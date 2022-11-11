"Далі Дніпро, Каховка і шлях на Крим": Чорновол показала кадри з визволеного Берислава. ВIДЕО

Лейтенант Бригади Богуна, екснардеп Тетяна Чорновол показала, як її та інших українських воїнів зустрічають у визволеному Бериславі.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Мене ледь насмерть не зацілували. Так, є такий ризик на війні. Так вийшло, що першими зайшли в Берислав. Квіти довелося вантажити в пікап. Повний пікап квітів. Люди спочатку виходили несміливо, а потім поголос пішов, перегороджували рух, щоб тільки доторкнутися до нас, щоб пересвідчитис, що - своі, що не сон... Вісім місяців срашного не сну", - прокоментувала вона відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Далі буде Херсонес!": українські та іноземні політики вітають українців з визволенням Херсону