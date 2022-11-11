Російська пропаганда залякує населення зимовим наступом ЗСУ на Бєлгородську та Курську області. ВIДЕО

Росію лякають тим, що київські війська планують узимку наступати на Бєлгородську та Курську області.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ, про це розповів узятий у полон військовослужбовець 53-ї окремої механізованої бригади, старший лейтенант, командир взводу Володимир Лепіхін.

"Я чув, що на території Росії працюють групи ДРГ (диверсанти), здійснюють підривну діяльність, залишають озброєння, вибухівку для того, щоб провести повномасштабний наступ. Орієнтовно це планують узимку, коли ґрунт буде твердий і техніка зможе пройти. Пройдуть 50 кілометрів - так 50, пройдуть 100 кілометрів - так 100 кілометрів. Не дуже я обізнаний у цьому питанні, але чув від інструкторів, що це Курський напрямок та Бєлгородський", - розповів військовополонений.

Також чоловік на відео озвучує тезу, що владі України та Росії треба домовлятися. Такі наративи доволі часті в останні дні з боку окупантів.