Турнікети наші звідки? Теж дали? - у полонених окупантів знаходять українську амуніцію. ВIДЕО

У полонених окупантів, які були мобілізовані на окупованому Донбасі знайшли українські турнікети.

Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

"Мобіки поповнюють обмінний фонд, частина спорядження крадене", - зазначається у повідомленні.

Донбас (22362) полонені (2341) ЗСУ (7863)
Топ коментарі
+35
дерьмак с шайкой "волонтёрят" ((.

12.11.2022 23:17 Відповісти
+26
Скорее Агрохимия с Гогилашвили!

12.11.2022 23:39 Відповісти
+18
Так це одна шайка з дєрьмаком. 😊

12.11.2022 23:58 Відповісти
ещё курить мудаку дали

12.11.2022 23:15 Відповісти
Тому що ЗСУ Люди а не рашиські нелюди мерзотні.

12.11.2022 23:57 Відповісти
Схоже тому що ті хто давав цигарку орку мабуть просто нікого зі своєї родини не ховали.

13.11.2022 00:04 Відповісти
то есть в ответ на мародерство кофе, сигареты... это не люди называется, а другим словом

13.11.2022 00:04 Відповісти
дерьмак с шайкой "волонтёрят" ((.

12.11.2022 23:17 Відповісти
Скорее Агрохимия с Гогилашвили!

12.11.2022 23:39 Відповісти
Так це одна шайка з дєрьмаком. 😊

12.11.2022 23:58 Відповісти
Тобі ж конкретно написали " з шайкой " Куди вже " скорее "

13.11.2022 00:41 Відповісти
Дуже цікаво звідки?

12.11.2022 23:22 Відповісти
з захоплених складів в кращому разі,про гірший варіант не дуже хочеться думати.

12.11.2022 23:53 Відповісти
Вочевидь - трофейні....

12.11.2022 23:56 Відповісти
Склади, пленние, у погібших аптечкі, много в Маруполє, Сєвєродонєцке, Хєрсонє і т.д. плюс колони були розбіти, сколько аккупіровано терріторій

13.11.2022 05:16 Відповісти
Підари кацапські!

12.11.2022 23:31 Відповісти
А ща це таке турнікети ?

12.11.2022 23:47 Відповісти
Не заморочуйся якщо досі не знаєш....
Але якщо дуже цікаво Гугли "CAT application tourniquet" .... або кацапською "турникет".

12.11.2022 23:59 Відповісти
Ага, знайшов. Жгут короче.

13.11.2022 00:03 Відповісти
Це не жгут, але призначення те й саме, жгутами допотопними кацапи користуються

13.11.2022 00:34 Відповісти
Казав же "не заморочуйся" ..... "жгут" .... насмішив ти Рома.

13.11.2022 01:37 Відповісти
Он так и называется. - Медицинский турникет. Жгут кровоостанавливающий CAT (Combat-Application-Tourniquet)

13.11.2022 07:32 Відповісти
Роман, вы абсолютно правы это просто жгут (как бы он не назывался) которым останавливают кровотечение. А подкалывают вас диванные вояки, для которых автоматный магазин «рожок»….

13.11.2022 16:00 Відповісти
Звідкіля звідкіля, у мертвих, або полонених взяли.

13.11.2022 00:26 Відповісти
Звідти ж і талани на одному з виродків, надіюсь, що вже дохлому

13.11.2022 01:43 Відповісти
В последнее время почти лугандонских мобиков в плен и не брали наверное почти выдохли все.

13.11.2022 07:09 Відповісти
Чоботи на передньому, здається, також наші?

13.11.2022 09:12 Відповісти
 
 