УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9049 відвідувачів онлайн
Новини Відео
14 482 73

Російська пропаганда залякує населення зимовим наступом ЗСУ на Бєлгородську та Курську області. ВIДЕО

Росію лякають тим, що київські війська планують узимку наступати на Бєлгородську та Курську області.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ, про це розповів узятий у полон військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади, старший лейтенант, командир взводу Володимир Лепіхін.

"Я чув, що на території Росії працюють групи ДРГ (диверсанти), здійснюють підривну діяльність, залишають озброєння, вибухівку для того, щоб провести повномасштабний наступ. Орієнтовно це планують узимку, коли ґрунт буде твердий і техніка зможе пройти. Пройдуть 50 кілометрів - так 50, пройдуть 100 кілометрів - так 100 кілометрів. Не дуже я обізнаний у цьому питанні, але чув від інструкторів, що це Курський напрямок та Бєлгородський", - розповів військовополонений.

Також чоловік на відео озвучує тезу, що владі України та Росії треба домовлятися. Такі наративи доволі часті в останні дні з боку окупантів.

Автор: 

армія рф (18528) пропаганда (2850) Бєлгород (517) Курськ (1196)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Та нафіга нам ті мокші здались.. це ніби воювати за свинарник. Ще чого !
показати весь коментар
11.11.2022 21:12 Відповісти
+29
показати весь коментар
11.11.2022 21:20 Відповісти
+26
Білгород - це Україна Як і Кубань Так що час покаже
показати весь коментар
11.11.2022 21:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та нафіга нам ті мокші здались.. це ніби воювати за свинарник. Ще чого !
показати весь коментар
11.11.2022 21:12 Відповісти
Білгород - це Україна Як і Кубань Так що час покаже
показати весь коментар
11.11.2022 21:20 Відповісти
Території українські, але населення зросійщене.
показати весь коментар
11.11.2022 21:45 Відповісти
труднощі не лякають! треба відновлювати занапащене парашею!
задовбася я кидати карту розповсюдження Української мови на почвтку минулого століття, та й карту Укрвїни 1918 року. Зауважу, вони майже співпадають!
показати весь коментар
11.11.2022 23:58 Відповісти
Ну що ж , доведеться молодим попрацювати ночами щоб було ким заселяти звільнені території , а зкацаплених - на парашію , за уралом місця вистачить
показати весь коментар
12.11.2022 09:37 Відповісти
Только часть белгородской области. Гайворон - украинское название
показати весь коментар
12.11.2022 05:18 Відповісти
вся
показати весь коментар
12.11.2022 07:54 Відповісти
Ну - тут Ви "трішки неправі" Дивлячись який "свинарник"! Якщо український - то він того вартий щоб за нього воювать!
показати весь коментар
11.11.2022 21:43 Відповісти
А що потім робити зі свинями, які акают да штокают ?
показати весь коментар
11.11.2022 21:49 Відповісти
Перевчать Дрючком! Щоб не "хрюкали" а "рохкали"
показати весь коментар
11.11.2022 21:53 Відповісти
аи не повірите, там у селах, до сих пір Український суржик!
показати весь коментар
11.11.2022 23:59 Відповісти
Тамтешній народєц воює проти нас.
З ким ви будете працювати ?
Тут хоч би криссіян і дамбасян перевчити.
показати весь коментар
12.11.2022 07:41 Відповісти
Ну так буде широкомасштабна програма перенавчання , чого його розмінюватися по дрібницях , а потім знову повертатися до пройденого
показати весь коментар
12.11.2022 09:40 Відповісти
Ага... людина з Дніпра, яка свідомо перейшла на українську мову спілкування, скаржиться на булінг і нерозуміння навіть родичів, не те що більшості оточуючих.
показати весь коментар
12.11.2022 09:43 Відповісти
я не проти ...ні залякувань, ні наступу
показати весь коментар
11.11.2022 21:12 Відповісти
Сибирь большая, так что есть куда бежать
показати весь коментар
11.11.2022 22:08 Відповісти
там исконно китайские территории. даже в китайских учебниках об этом пишут , да и по факту уже большая часть Сибири уже китайская. кроме тактики наступления и обороны у китайцев есть еще тактика поглощения......
показати весь коментар
12.11.2022 07:06 Відповісти
Переживаєте що кацапом у сибіру місця не вистачить ? (( Нічого страшного - на територію гулагу , де українців тисячами розстрілювали , китайці не претендують ((
показати весь коментар
12.11.2022 09:43 Відповісти
Нє, ну а шо?
показати весь коментар
11.11.2022 21:12 Відповісти
Там ще й бульбашам Гомель з Брестом явно муляють...
показати весь коментар
11.11.2022 22:49 Відповісти
eeee, Brastos neliesk. Brasta - naš
показати весь коментар
12.11.2022 02:43 Відповісти
Не жаднічайте - то Литовському князівству нехай відходить , нам чим більше єврокордону - тим краще
показати весь коментар
12.11.2022 09:45 Відповісти
Слова іноді матеріалізуються! Ну що ж, вони сказали!
показати весь коментар
11.11.2022 21:13 Відповісти
та вони там самі все спалять та попідривають... страшилки мають стати наочними... але ж яка приємна шизофренія...
показати весь коментар
11.11.2022 21:18 Відповісти
Та нехай палять і підривають - сірники і вибухівку їм в руки!
показати весь коментар
11.11.2022 21:49 Відповісти
"Бойся, бойся, волчий хвост!" Их сказка?
показати весь коментар
11.11.2022 22:26 Відповісти
Ні , казку вкрали ! В оригіналі : " Мерзни мерзни вовчий хвіст " Мейд ін Юкрейн
показати весь коментар
12.11.2022 09:47 Відповісти
За великим рахунком треба повертати історичну землю - Кубань, відрізавши московське князівство від виходу до Азовського і Чорного морів.
Сусідом нам там буде Вільна Ічкерія. Можна буде військовий союз з ними утворити, відрізавши московське князівство від Кавказу.
показати весь коментар
11.11.2022 21:46 Відповісти
Та я ж не проти!
показати весь коментар
11.11.2022 21:47 Відповісти
А тема сухопутного коридору до казахів не розкрита.
показати весь коментар
11.11.2022 22:50 Відповісти
Ічкерія там сусідом ніяк не буде. Історично ми можемо претендувати тільки на частину Краснодарського краю - там , де розселилися вірні цариці катьці запорожці. Це чорноморський, краснодарський і білореченський (з натяжкою) округа. Майкоп і армавір, на жаль, ніякого відношення до українства не мають. А до Ічкерії ще 200+ кілометрів ставропольского краю, який заселяли кАзаками з нижньої Ками і Уралу річки.
Написав Кама, бо каци і тут вкрали - з місця злиття Волги і Ками , остання по всім канонам мала називатися і нижче.
показати весь коментар
12.11.2022 00:25 Відповісти
Сусідом нам Азербайджан буде Подивіться на карту 1919 року там Україна аж до каспійського берега !
показати весь коментар
12.11.2022 09:49 Відповісти
Дык а чей? праблемы-та?
показати весь коментар
11.11.2022 21:14 Відповісти
Русскіє! В будь-яких "нєпонятках" топіть флот і паліть мААскву!)
показати весь коментар
11.11.2022 21:15 Відповісти
а хіба Херсон РФ не визнала своєю територією? то яка вже різниця
показати весь коментар
11.11.2022 21:15 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 21:16 Відповісти
кацапы!!!!! то-ли ишшшо будет!!!!! за все ответите сссуки!!!!
показати весь коментар
11.11.2022 21:17 Відповісти
Тобто вони вважають, що в них друга армія, але вони все ж ссуться?
Ну нічого, скажете бидломасі, що то третій міжгалактичний фронт на них напав і все.
показати весь коментар
11.11.2022 21:18 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 21:20 Відповісти
шо за жопа, с ушами?
показати весь коментар
11.11.2022 21:27 Відповісти
why not? деза- великая штука...
показати весь коментар
11.11.2022 21:19 Відповісти
Як мінімум, бажано їм без світла і електрики посидіти у бомбосховищах під вий сирен. Щоб їм той звук тривоги закарбувався до останнього
показати весь коментар
11.11.2022 21:21 Відповісти
"Кордони росії ніде не закінчуються" (с)

показати весь коментар
11.11.2022 21:24 Відповісти
Ще казахи мріють мати спільний кордон з Україною.
показати весь коментар
11.11.2022 21:44 Відповісти
По Волзі...
показати весь коментар
11.11.2022 21:51 Відповісти
А я не дуже. Хай буде краще 500 км сірої зони.
показати весь коментар
12.11.2022 06:09 Відповісти
а кто там из за горизонта тоже хочет тортика?
показати весь коментар
11.11.2022 21:45 Відповісти
tam mokšanec vanja utopaet v Ledovitom okeane
показати весь коментар
12.11.2022 02:47 Відповісти
пусть бомбят Воронеж для устрашения...!
показати весь коментар
11.11.2022 21:29 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 21:30 Відповісти
запорожская аэс как и Чернобыль это вообще ядерный терроризм (от ядерного же государства) и должен аукаться совсем не так как сейчас.
показати весь коментар
12.11.2022 02:30 Відповісти
Правильно. Пускай бегут за Урал или в тайгу.
показати весь коментар
11.11.2022 21:31 Відповісти
В Китай )
показати весь коментар
11.11.2022 22:57 Відповісти
Ето типа предложение? Никому ваши вонючие клоповники не нужЬІ, хватит торговать собой как проститутки на трасе.
показати весь коментар
11.11.2022 21:38 Відповісти
Апырацыя идет па плану но с Курска и Белгорода а может и с Мацквы лучше евакуироваться
показати весь коментар
11.11.2022 21:38 Відповісти
naikrašče v murmansk
показати весь коментар
12.11.2022 02:48 Відповісти
Ну так все ж за планом.
показати весь коментар
11.11.2022 21:52 Відповісти
Кацапи у такий спосіб намагаються заохочити населення активніше долучатися до могилізації.
показати весь коментар
11.11.2022 21:52 Відповісти
Далба*оп, ты меня называла..
показати весь коментар
11.11.2022 22:16 Відповісти
Будет Таганрог, Ростов, Волгоград... ховайтесь у#бки конченные...
показати весь коментар
11.11.2022 22:19 Відповісти
очередная бредятина от свинособаки.........................да вы ****** УКРАНЦАМ и в *** не впирались..................................тьфу ***.........
показати весь коментар
11.11.2022 22:23 Відповісти
Кацапи, будуйте стіну на кордоні! Нам менше роботи буде
показати весь коментар
11.11.2022 22:24 Відповісти
Ну, що кацапи? "Пазади масква" ))
показати весь коментар
11.11.2022 22:25 Відповісти
Український Білгород, а не бєлгород.
показати весь коментар
11.11.2022 22:41 Відповісти


Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1591078240663531520 6 ч

рФ просит помощи у США остановить ВСУ
показати весь коментар
11.11.2022 22:51 Відповісти
КАЦАПИ МОЛІТЬСЯ НЕ МОЛІТЬСЯ, ХОЧ БОГУ, ХОЧ САТАНІ, А ВІДПОВІСТЕ СВОЄЮ КРОВЮ ЗА ВСЕ СКОЄНЕ В УКРАЇНІ.
показати весь коментар
11.11.2022 22:56 Відповісти
у-ха-ха, тремтіть!
показати весь коментар
11.11.2022 23:08 Відповісти
Белгород, Курск, Брянск и Ставрополье - исконно-УКРАИНСКИЕ земли
показати весь коментар
11.11.2022 23:08 Відповісти
Приднестровье до хрущёва с маленковым, было частью ОДЕССКОЙ области
показати весь коментар
11.11.2022 23:10 Відповісти
Ні ,хлопці пропустить, ми маємо житиме по закону ,шо наше,то заберемо,шо не наше ...,референдум
показати весь коментар
12.11.2022 00:35 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 01:23 Відповісти
Історія, звичайно, гарна справа і корисна, але давайте перше до 91 року...а там "будем посмотреть"
показати весь коментар
12.11.2022 06:03 Відповісти
СЛОБОЖАНЩИНА НАШ!!!!
показати весь коментар
12.11.2022 07:57 Відповісти
 
 