"Я не знаю, хто там "віджимає" танки, но ми "віджали" вертольот": 28 ОМБр знайшла російський гвинтокрил. ВIДЕО

Бійці 1-го батальйону 28 ОМБр виявили залишений російським окупантами вертоліт.

Про це інформує Цензор.НЕТ в телеграм-каналі.

28 окрема механізована бригада
та наши тракторные войска могут фсё !!! )))))

11.11.2022 22:11 Відповісти
11.11.2022 22:01 Відповісти
вертолет ???
11.11.2022 22:01 Відповісти
11.11.2022 22:01 Відповісти
вертолет ???
11.11.2022 22:01 Відповісти
сиди на диване ровно
11.11.2022 22:03 Відповісти
хлопці крутяки вопше без питан'
11.11.2022 22:03 Відповісти
Так и в крыму корабли будут бросать.
11.11.2022 22:05 Відповісти
ага так у мовзолеі і трупак чЛеніна !!!! залишать...........
11.11.2022 22:22 Відповісти
Так і було у 1918 році. Але половину більшовики все ж таки відвели на рейд Новоросійська і затопили
11.11.2022 22:35 Відповісти
Геройськи затопили!
Спец операція під назвою "жест доброї волі"!
11.11.2022 22:43 Відповісти
Тааакс ми виїшли на новий рівень.))Тааакс що там в русні в космосі))
11.11.2022 22:07 Відповісти
та наши тракторные войска могут фсё !!! )))))

11.11.2022 22:11 Відповісти
Та скоро рашисти й МКС покинуть!
Слава ЗСУ!
11.11.2022 22:07 Відповісти
"отрицательное наступление прошло без единой потери в живой силе и технике" (гдэ-то так по какашенкову) ))
11.11.2022 22:08 Відповісти
читав у кацапів цікаву штуку, за нищення військової техніки там карна стаття

тож хай живе і квітне кацапський лендліз)
11.11.2022 22:12 Відповісти
Стаття... Зда€ться, ***** робить усе до перемоги Неньки. Шпигун.
11.11.2022 22:33 Відповісти
"Что ни делает дурак, Все он делает не так" (с)
11.11.2022 22:39 Відповісти
😁Це точнiceнько про нього. Унiвер прогулював, тезiс скатафф. Замiсть школи пiд пiтерським парканом шляфся. мiль кацарила. Miль моля гризе, коли нема що.
11.11.2022 23:05 Відповісти
Шановні, нє забувайте шо Кітай цє сила, Кітай до Урала цє біґ ноу, ґулаґ під кадировим, чі дісінтеґрейтед руска, цє дуже серіозне питання.
11.11.2022 22:17 Відповісти
таки швидше "біг нью гулаг", не виключено що на цю війну кацапів підбурили саме китайці, адже напередеодні путін туди особисто мотався, на олімпіаду
11.11.2022 22:21 Відповісти
мені ідея за ґулаґ для усіх кацапів теж біл'ше подобается, хочя я дуже толерантний і мултікул'турний
11.11.2022 22:31 Відповісти
треба не забувати що "гулаг" ніколи не зупиняється, наявність ворога - основа його існування, бо інакше у народу виникає питання "а чому ми так погано живемо?"
11.11.2022 22:34 Відповісти
i don't give a shit what they think, gulag babe is their domicile
11.11.2022 22:44 Відповісти
нам нах не вперся великий Китай! краще Ніпон
11.11.2022 22:58 Відповісти
але вони щось мають проти нас, мабуть теж вважають нас частиною рф, і допомогатимуть рашці у війні проти нас.
12.11.2022 00:52 Відповісти
Китайці не в курсі, як воювати
12.11.2022 09:47 Відповісти
на пукіна вже всяка собака на московських болотах гавка. скоро побачимо балєт.
11.11.2022 22:18 Відповісти
нє, будуть ворогів народа ловити
11.11.2022 22:23 Відповісти
новина прикольна, але то наш гвинтокрил який покинули при відступі
11.11.2022 22:18 Відповісти
Там Арестович уже заявил что Антоновский мост взорвали ЗСУ ( попав по машине с БК ) , так что еще будут СУРПРЫЗЫ.
11.11.2022 22:20 Відповісти
Красунчики, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
11.11.2022 22:25 Відповісти
Гвинтокрил - це вже епік підїхав.
11.11.2022 22:46 Відповісти
Хлопці з гумором…..😂🇺🇦🇺🇦🇺🇦
11.11.2022 22:47 Відповісти
красавчеги
11.11.2022 23:04 Відповісти
Схоже, що він був раніше українським.
На хвості замальовані дві білі смуги, а на борту коло, схоже на український знак
11.11.2022 23:08 Відповісти
Круговорот вертолётов в природе... Ну, главное, что теперь он вернулся к законным хозяевам.
12.11.2022 00:54 Відповісти
В Криму захопили у 2014, а тепер повернувся
12.11.2022 09:48 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1591170538273402880 26 мин

Тетяна Чорновіл в Бериславі. Її підрозділ зайшов туди одним з перших...

https://twitter.com/i/status/1591170538273402880
11.11.2022 23:16 Відповісти
Басота, харе блатувати!
Хто шо знайшов - то те й віджав...
11.11.2022 23:35 Відповісти
Кацапы друг друга учат как технику при бегстве сжигать,чтобы ВСУ не досталась,но вертолёт судя по всему в эту категорию не входит)
11.11.2022 23:56 Відповісти
не віджали, а "наколядували"
12.11.2022 01:04 Відповісти
Helli did not fly, heli was damaged.

Russia could not use it therefore.

Colouration indicates an Ukrainian copter,
not an Russian one.
12.11.2022 01:10 Відповісти
Russian camo indicates it was used by Russians. Possibly was captured by ruscista in 2014 Crimea
12.11.2022 09:49 Відповісти
12.11.2022 01:25 Відповісти
Гвинтокрил? цілий? не спалений? Хайпанули схоже від душі. А навіть, якщо ні то і так супер)
12.11.2022 04:43 Відповісти
Це Український МІ 8 бортовий номер 89 червоний захоплений рашистами в Чорнобаївці.
12.11.2022 09:27 Відповісти
як ви знаєте, що це саме 89, а не з кримських?
12.11.2022 09:50 Відповісти
Якби авіаносець Кузя не був на перманентному ремонті його б також віджали.
12.11.2022 10:07 Відповісти
 
 