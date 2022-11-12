Оце москалі отак тікали. Голими!, - воїни ЗСУ знайшли на березі Дніпра звалище російської форми. ВIДЕО
Українські воїни знайшли на березі Дніпра купу російської військової форми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав журналіст Андрій Цаплієнко.
Він зазначив: "Українські бійці знайшли біля річки на Херсонщині звалище російської форми та зброї. Шоломи з георгіївськими стрічками, бронежилети, зброю, боєприпаси, елементи однострою. Все це підтверджує зізнання російських військових в тому, що командири віддавали наказ переодягатися в цивільне та тікати з міста, хто як може".
"Відведення військ є публічним визнанням труднощів, з якими стикаються російські війська на західному березі Дніпра", - йдеться в щоденному резюме британського Міністерства оборони, опублікованому в Twitter.
Британські військові припускають, що процес виведення військ почався 22 жовтня 2022 року, коли призначені Росією чиновники в Херсоні закликали мирних жителів покинути місто.
Зазначається, що російські військові, в тому числі в цивільному одязі, можливо, покинули місто разом із заявленими 80 тисячами "евакуйованих" осіб.
