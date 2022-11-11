На Херсонщині люди прибирають російські білборди та вивішують синьо-жовті прапори. ВIДЕО
Мешканці визволених сіл Херсонщини власноруч прибирають з рідних вулиць російську пропаганду.
Відповідне відео публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, яка люди обдирають білборд із написом "Россия здесь навсегда". Пізніше під стендом розвели багаття й спалили обірване.
Як повідомив напередодні президент Володимир Зеленський, на півдні ЗСУ визволили 41 населений пункт. Визволителів зустрічають в селах з радістю й вдячністю.
