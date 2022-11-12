У Москві провели марш "На Вашингтон": Вимагали вдарити по США ядерними ракетами та цитували Путіна. ВIДЕО
Російська партія НОД (Національно-визвольний рух) провела у Москві марш "На Вашингтон".
Як передає Цензор.НЕТ, відео опублікували в мережі.
Зазначається, що учасники маршу вимагали вдарити ядерними ракетами по США.
Також вони повторювали слова російського диктатора Путіна: "ми, як мученики, потрапимо до раю, а вони просто здохнуть".
