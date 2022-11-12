УКР
Чого так мало горить?, - воїни ЗСУ демонструють бабусі, як нищили російських окупантів. ВIДЕО

Українські воїни показують бабусі у визволеному селі, як знищували окупантів у довколишніх селах.

Як інформує Цензор.НЕТ відео розміщується у соцмережах.

"Як красіво... Чого так мало горить?", - зазначає бабуся. 

ЗСУ (7863) Херсонська область (6129)
Топ коментарі
+8
бабусе респект!
12.11.2022 21:15 Відповісти
+6
Видео хде?
12.11.2022 21:05 Відповісти
+6
Ничего она не бабуся. Просто женщина в летах. Да ещё очень остроумная, дай ей бог здоровья)
12.11.2022 23:45 Відповісти
на телеге
12.11.2022 21:07 Відповісти
Тупой пацак?
12.11.2022 21:09 Відповісти
Ага
12.11.2022 21:14 Відповісти
Там на слово "соцмережі" треба клікнуть
12.11.2022 21:09 Відповісти
Олеже, менi 70 рокiв i то я знаю, як побачити вiдео...☺️
13.11.2022 11:31 Відповісти
Ось, такі вони українськи бабці-романтіки.
12.11.2022 21:44 Відповісти
ну да, слушать старших надо.
12.11.2022 23:41 Відповісти
Це питання в мене постіно виникає, після перегляду відео зі знищенням моZZковитів.
13.11.2022 00:03 Відповісти
Когда орки поймут, что такой народ им не победить никогда!
13.11.2022 00:49 Відповісти
 
 