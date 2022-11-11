"Я не знаю, хто там "віджимає" танки, но ми "віджали" вертольот": 28 ОМБр знайшла російський гвинтокрил. ВIДЕО
Бійці 1-го батальйону 28 ОМБр виявили залишений російським окупантами вертоліт.
Про це інформує Цензор.НЕТ в телеграм-каналі.
Спец операція під назвою "жест доброї волі"!
Слава ЗСУ!
тож хай живе і квітне кацапський лендліз)
На хвості замальовані дві білі смуги, а на борту коло, схоже на український знак
@13Hellis_13
·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1591170538273402880 26 мин
Тетяна Чорновіл в Бериславі. Її підрозділ зайшов туди одним з перших...
https://twitter.com/i/status/1591170538273402880
Хто шо знайшов - то те й віджав...
Russia could not use it therefore.
Colouration indicates an Ukrainian copter,
not an Russian one.