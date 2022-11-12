Оце москалі отак тікали. Голими!, - воїни ЗСУ знайшли на березі Дніпра звалище російської форми. ВIДЕО

Українські воїни знайшли на березі Дніпра купу російської військової форми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Він зазначив: "Українські бійці знайшли біля річки на Херсонщині звалище російської форми та зброї. Шоломи з георгіївськими стрічками, бронежилети, зброю, боєприпаси, елементи однострою. Все це підтверджує зізнання російських військових в тому, що командири віддавали наказ переодягатися в цивільне та тікати з міста, хто як може".

