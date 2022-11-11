Бійці 28-ї ОМБр визволили село Клапая, що розташоване за 20 км від Херсону. ВIДЕО

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу визволили село Клапая, що розташоване за 20 км від Херсону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один з бійців підрозділу та опублікував відеозапис, на якому він стоїть з українським прапором на фоні автобусної зупинки з назвою села.

