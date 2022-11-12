Волонтер Сініцин про Херсон: "Людей у місті багато. Тиждень без світла і зв’язку. Навколишні села зруйновані вщент. Перевдягнених орків багато. Ще більше фугасів і мін". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під час окупації мешканці Херсону натерпілись такого, що в голову не вкладається.
Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів волонтер Роман Сініцин, передає Цензор.НЕТ.
"Написав тред про Херсон в твіттері, напишу ще тут.
В місті така атмосфера на вулицях, ніби Україна виграла одразу два Чемпіонати Світу з футболу, але помножте на десять.
Люди. Неймовірно. Щиро. Радіють. Просто до сліз. Плачуть.
Люди натерпілись такого, що в голову не вкладається.
Людей у місті багато. Місто тиждень без світла і зв'язку.
Навколишні села теж, ті які ближче до лінії фронту були, зруйновані вщент.
"Ви ж нас тепер не покинете?", "ЗСУ тут назавжди, це ж правда?", "Ми без звязку тиждень, скажіть, що там наші на Донбасі" чув разів двадцять.
Ще разів з двадцять намагались дати пиріжки, цукерки, квіти, коньяк, сік і.т.д.
Хлопчик років восьми впихнув мені в кишеню малюнок на площі Свободи.
Молоді пацани питали, коли запрацює приблизно військомат, щоб мобілізуватись.
Розгорнули біля ринку старлінк, щоб звязатись з військовими, прибігло пару десятків людей обнімати і дзвонити рідним в Київ, Краматорськ, Берлін і куди завгодно.
Величезна повага підрозділам Національної поліції і Патрульній поліції України особливо.
Старлінки на площах, допомога місцевим провізією, фільтраційні заходи, відновлення роботи відділків, патрулі ледве не на кожному перехресті.
Повага СБУ і ЦСО А.
Перевдягнених орків багато, крутили навіть у нас на очах. Ще більше сюрпризів у вигляді фугасів і мін.
Але все буде Україна.
Ми звільнимо усі наші землі і людей.
Слава ЗСУ.
Слава Героям", - розповів волонтер.
нет документов - в ментовку - разбираться...
но "паляниця і несенітниця" - первый этап))) обязательный!!!
Ось ти й попався, москале!
а писати - як чую)))
читати читаю багато... та коли поспішаю висказати щось - помилок і обдруківок (русизм знаю))) роблю багато.. бо й друкувати швидко важко та й підсліпкуватий вже )))))
і собі з Європи знімає гарні відосіки... І так могли і інші люди виїхати і навіть жити на халяву десь в Нідерландах....
Хоча мій організм аналогічно відреагував на той плакат.
- как пєрєвєсті на русскій язик "це не кит а кіт".
Люди. Невероятно. Искренне. Радуются. Просто до слез. Плачут.
---
В полной мере херсонцев могут понять те кто пережил оккупацию.
Но представьте что чувствуют глядя на ликование херсонцев те кто всё ещё находится на оккупированных территориях.
Українці знають - не вірять, а знають! - що ЗСУ вже близько. І момент, коли станеться черговий "жєст добрай волі" - не за горами.
А щемливу безнадію відчувають орки з усть ***********, бо їм вже нічого не допоможе, вони народжуються в лайні, вмирають в лайні, а все життя - безкінечне лайно без варіантів і перспектив. Єдина перспектива - хіба орк-самець вернеться з України, привезе унітаза чи пральну машину. Або не вернеться, і можна буде грошиків получить, якщо повезе.