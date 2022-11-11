Бійці 28-ї ОМБр визволили село Клапая, що розташоване за 20 км від Херсону. ВIДЕО
Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу визволили село Клапая, що розташоване за 20 км від Херсону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один з бійців підрозділу та опублікував відеозапис, на якому він стоїть з українським прапором на фоні автобусної зупинки з назвою села.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я про швидкість подачі новин на цензорі