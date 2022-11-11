УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9049 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
16 436 14

Бійці Запорізької тероборони знищують ворожі танк Т-90 та БТР-82. ВIДЕО

Бійці Мелітопольського батальйону Запорізької окремої бригади територіальної оборони знищили російські танк Т-90 та БТР-82.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ в телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український безпілотник вночі знищив російський танк Т-80БВМ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18528) танк (2113) знищення (8055) БТР (286) тероборона (396)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
показати весь коментар
11.11.2022 20:23 Відповісти
+13
у меня уже весь пукан прогорел от этого ватограмма... прекращайте!
показати весь коментар
11.11.2022 20:15 Відповісти
+13
На запрос - "Территория россии", Гугл выдает уточняющий ответ - "Укажите на какую дату".
показати весь коментар
11.11.2022 20:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у меня уже весь пукан прогорел от этого ватограмма... прекращайте!
показати весь коментар
11.11.2022 20:15 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 20:23 Відповісти
А з Хароном вийде унітазом розрахуватися?
показати весь коментар
11.11.2022 20:43 Відповісти
ні. вони його вже обдристали.
показати весь коментар
11.11.2022 20:46 Відповісти
У Харона для кацапів акція - перевіз ТУДИ безкоштовно.
показати весь коментар
11.11.2022 22:35 Відповісти
Styx.

Стих.

Odin would not let Thor cross the sound.
показати весь коментар
12.11.2022 03:41 Відповісти
Це не Switchblade-600 ?
показати весь коментар
11.11.2022 20:23 Відповісти
На запрос - "Территория россии", Гугл выдает уточняющий ответ - "Укажите на какую дату".
показати весь коментар
11.11.2022 20:23 Відповісти
Котики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показати весь коментар
11.11.2022 20:37 Відповісти
з компа невозможно подивиться ваше відео.
показати весь коментар
11.11.2022 20:40 Відповісти
- Шо , куме , сказать хочу: дивлюся - а в Європі за останні півроку - ні одного теракту чи якихось значних громадських заворушень , пов»язаних з убивствами чи погромами! Що-б то значило?

- Та все просто ! Головний організатор терактів та безпорядків надто зайнятий - з Україною воює!
показати весь коментар
11.11.2022 20:43 Відповісти
Три танкиста, три веселых друга -
Сатана, Иблис и Люцифер.

Короче, умерли все...
показати весь коментар
11.11.2022 20:45 Відповісти
Зачем даете видео которое нельзя посмотреть?
показати весь коментар
11.11.2022 20:49 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 06:09 Відповісти
 
 