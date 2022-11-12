Турнікети наші звідки? Теж дали? - у полонених окупантів знаходять українську амуніцію. ВIДЕО
У полонених окупантів, які були мобілізовані на окупованому Донбасі знайшли українські турнікети.
Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
"Мобіки поповнюють обмінний фонд, частина спорядження крадене", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+35 Fjall_Raven
показати весь коментар12.11.2022 23:17 Відповісти Посилання
+26 Vadim Smirnoff
показати весь коментар12.11.2022 23:39 Відповісти Посилання
+18 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар12.11.2022 23:58 Відповісти Посилання
Але якщо дуже цікаво Гугли "CAT application tourniquet" .... або кацапською "турникет".