УКР
16 082

Волонтер Сініцин про Херсон: "Людей у місті багато. Тиждень без світла і зв’язку. Навколишні села зруйновані вщент. Перевдягнених орків багато. Ще більше фугасів і мін". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час окупації мешканці Херсону натерпілись такого, що в голову не вкладається.

Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів волонтер Роман Сініцин, передає Цензор.НЕТ.

"Написав тред про Херсон в твіттері, напишу ще тут.

В місті така атмосфера на вулицях, ніби Україна виграла одразу два Чемпіонати Світу з футболу, але помножте на десять.

Люди. Неймовірно. Щиро. Радіють. Просто до сліз. Плачуть.

Люди натерпілись такого, що в голову не вкладається.

Бабуся в Херсоні на колінах зустрічає свого онука-визволителя.

Людей у місті багато. Місто тиждень без світла і зв'язку.

Навколишні села теж, ті які ближче до лінії фронту були, зруйновані вщент.

"Ви ж нас тепер не покинете?", "ЗСУ тут назавжди, це ж правда?", "Ми без звязку тиждень, скажіть, що там наші на Донбасі" чув разів двадцять.

Ще разів з двадцять намагались дати пиріжки, цукерки, квіти, коньяк, сік і.т.д. 

Хлопчик років восьми впихнув мені в кишеню малюнок на площі Свободи.

Молоді пацани питали, коли запрацює приблизно військомат, щоб мобілізуватись.

Розгорнули біля ринку старлінк, щоб звязатись з військовими, прибігло пару десятків людей обнімати і дзвонити рідним в Київ, Краматорськ, Берлін і куди завгодно.

Величезна повага підрозділам Національної поліції і Патрульній поліції України особливо.

Старлінки на площах, допомога місцевим провізією, фільтраційні заходи, відновлення роботи відділків, патрулі ледве не на кожному перехресті.

Повага СБУ і ЦСО А.

Перевдягнених орків багато, крутили навіть у нас на очах. Ще більше сюрпризів у вигляді фугасів і мін.

Але все буде Україна.

Ми звільнимо усі наші землі і людей.

Слава ЗСУ.

Слава Героям", - розповів волонтер.

Волонтер Сініцин про Херсон: Людей у місті багато. Тиждень без світла і зв’язку. Навколишні села зруйновані вщент. Перевдягнених орків багато. Ще більше фугасів і мін 01
Волонтер Сініцин про Херсон: Людей у місті багато. Тиждень без світла і зв’язку. Навколишні села зруйновані вщент. Перевдягнених орків багато. Ще більше фугасів і мін 02
Волонтер Сініцин про Херсон: Людей у місті багато. Тиждень без світла і зв’язку. Навколишні села зруйновані вщент. Перевдягнених орків багато. Ще більше фугасів і мін 03
Волонтер Сініцин про Херсон: Людей у місті багато. Тиждень без світла і зв’язку. Навколишні села зруйновані вщент. Перевдягнених орків багато. Ще більше фугасів і мін 04
Волонтер Сініцин про Херсон: Людей у місті багато. Тиждень без світла і зв’язку. Навколишні села зруйновані вщент. Перевдягнених орків багато. Ще більше фугасів і мін 05
Волонтер Сініцин про Херсон: Людей у місті багато. Тиждень без світла і зв’язку. Навколишні села зруйновані вщент. Перевдягнених орків багато. Ще більше фугасів і мін 06
Волонтер Сініцин про Херсон: Людей у місті багато. Тиждень без світла і зв’язку. Навколишні села зруйновані вщент. Перевдягнених орків багато. Ще більше фугасів і мін 07

Херсон (3570) Сініцин Роман (37)
+37
12.11.2022 19:27 Відповісти
+30
12.11.2022 19:22 Відповісти
+30
12.11.2022 19:33 Відповісти
пропоную перевдягнених орків перевіряти паляницею і садовити на міни.. два в одному
12.11.2022 19:22 Відповісти
100500%
12.11.2022 19:26 Відповісти
документы...простые документы - паспорт не новоделанный))0 с пропиской...шо сложного?
нет документов - в ментовку - разбираться...
но "паляниця і несенітниця" - первый этап))) обязательный!!!
12.11.2022 19:27 Відповісти
нІсенітниця!

Ось ти й попався, москале!
12.11.2022 19:49 Відповісти
ну сказать то я скажу)))))
а писати - як чую)))
12.11.2022 19:52 Відповісти
Я вам раджу більше читати українською, тоді спрацьовуватиме зорова пам'ять.
12.11.2022 20:09 Відповісти
дякую...
читати читаю багато... та коли поспішаю висказати щось - помилок і обдруківок (русизм знаю))) роблю багато.. бо й друкувати швидко важко та й підсліпкуватий вже )))))
12.11.2022 20:13 Відповісти
Пишіть українською. Не зважайте, що робите помилки. Тут всі свої - зрозуміють.
12.11.2022 21:33 Відповісти
Від "нісенітниці" у москаля відразу переламати щелепи трапиться
12.11.2022 21:42 Відповісти
12.11.2022 21:46 Відповісти
Нi.У них язик помiж зубами у вузлики позавязуться !!!
13.11.2022 12:56 Відповісти
У орков после какДыровцев очелла разработанные 👌🤣🤣
12.11.2022 19:34 Відповісти
А симпатична блондинка виїхала за кордон вчасно і тепер шикує танцюючи і сексуально гладячи себе https://www.youtube.com/watch?v=dVjB1tq2pqA https://www.youtube.com/watch?v=dVjB1tq2pqA

і собі з Європи знімає гарні відосіки... І так могли і інші люди виїхати і навіть жити на халяву десь в Нідерландах....
12.11.2022 19:27 Відповісти
Вони так і зробили, і тепер здають свої Львіські і Ужгородські квартири за потрійну ціну, в долярах
12.11.2022 20:17 Відповісти
Дякую ЗСУ !!! Слава УкраЇні!!!🇺🇦
12.11.2022 19:29 Відповісти
Херсон освободили и Арахамия на ТВ объявился. Сейчас и Марфа Безумная из "засады" выползет
12.11.2022 19:31 Відповісти
Будет агрохимия с безмозглой рассказывать, как благодаря им Херсон освободился, как они с базуками впереди всех бежали его вызволять
12.11.2022 19:36 Відповісти
забули про "котлєту по ліванські"
12.11.2022 19:57 Відповісти
А арестович з гранатомьотом насилу встигав за ними.
12.11.2022 21:36 Відповісти
І Зе збацає черговий відосик.
12.11.2022 19:45 Відповісти
А смереки в місті ще залишилися?
12.11.2022 19:31 Відповісти
там не растет наверное...альтернатива добротные бетонные столбы.
12.11.2022 19:37 Відповісти
Акации с тополями вполне подойдут.
12.11.2022 19:44 Відповісти
Плакат де - узькіє і українці один народ... Курва! Мене знудило ніби після отруєння 🤮🤮🤮🤮🤮🤬
12.11.2022 19:33 Відповісти
Ото дійсно, вибрав місце для ''селфі".
12.11.2022 19:36 Відповісти
Та нормально, для історії. Бо того плаката за годину вже не буде.
Хоча мій організм аналогічно відреагував на той плакат.
12.11.2022 21:40 Відповісти
Бандерівці вичисляють орків по віршику - паролю: "Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля Укрзалізниці"
12.11.2022 19:36 Відповісти
паляниці не бувають зі смаком полуниці))
12.11.2022 21:26 Відповісти
Щоб спіймати орка, можна і нісенітницю городити.
12.11.2022 21:41 Відповісти
класик кацапської літератури булгаков придумав для них іншу загадку:

- как пєрєвєсті на русскій язик "це не кит а кіт".
12.11.2022 22:32 Відповісти
"Паляниця" реальна допомога в пошуках скрєпних чєртєй.
12.11.2022 20:01 Відповісти
паляница у крамниці біля укрзалізниці
12.11.2022 20:40 Відповісти
В городе такая атмосфера на улицах, будто Украина выиграла сразу два Чемпионата Мира по футболу, но умножьте на десять.

Люди. Невероятно. Искренне. Радуются. Просто до слез. Плачут.
---

В полной мере херсонцев могут понять те кто пережил оккупацию.
Но представьте что чувствуют глядя на ликование херсонцев те кто всё ещё находится на оккупированных территориях.
12.11.2022 20:37 Відповісти
Надію?
12.11.2022 20:43 Відповісти
Хоч і навчився ти, кацапіку, користуваться гуглтранслейтом - а може, хтозна, і мову вивчив! - але про українців ти не знаєш ні хріна. І це прекрасно.
Українці знають - не вірять, а знають! - що ЗСУ вже близько. І момент, коли станеться черговий "жєст добрай волі" - не за горами.
А щемливу безнадію відчувають орки з усть ***********, бо їм вже нічого не допоможе, вони народжуються в лайні, вмирають в лайні, а все життя - безкінечне лайно без варіантів і перспектив. Єдина перспектива - хіба орк-самець вернеться з України, привезе унітаза чи пральну машину. Або не вернеться, і можна буде грошиків получить, якщо повезе.
12.11.2022 22:15 Відповісти
Коли надія перевищує страх, то вона породжує відвагу‼️⚔️🇺🇦❤️✊✌️👍‼️⚔️🇺🇦❤️
12.11.2022 20:42 Відповісти
кого переодетые орки хотят обмануть...
12.11.2022 20:47 Відповісти
 
 