацапні
11.11.2022 13:51 Відповісти
А колобарантов вывешивают?
11.11.2022 13:31 Відповісти
Був би Гетьман на чолі України, вішали б, а так...
11.11.2022 13:38 Відповісти
как раз нет, не вешали, а только прикармливали и все условия давали для их существования
11.11.2022 17:23 Відповісти
Нє хачю уізжать із Хєрсона...
11.11.2022 13:32 Відповісти
Херсон....
11.11.2022 13:59 Відповісти
Ловити потрібно колаборантів , в першу чергу , поки не втекли
і розвішувати на деревах 😠
11.11.2022 14:40 Відповісти
можливо треба відспівувати як стрємоусова?
11.11.2022 14:48 Відповісти
"Россия в Херсоне навсегда". Вычеркиваем...
11.11.2022 14:55 Відповісти
Ну,накінець, діждалися реальних змін на Півдні....Дуже приємно,що багатостраждальну нашу землю на Півдні почали звільняти від кацапської погані! Але,холодною гадючкою проскакує думка6 а чи не є ця втеча русні з правого берега якоюсь черговою домовленістю? Мовляв,ми вам здаємо розбитий і замінований Херсон,а ви далі не наступаєте....
11.11.2022 16:35 Відповісти
Надо сделать отдельное кладбище для оккупантов и там повесить эти билборды. Это и правде будет соответствовать и, так сказать, в назидание
11.11.2022 17:18 Відповісти
ця наволоч тут назавжди в безіменних могилах, кинуті в траншеях і лісопосадках. СЛАВА ЗСУ, СЛАВА УКРАЇНІ
11.11.2022 18:30 Відповісти
 
 