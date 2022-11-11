УКР
Мешканці Херсонщини, втираючи сльози, з квітами та обіймами зустрічають бійців ССО. ВIДЕО

Херсонщина, неймовірна реакція мирних людей на операторів ССО України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

"Уперше з минулої весни ці українці побачили своїх воїнів, перебуваючи до нинішнього дня в окупації російських катів. Іще один населений пункт на півдні повернув волю", - ідеться в повідомленні.

+27
Эх, если бы можно было, как в свое время в Нюрнберге, всю эту кодлу кремлевскую вместе с дугиным и пропогандонами отправить на эшафот
11.11.2022 23:33 Відповісти
+25
пропагандонов первыми вешать нужно....
11.11.2022 23:38 Відповісти
+24
накер пошли со своим телехрамом, необучаемые
11.11.2022 23:22 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1591170538273402880 35 мин

Тетяна Чорновіл в Бериславі. Її підрозділ зайшов туди одним з перших...

https://twitter.com/i/status/1591170538273402880
11.11.2022 23:22 Відповісти
накер пошли со своим телехрамом, необучаемые
11.11.2022 23:22 Відповісти
та да.....
11.11.2022 23:23 Відповісти
а де українська соцсіть?
12.11.2022 00:23 Відповісти
Дугин на деда наехал.... ))
11.11.2022 23:25 Відповісти
Эх, если бы можно было, как в свое время в Нюрнберге, всю эту кодлу кремлевскую вместе с дугиным и пропогандонами отправить на эшафот
11.11.2022 23:33 Відповісти
пропагандонов первыми вешать нужно....
11.11.2022 23:38 Відповісти
Так и делают всегда

И они это знают
11.11.2022 23:40 Відповісти
А с каких пор Херсон рузким стал? Только потому что орки в него ворвались, насрали, убили людей и разрушили инфраструктуру, а главный маразматик обявил его рузким? Так если на то пошло ту же церемонию русификации нужно провести с другими росийскими городами начиная с масквы
11.11.2022 23:46 Відповісти
Когда до этих идиотов дойдет что ничего рузкого нет в помине. Все было отжато у других народов.
11.11.2022 23:58 Відповісти
дугин дело говорит. Ответственность за провал на шайге, суровикине. А ***** это даст еще пару недель власти, хай наслаждается в Геленджике
12.11.2022 00:47 Відповісти
руzzкие неадекватные фашисты пускай рыдают и беснуются, а вся Украина радуется до слёз за украинский Херсон с которого выбили чужеземную саранчу.
12.11.2022 09:52 Відповісти
УРА!!!!!!!!
кацапські ******** попердолили на расєю
Херсон наш !!!!!
11.11.2022 23:28 Відповісти
Опять эта "информативная" ссылка на телегу
11.11.2022 23:29 Відповісти
Скуштували херсонських кавунів і нах.
11.11.2022 23:31 Відповісти
Шановні редактори ідіть нах зі звоїм телеграмом, який ще не відкривається
11.11.2022 23:32 Відповісти
ватники, на подсосе фсб. только дебилы полезут добровольно в ватограмм
11.11.2022 23:34 Відповісти
Випадково почув фінал сімейної сварки, з вікна багатоповерхівки:
- Мамо, знаєте шо, йдіть нах№й будь-ласка.
Тепер часто ставлю в приклад сварливим: будьте ввічливі, як отой зять.
11.11.2022 23:49 Відповісти
Почему все видео в ТГ ?
Неудобно
11.11.2022 23:38 Відповісти
Вот кого на самом деле украинцы встречают с цветами!
11.11.2022 23:38 Відповісти
Задолбали вы со своим телеграммом. Его нельзя загрузить особенно при нынешней связи и интернете. Хоть бы ссылки на ютуб бросали
11.11.2022 23:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yorCsn9QS4Y
11.11.2022 23:54 Відповісти
11.11.2022 23:46 Відповісти
12.11.2022 00:07 Відповісти
12.11.2022 00:11 Відповісти
зрозуміло шо біл'шіст' на цензорі малі, і не знают' хто такі The Rainbow & Ritchie Blackmore, never heard of Beethoven`s Ninth Ode to Joy, or may be stupid me is wrong.
12.11.2022 00:19 Відповісти
більшість на цензорі старі, you are wrong. Time for soldier fortune.
12.11.2022 00:34 Відповісти
of you forgot, boyo....Ode to Joy to our ZSU lions yo
12.11.2022 00:43 Відповісти
яа яа натюрліх
12.11.2022 05:41 Відповісти
Навіщо втирати сльози ?
Їх треба витирати.
12.11.2022 01:03 Відповісти
показати весь коментар
https://youtu.be/6aRg1cWe2TI ...потери РабSeи огромны... кажуть в США...
12.11.2022 08:46 Відповісти
 
 