"Далі Дніпро, Каховка і шлях на Крим": Чорновол показала кадри з визволеного Берислава. ВIДЕО
Лейтенант Бригади Богуна, екснардеп Тетяна Чорновол показала, як її та інших українських воїнів зустрічають у визволеному Бериславі.
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
"Мене ледь насмерть не зацілували. Так, є такий ризик на війні. Так вийшло, що першими зайшли в Берислав. Квіти довелося вантажити в пікап. Повний пікап квітів. Люди спочатку виходили несміливо, а потім поголос пішов, перегороджували рух, щоб тільки доторкнутися до нас, щоб пересвідчитис, що - своі, що не сон... Вісім місяців срашного не сну", - прокоментувала вона відео.
Низький уклін Вам, Українські Воїни! Ви -- найкращі! 💙💛
і якщо бабуся склонила голову перед молодим, крепким військовим, то ця довіра цінніша за медаль, орден чи будь що матер,яльне
бо довіру таких людей оцінити не можливо...
бо готували склад під удар російських ракет,
ракети вкиздили по складу а стугнів там нема.
хво вкрав????
Танюха....
в прокуратуру її,
і підараси сказали ЄСТЬ!!!!
а вона втекла
але не в монако а на передову,
хрен піймуть, бо ця ******* на передову боїться їхати
так що Таня поки що на свободі.....
А вона перша в списку на черзі стати нардепом в команді Європейської Солідарності, лідером якої є Порох!
Шуруй , падлюка , до поскорей
І тепер в перспективі орки будуть нищити Херсон і взагалом правобережжя. Що далі?
Ну а що драпали добре - ну що ж, вони не один тиждень готувалися до цього відступу, а не як у Харківський, коли проломили оборону в нуль.
Звісно, наша арта їх їбашила як могла. Звісно, там по правому берегу Дніпра зараз наловлять не одну сотню карасів в полон.
Хтось завжди залишиться - фізично не можна знищити достатньо велике угруповування, яке має зв'язок із великою землею . Згадайте Дебальцево - там наші втратили 300 людей і 200 одиниць техніки, із угруповування чисельністю у декілька тисяч. А там було повне оточення.
- щира подяка тобі за мужність , стійкість і терпіння 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
сподіваюсь, уже на місці призначення! Слава Україні!