"reNewDay for UKRAINE": Руслана попросила світ допомогти українцям пережити зиму. ВIДЕО

Українська співачка Руслана звернулась до всього світу із закликом допомогти Україні та українцям пережити цю зиму, а разом з нею пережити підлу, безжалісну до всього людського, війну, розв’язану путінською Росією.

Про це вона написала на своїй фейсбук-сторінці, оголошуючи про старт глобальної ініціативи reNewDay for UKRAINE, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Міжнародний День Енергозбереження.

Для всього світу мирна дата.

А в Україні на Винничині сьогодні в результаті нічної ракетної атаки знову вибухає і горить об’єкт мирної інфраструктури. Знову акти терору та геноциду в серці Європи.

Так звучить хаос.

Нас намагаються позбавити пам’яті і позбавити дому.

Позбавити тепла і позбавити світла.

У нас намагаються забрати нашу історію і нашу землю.

Нашу енергію і наше життя.

Енергія, народжена в надрах Землі, в руках путінської Росії ,

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина виділила 1 млрд євро на кіберзахист України і фіксацію воєнних злочинів

держави-терориста, перетворюється на зброю та смерть.

Вперше в історії людства мирні електростанції стають військовими цілями та об’єктами ядерного шантажу.

Вперше нафта та газ стають ключовими інструментами військової агресії та засобами залякування та шантажу гуманітарними катастрофами.

Вперше у 21-му столітті Європа дивиться в очі печерному демону війни, випущеному із скрині Пандори неадекватним президентом неадекватної держави.

Але у історії , як і у еволюції, нема зворотнього ходу!

Це значить, що ми вистоїмо і переможемо!

Ми здатні покласти край і цій смертоносній війні, і цій наркотичній залежності від брудної енергії, ділером якої завжди була і досі залишається держава-злочинець, держава-терорист – путінська Росія, "тюрма народів", спадкоємиця сталінського терору.

Прийде новий день!

Україна буде вільною.

Вона відновиться та розквітне разом з Європою.

Людство позбавиться болісної залежності від викопних джерел енергії та перестане руйнувати власний дім - прекрасну планету.

Енергія стане відновлюваною та чистою, а світ зеленим та мирним.

За таке майбутнє варто боротися!

Європа, весь світ потребують сьогодні чистих, незалежних, доступних джерел енергії!

Це вже не питання екології та комфорту, це питання безпеки та виживання.

І Україні ця енергія зараз потрібна найбільше!

Я звертаюсь до всього світу із закликом допомогти Україні та українцям пережити цю зиму, а разом з нею пережити підлу, безжалісну до всього людського, війну, розв’язану путінською росією!

Я закликаю "зібрати Енергію для України", и це не просто гучна фраза, це заклик до вашого серця!

Я хочу, щоб ви почули мене серцем, щоб цей заклик зворушив вас і надихнув на героїзм. Героїзм, на який здатні справжні люди, що співпереживають та відчувають біль цієї війни.

Нас намагаються закатувати не лише ракетами та зброєю, але й занурюючи місто за містом в темряву та холод, вбиваючи старих та дітей, позбавляючи їх дому, світла, тепла та життя.

Я, як Глобальний Амбасадор Відновлюваної Енергії, звертаюсь від себе і від платформ Global 100% RE та Global 100% RE Ukraine, що об’єднують практично всі асоціації відновлюваної енергії в світі та Україні з ініціативою "зібрати Енергію для України"!

Ми знаємо, як зробити Україну і всю Європу енергетично незалежними, протистояти "вуглецевому" шантажу путінського режиму, зберегти планету і життя мільйонів українців!

Ми оголошуємо Глобальний марафон reNewDay for UKRAINE!

reNewDay for UKRAINE - це глобальна ініціатива, що має об’єднати всіх нас навколо ідеї, яка енергія потрібна Україні і світу вже сьогодні.

reNewDay for UKRAINE – це глобальна ініціатива, яка має зібрати допомогу для України зі всього світу у вигляді енергії у всіх її проявах - донаціях, ресурсах, технологіях, обладнанні, будь-яких інших рішеннях!

Нам необхідна допомога, яка позбавить Україну та Європу смертоносної залежності від російського газу.

Нам необхідна допомога, яка не дасть українцям замерзнути та покинути свої домівки підчас найжорстокішоі зими в новітній історії України.

Нам необхідна допомога, яка дасть нам енергію та силу вистояти в двобої з вуглецево-іржавим Голіафом путінської росії, що приніс війну, горе та страждання на нашу землю.

Нам необхідна допомога, щоби разом перемогти в ім’я свободи, демократії та життя в гармонії з планетою!

Вся інформація про ініціативу та як до неї приєднатися, буде оголошена на моїх офіційних сторінках та ресурсах Global 100 RE та Global 100 Ukraine", - розповіла вона.