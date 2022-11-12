УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9009 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
27 010 60

Люди співають гімн України на головній площі Херсону в прямому ефірі CNN. ВIДЕО

Під час зйомок прямого ефіру CNN на центральній площі Херсону місцеві співали гімн України.

Відео ефіру оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Жителі визволеного міста радіють деокупації та зібралися на центральній площі Херсону.

Дивіться: Плакали та дякували за визволення: На околицях Херсону місцеві радіють деокупації міста. ВIДЕО

Автор: 

гімн (97) визволення (569) Херсон (3570) деокупація (951)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+70
"С боем взяли мы Херсон, город весь прошли,
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Крымская улица по городу идёт -
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога
Крымская улица на южный берег нас ведёт." С
показати весь коментар
12.11.2022 16:05 Відповісти
+54
Херсон це Україна
слава ЗСУ
показати весь коментар
12.11.2022 16:12 Відповісти
+48
В Херсоні ейфорія 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

Херсонці , Ви неймовірно красиві люди і справжні Патріоти Украіни !👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
12.11.2022 16:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"С боем взяли мы Херсон, город весь прошли,
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Крымская улица по городу идёт -
Значит, нам туда дорога,
Значит, нам туда дорога
Крымская улица на южный берег нас ведёт." С
показати весь коментар
12.11.2022 16:05 Відповісти
В Херсоні ейфорія 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

Херсонці , Ви неймовірно красиві люди і справжні Патріоти Украіни !👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
12.11.2022 16:50 Відповісти
Горит проклятая Россия
и над Москвою виден дым

И значит нам туда дорога

одна на всех мы все )(yйлу nи3gы дадим...
показати весь коментар
13.11.2022 13:59 Відповісти
что ты этим хотел сказать...?
показати весь коментар
12.11.2022 16:09 Відповісти
Хотів нагадати, що малороси вибрали шута
показати весь коментар
12.11.2022 16:11 Відповісти
ну буває так що мозгів нема але людина гарна
показати весь коментар
12.11.2022 16:15 Відповісти
они не шута встречают - а ЗСУ...!
показати весь коментар
12.11.2022 16:21 Відповісти
А Вам в Польщі яке діло до малоросів і шута ?
показати весь коментар
12.11.2022 17:31 Відповісти
🙏🙏🙏❤️💙💛Слава ЗСУ ‼️Слава Патриотам Партизанам ❤️‼️✌🏼✌🏼✌🏼🍉🍉🍉Херсон дома
показати весь коментар
12.11.2022 16:43 Відповісти
WTF? В сосну врубався?
показати весь коментар
12.11.2022 16:10 Відповісти
наврядчи дуб може врубатися в сосну
показати весь коментар
12.11.2022 16:19 Відповісти
Кого змусила? Мешканці раді і не вірять в те, що цей жах під назвою" расея" закінчився!
показати весь коментар
12.11.2022 16:12 Відповісти
не дуже зрозуміло кого до чого змусила ситуація

бо від протестів беззбройних (це окреме питання) херсонців проти озброєної кацапської нелюді я відверто кажучи о..їв

це вам не Крим
показати весь коментар
12.11.2022 16:14 Відповісти
І не Дамбас з домбасюрами
показати весь коментар
12.11.2022 17:57 Відповісти
про Донбас не так обнозначно, там по селах багато українців вижило після Голодомору, дотепер размовляють напів українською (суржиком), і люди нормальні, не кацапня
показати весь коментар
12.11.2022 18:00 Відповісти
В малих містах в 2014 також було не настільки багато вати, а за 8 років на тій області, що залишилася підконтрольною, проукраїнських стало щенабагато більше
показати весь коментар
13.11.2022 09:03 Відповісти
ну та ясно, подивились на "братанов" зблизька
показати весь коментар
13.11.2022 09:18 Відповісти
Ага, три бухих «ополченця Новоросії», яких потім скрутили і в відділ, гордості не викликають
показати весь коментар
13.11.2022 09:22 Відповісти
В Криму 2014 року і в Херсоні 2022 року- різні ситуації, оскільки при Януковичу готували Крим до здачі Росії. На кожному кроці в Криму працювали проти України, при Януковичу. Зараз знаю, що багато кримчан чекають Україну, як і на мітинги проти окупації Рочією виходили десятками тисяч в 2014 році, подивіться в інтернеті.
Я там жив і бачив своїми очима, а ви не пишіть те, в чому не розумієтеся.
показати весь коментар
12.11.2022 18:13 Відповісти
на мітинги проти кацапської окупації десятками тисяч виходили татари, а кримчани в кращому випадку сиділи "вне палітікі", а в гіршому отак



я знаю про що пишу, хоч і не заперечую наявності українськіх патріотів
показати весь коментар
12.11.2022 18:19 Відповісти
А пам'ятаєте, як зустрічали російських вбивць? Квіти, гімн росії, обійми із солдатами, пам'ятаєте? От і я не пам'ятаю
показати весь коментар
12.11.2022 16:14 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 18:14 Відповісти
Мудило, яка така ситуація змусила тебе, дупу свою у Польщі відсиджувати?
показати весь коментар
12.11.2022 16:20 Відповісти
политкорректность , там не принято называть вещи своими именами , главное что все все понимают.
показати весь коментар
12.11.2022 16:26 Відповісти
Херсон це Україна
слава ЗСУ
показати весь коментар
12.11.2022 16:12 Відповісти
So many thanks, friends, for your Himarses!
показати весь коментар
12.11.2022 16:18 Відповісти
Дякуємо США. Без вас не змогли вигнати найлютішого ворога з Херсону. Дякуємо Богу і ЗСУ. Все буде добре, все буде Україна.
показати весь коментар
12.11.2022 16:22 Відповісти
Дякуємо всим країнам , які допомагали і допомагають Україні !
показати весь коментар
13.11.2022 02:58 Відповісти
эмоционально , по настоящему , не по паРашному , с привезенными с паРаши бюджетниками , искренние слезы радости .
показати весь коментар
12.11.2022 16:24 Відповісти
Ви тільки задумайтесь !!!! Скільки синьо-жовтих прапорів. Люди їх переховували від кацапні незважаючи на можливі проблеми !!!!!
показати весь коментар
12.11.2022 16:27 Відповісти
Відчуваю, що і Донбас чекає Україну. Прихильників "рюского міра" там меншість, в межах статистичної похибки.
показати весь коментар
12.11.2022 17:07 Відповісти
В Домбасюрії такого не буде. Ті воїни, які звільняли від орків Північ від Києва до кордону, а потім їх перевели на Схід, так і кажуть, що різниця з населенням там і там діаметральна.
показати весь коментар
12.11.2022 18:02 Відповісти
Когда быдло путлера вошло в Херсон,там был типа Майдан возле мэрии...помню парень тогда заорал : Вот вам суки рюSSkие ,а не Украину..и показал красивую Дулю...👍Это видео есть в Ютьюбе..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
показати весь коментар
12.11.2022 16:32 Відповісти
*****, ну видно ж що ніхто не хоче "рюськіймір". Люди проти. Йдіть нах,кацапи. Ні,*****...лізуть і насильно змушують. Ну що це як не неонацизм-рашизм у чистому вигляді?
показати весь коментар
12.11.2022 16:33 Відповісти
Чтобы потом использовать как пушечное мясо как бурятов сейчас
показати весь коментар
12.11.2022 17:21 Відповісти
Одним из самых ярких воспоминаний начала войны для меня был херсонский митинг и скандирование "русский солдат - фашистский оккупант".
показати весь коментар
12.11.2022 16:34 Відповісти
и о погоде )))))
///
Російське прикордоння залишилося без світла після вибуху

У Курській області Росії стався вибух на підстанції.
Російська влада традиційно звинуватила у цьому Збройні сили України.
Губернатор Роман Старовойт заявив, що ЗСУ скинули з дрону
саморобний вибуховий пристрій на підстанцію Глушківської РЕМ.

https://t.me/glavcomua/18334
показати весь коментар
12.11.2022 16:34 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 16:36 Відповісти
покажіть його фотку в 30ть)
показати весь коментар
12.11.2022 16:53 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 16:37 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 16:40 Відповісти
"Мы ещё вернёмся " шипят оккупанты и пропагандоны. Куда вы вернётесь, ублюдки? Кому вы на№уй тут нужны? Сидите в своём помойном ведре, мрази, и тихо булькайте.
показати весь коментар
12.11.2022 16:44 Відповісти
Дуже правильний коментарій 👍🏼+++🙂
показати весь коментар
12.11.2022 16:52 Відповісти
какие образованные херсонцы,английский знают!не то что кацапы которые кроме матерного не знают ничего!
показати весь коментар
12.11.2022 17:06 Відповісти
"Все больше и больше аргументов в пользу определения нынешней политики Путинской России в термине РАШИЗМ. (от Russia (Россия) и fascismo (фашизм)

Главными составляющими РАШИЗМА являются:

- признание особой миссии в мире русского народа, у которого, как утверждает экс-министр культуры Мединский, "есть излишняя хромосома";

- убеждение в статусе "старшего брата" среди всех славянских народов;

- утверждение русской версии православия как единственной правильной религии;

- тоталитарный характер политического режима;

- обоснование права России на защиту, включая военное, так называемое русскоязычное население в других государствах мира…"
*
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показати весь коментар
12.11.2022 17:20 Відповісти
кацапинедонація!
показати весь коментар
12.11.2022 17:55 Відповісти
Зворушливо, до сліз…
Якось одне чмо сказало про здачу Херсона «********».
Херсонці, не ******** тепер свою свободу…
показати весь коментар
12.11.2022 17:36 Відповісти
УКРАЇНА НЕПЕРЕМОЖНА !
показати весь коментар
12.11.2022 17:52 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
показати весь коментар
12.11.2022 18:11 Відповісти
Уявив собі на мить що на Донбасі оті мля "ополченці" пропиті так само вільно на англійській мові пояснюють репортеру CNN що вони хочуть свободи, а потім разом затягують гімн сересер. Та ну, фігня якась...
показати весь коментар
12.11.2022 18:16 Відповісти
а аа аа ви фсьо фрьоті там фсе актерьі с києва завєзли, искона руский па англицки не базарит
показати весь коментар
12.11.2022 18:21 Відповісти
США супергерой, который пришел на помощь.
показати весь коментар
12.11.2022 18:40 Відповісти
КОГО ХВАЛЯТЬ І КОМУ ДЯКУЮТЬ ХЕРСОНЦІ ? ЗВІСНО ЗСУ.

А Зе ЧОМУ НЕ ХВАЛЯТЬ І НЕ ДЯКУЮТЬ ЙОМУ ?

А ПРИ ЧОМУ ТУТ Зе ВЗАГАЛІ 😆
показати весь коментар
12.11.2022 21:06 Відповісти
Ковунчеки все розменирують.
показати весь коментар
12.11.2022 21:28 Відповісти
Зачем ягодоми. ЗСУ слава
показати весь коментар
12.11.2022 21:30 Відповісти
прекрасный репортаж вышел
показати весь коментар
12.11.2022 22:01 Відповісти
В Америці тема визволиння Херсона не сходить з єкранів! Люди тут радіють, і не тільки українці
показати весь коментар
13.11.2022 03:04 Відповісти
 
 