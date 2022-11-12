Волонтер Сініцин про Херсон: "Людей у місті багато. Тиждень без світла і зв’язку. Навколишні села зруйновані вщент. Перевдягнених орків багато. Ще більше фугасів і мін". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час окупації мешканці Херсону натерпілись такого, що в голову не вкладається.

"Написав тред про Херсон в твіттері, напишу ще тут.

В місті така атмосфера на вулицях, ніби Україна виграла одразу два Чемпіонати Світу з футболу, але помножте на десять.

Люди. Неймовірно. Щиро. Радіють. Просто до сліз. Плачуть.

Люди натерпілись такого, що в голову не вкладається.

Людей у місті багато. Місто тиждень без світла і зв'язку.

Навколишні села теж, ті які ближче до лінії фронту були, зруйновані вщент.

"Ви ж нас тепер не покинете?", "ЗСУ тут назавжди, це ж правда?", "Ми без звязку тиждень, скажіть, що там наші на Донбасі" чув разів двадцять.

Ще разів з двадцять намагались дати пиріжки, цукерки, квіти, коньяк, сік і.т.д.

Хлопчик років восьми впихнув мені в кишеню малюнок на площі Свободи.

Молоді пацани питали, коли запрацює приблизно військомат, щоб мобілізуватись.

Розгорнули біля ринку старлінк, щоб звязатись з військовими, прибігло пару десятків людей обнімати і дзвонити рідним в Київ, Краматорськ, Берлін і куди завгодно.

Величезна повага підрозділам Національної поліції і Патрульній поліції України особливо.

Старлінки на площах, допомога місцевим провізією, фільтраційні заходи, відновлення роботи відділків, патрулі ледве не на кожному перехресті.

Повага СБУ і ЦСО А.

Перевдягнених орків багато, крутили навіть у нас на очах. Ще більше сюрпризів у вигляді фугасів і мін.

Але все буде Україна.

Ми звільнимо усі наші землі і людей.

Слава ЗСУ.

Слава ЗСУ.

Слава Героям", - розповів волонтер.














