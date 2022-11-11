Бійці Запорізької тероборони знищують ворожі танк Т-90 та БТР-82. ВIДЕО
Бійці Мелітопольського батальйону Запорізької окремої бригади територіальної оборони знищили російські танк Т-90 та БТР-82.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ в телеграм-каналі.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український безпілотник вночі знищив російський танк Т-80БВМ. ВIДЕО
