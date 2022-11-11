Мешканці Херсонщини, втираючи сльози, з квітами та обіймами зустрічають бійців ССО. ВIДЕО

Херсонщина, неймовірна реакція мирних людей на операторів ССО України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

"Уперше з минулої весни ці українці побачили своїх воїнів, перебуваючи до нинішнього дня в окупації російських катів. Іще один населений пункт на півдні повернув волю", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також: Херсонці святкують визволення міста від російських загарбників. ВIДЕО