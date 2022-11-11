Генштаб ЗСУ звернувся до військових Білорусі: У разі наказу про вторгнення - здавайтеся в полон. ВIДЕО

Збройні Сили України звернулися до військовослужбовців об’єднаного угруповання військ республіки Білорусь та РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Військовослужбовці Репсубліки Білорусь, якщо вас все ж змусять взяти участь у війні Путіна проти народу України, і якщо ви не можете не виконати цей злочинний наказ, перейшовши державний кордон України, зупиніться у складі підрозділу. Заглушіть двигуни, розведіть зброю, підійміть білі прапори та дочекайтесь зустрічі з представниками командування ЗСУ", - зазначається у зверненні.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що відмову від убивства українців буде розцінено як акт дружніх та сусідських відносин.

"Будемо вдячні за це. У цьому випадку ми гарантуємо вам можливість миттєвого, вільного повернення на територію Республіки Білорусь. Якщо ж ви боїтеся переслідування чинної білоруської влади, ми запропонуємо вам гідне перебування на території України в спеціально обладнаних військових містечках. Ми забезпечимо вас необхідними побутовими умовами, харчування те медичним обслуговуванням згідно з нормами ЗСУ", - зазначили у командування.

Також білорусам, які відмовляться воювати проти України нададуть можливість телефонувати рідним, а також цілодобовий доступ до мережі Інтернет.

У Генштабі звернулися і до представників російських окупаційних військ.

"Якщо ви вирішите стати частиною російської окупаційної армії, то для вас залишається лише два варіанти:

- здача в полон. У цьому випадку ми гарантуємо вам дотримання всіх міжнародних конвенцій щодо військовополонених. ...

- в іншому випадку на вас чекає неминуча смерть", - додали в ЗСУ.

