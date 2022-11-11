УКР
Бійці 28-ї ОМБр визволили село Клапая, що розташоване за 20 км від Херсону. ВIДЕО

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу визволили село Клапая, що розташоване за 20 км від Херсону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один з бійців підрозділу та опублікував відеозапис, на якому він стоїть з українським прапором на фоні автобусної зупинки з назвою села.

Автор: 

визволення (569) Херсонська область (6129)
Наші вже в Херсоні, а тут тільки про Клапаю написали)
11.11.2022 13:51 Відповісти
це ніяк не применшує важливість звільнення кожного навіть найменшого українського селища!!!
11.11.2022 14:08 Відповісти
А хто приуменшував?
Я про швидкість подачі новин на цензорі
11.11.2022 14:33 Відповісти
Ну , знаєш, мотогонки ту не за адресою.
11.11.2022 17:19 Відповісти
☝️🇺🇦🇺🇦🇺🇦❤️❤️❤️
11.11.2022 13:51 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ‼️
11.11.2022 14:56 Відповісти
 
 