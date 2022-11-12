Плакали та дякували за визволення: На околицях Херсону місцеві радіють деокупації міста. ВIДЕО
Кореспондент Sky News Алекс Россі побував на визволених територіях Херсонщини. Жителі щиро раділи деокупації міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал видання.
Щасливі жителі на околицях Херсону обіймали журналіста, плакали та дякували Збройним Силам за визволення.
еще и так принимают настоящих Героев-освободителей
https://t.me/warradarukraine/3732
Когда маленькая, разоруженная, мирная страна, ДАЛА ПИСТЫ(!!!!) "второй армии" мира, которая все свое существование воевала, вооружалась, разрушала, грабила и убивала