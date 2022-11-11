Мешканці Херсонщини, втираючи сльози, з квітами та обіймами зустрічають бійців ССО. ВIДЕО
Херсонщина, неймовірна реакція мирних людей на операторів ССО України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
"Уперше з минулої весни ці українці побачили своїх воїнів, перебуваючи до нинішнього дня в окупації російських катів. Іще один населений пункт на півдні повернув волю", - ідеться в повідомленні.
@13Hellis_13
·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1591170538273402880 35 мин
Тетяна Чорновіл в Бериславі. Її підрозділ зайшов туди одним з перших...
https://twitter.com/i/status/1591170538273402880
И они это знают
кацапські ******** попердолили на расєю
Херсон наш !!!!!
- Мамо, знаєте шо, йдіть нах№й будь-ласка.
Тепер часто ставлю в приклад сварливим: будьте ввічливі, як отой зять.
Неудобно
Їх треба витирати.