Чого так мало горить?, - воїни ЗСУ демонструють бабусі, як нищили російських окупантів. ВIДЕО
Українські воїни показують бабусі у визволеному селі, як знищували окупантів у довколишніх селах.
Як інформує Цензор.НЕТ відео розміщується у соцмережах.
"Як красіво... Чого так мало горить?", - зазначає бабуся.
Топ коментарі
+8 Женя-Женя
показати весь коментар12.11.2022 21:15 Відповісти Посилання
+6 Олег Кущ #518923
показати весь коментар12.11.2022 21:05 Відповісти Посилання
+6 Post-AV
показати весь коментар12.11.2022 23:45 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олег Кущ #518923
показати весь коментар12.11.2022 21:05 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Сергей Олейник #493313
показати весь коментар12.11.2022 21:07 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Frol Fedoroff
показати весь коментар12.11.2022 21:09 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Олег Кущ #518923
показати весь коментар12.11.2022 21:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alan Sandera
показати весь коментар12.11.2022 21:09 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Таня М
показати весь коментар13.11.2022 11:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Женя-Женя
показати весь коментар12.11.2022 21:15 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
✘
Danger Zone
показати весь коментар12.11.2022 21:44 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
✘
Andry Asmodeus
показати весь коментар12.11.2022 23:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Post-AV
показати весь коментар12.11.2022 23:45 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Volodymyr Pinchuk #382260
показати весь коментар13.11.2022 00:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sandra from Lithuania
показати весь коментар13.11.2022 00:49 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль