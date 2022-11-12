УКР
У Москві провели марш "На Вашингтон": Вимагали вдарити по США ядерними ракетами та цитували Путіна. ВIДЕО

Російська партія НОД (Національно-визвольний рух) провела у Москві марш "На Вашингтон".

Як передає Цензор.НЕТ, відео опублікували в мережі.

Зазначається, що учасники маршу вимагали вдарити ядерними ракетами по США.

Також вони повторювали слова російського диктатора Путіна: "ми, як мученики, потрапимо до раю, а вони просто здохнуть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ замовило партію новітніх гіперзвукових ракет "Циркон", - росЗМІ

Автор: 

марш (334) москва (1273) росія (67333) ядерна зброя (1206)
Топ коментарі
+110
Сильна дебилами земля рузькая...
показати весь коментар
12.11.2022 13:39 Відповісти
+72
І це психічно здорові люди ? Куди тільки лікарі дивляться ?
показати весь коментар
12.11.2022 13:39 Відповісти
+66
То чому не вибрати кінцевим пунктом проведенням цього маршу військомат?
Я бачу мотивованих бійців, яки готові підкріпити слово справою!
показати весь коментар
12.11.2022 13:41 Відповісти
Сторінка 3 з 3
Це з якого дурдому їх випустили?
показати весь коментар
12.11.2022 21:02 Відповісти
Свино-собаки !!!
показати весь коментар
12.11.2022 21:22 Відповісти
А добре було б по цій кацапській юрбі з кулемета постріляти.
показати весь коментар
12.11.2022 21:25 Відповісти
хрін ви будети смоктати у центра прійнятя .. і навіть не один , хрін
показати весь коментар
12.11.2022 21:54 Відповісти
Их просто надо стирать, это даже не "Зомбиелнд", это гораздо заразнее и опаснее, это секта сатанистов- фанатиков торжества московитсково поноса.
показати весь коментар
12.11.2022 22:03 Відповісти
А чому вони верещать під "I will rock you" авторства ненависних британців, а не під ісконно русскую "бариню-судариню"?
показати весь коментар
12.11.2022 22:22 Відповісти
ті козли безмозкі просто цього навіть не знають
показати весь коментар
13.11.2022 10:55 Відповісти
струни до балалайок діфіціт.. імпортні ж
показати весь коментар
13.11.2022 15:47 Відповісти
Сатаністи з московії добре щось курнули на проплачені грошенята та не помітили як стали справжніми фашистами-рашистами. Пусто порожньо в їхніх макітрах.......
показати весь коментар
12.11.2022 22:26 Відповісти
яке воно їбануте... брат *****, чи що?
показати весь коментар
12.11.2022 22:29 Відповісти
Не треба їсти кал, одразу почнете одужувати.
показати весь коментар
13.11.2022 00:42 Відповісти
Країна некромантів.............
показати весь коментар
13.11.2022 00:46 Відповісти
Ми принизили рашку. І х..ло це нам не подарує. Буде прилітати... Треба триматися та боротися далі. Не вестися на умови рашки, зберегти Крим. Повний вивід військ. Тільки це нас врятує .
показати весь коментар
13.11.2022 01:35 Відповісти
Це ж скільки хворих без лікування …
показати весь коментар
13.11.2022 02:48 Відповісти
А відморожених дебілів в колоні всього пару десятків. Закінчуються як Іскандери?
показати весь коментар
13.11.2022 10:11 Відповісти
Больной народ.
показати весь коментар
13.11.2022 10:22 Відповісти
и они искренне верят что рассея, сильная
и что их армия 2я в мире
и что ответки не будет..
конченое, пропитое, зомбированное оркостадо..
показати весь коментар
13.11.2022 11:09 Відповісти
Я не хочу использовать матерные слова, но на самом деле! что у них в головах?! Krass..
показати весь коментар
13.11.2022 11:57 Відповісти
Кацап - то клінічний діагноз. Цю "демонстрацію " зазняти і можна вільно демонструвати студентам на лекції з клінічної психіатрії.
показати весь коментар
13.11.2022 11:59 Відповісти
Клінічні ідіоти..Це треба так зазомбувати цю біомасу,що, живучи в лайні,без найменшого базового мінімального рівня достойного життя, ці потвори бачать у всіх небезпеку для своєї країни- помийки, ...
показати весь коментар
13.11.2022 12:47 Відповісти
Як жерти "ніжки Буша",то нема питань,як відбудовувати цю помийку після 1917 року,теж нема питань,як отримувати лендліз у 2гу світову,то пащі були закриті,а зараз трошки віджерлися,то вирішили напасти на Україну...Отримали по пиці по-повній,і знову засмерділи,погрожуючи світу...Дурні,тупі,вони ніяк не розуміють,що, якби Вашингтону було треба,то ці тваринки вже давно співали б зі своїм х.йлом на цвинтарі...
показати весь коментар
13.11.2022 13:11 Відповісти
Путин не поднял расею с колен. Он подарил им наколенники.
показати весь коментар
13.11.2022 13:14 Відповісти
Россия встала с колен и тут-же легла на животик!!!
показати весь коментар
13.11.2022 15:23 Відповісти
Шосподи, они даже в шизофрениии вторичны...
показати весь коментар
13.11.2022 13:21 Відповісти
Кацапи.
показати весь коментар
13.11.2022 15:26 Відповісти
Мамо,я не хочу в дурку!!!
показати весь коментар
13.11.2022 18:38 Відповісти
сразу после войны организовывались военно - дипломатические приемы. На одном в честь французов, как писал очевидец, маршал Жора напившись до того, отказался пить с главой французской миссии но сказал, что их он скоро сбросит в ЛаМанш и приказал переводчику не переводить, мол и так поймут. А это попахивает лапотным религиозным мистицизмом, шас вытащат понятие жидовствуещей ереси и ..... поднимется нечистая сила. Ну мокшанцы ну и дают. Скоро рубахи-косоворотки будут рвать в пьяном угаре.
показати весь коментар
14.11.2022 00:36 Відповісти
В дурке опять выходной
показати весь коментар
15.11.2022 01:08 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 