32 525 41

Оце москалі отак тікали. Голими!, - воїни ЗСУ знайшли на березі Дніпра звалище російської форми. ВIДЕО

Українські воїни знайшли на березі Дніпра купу російської військової форми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Він зазначив: "Українські бійці знайшли біля річки на Херсонщині звалище російської форми та зброї. Шоломи з георгіївськими стрічками, бронежилети, зброю, боєприпаси, елементи однострою. Все це підтверджує зізнання російських військових в тому, що командири віддавали наказ переодягатися в цивільне та тікати з міста, хто як може".

Автор: 

втеча (223) ЗСУ (7863) Херсонська область (6129)
Топ коментарі
+34
13.11.2022 01:10 Відповісти
+33
12.11.2022 23:40 Відповісти
+32
12.11.2022 23:59 Відповісти
добре якщо ті жаби попливли, а якщо перевдяглись в цивільне - погано
12.11.2022 23:31 Відповісти
орки дали драпа по полной...
12.11.2022 23:37 Відповісти
Такое уже было на Харьковщине - тоже покидали броню, одежду и автоматы.
12.11.2022 23:49 Відповісти
Так це ж, і є те старе відео ?
Чи можливо я помеляюся, і було то не на Харківщині, а в бік бєлорашки...ще весною.
13.11.2022 07:27 Відповісти
Кацапи на тих "георгіївських стрічках" скоро вішатися будуть.
12.11.2022 23:37 Відповісти
и кому это гавно нужно?
12.11.2022 23:37 Відповісти
Media is too big. wtf?
12.11.2022 23:37 Відповісти
It is Telegram!
12.11.2022 23:39 Відповісти
так само - також нічого не побачив,
але розумію за шо хлопці розмову ведуть....
за цю телегу, вже давно розмови йдуть на які ніхто не звертає уваги....
12.11.2022 23:47 Відповісти
на які ніхто не "Цензор" не звертає уваги...
12.11.2022 23:57 Відповісти
Херсон - это ночной хер в заднице пуцькинда
12.11.2022 23:40 Відповісти
А можна не постити лінки на вшивий прикацаплений телеграм? Ви точно впевнені що Дуров не зливає все що може?
12.11.2022 23:40 Відповісти
Живемо в Україні, але більшість живе в "какая разница".
13.11.2022 00:28 Відповісти
12.11.2022 23:40 Відповісти
😄😄😄👍👍👍
13.11.2022 00:16 Відповісти
12.11.2022 23:46 Відповісти
Брехня. За здачу "живьем" дают два гектара земли и два раба.
12.11.2022 23:51 Відповісти
12.11.2022 23:54 Відповісти
шарикофф всегда верит на слово любой антиукраинской пропаганде.
12.11.2022 23:57 Відповісти
Мабуть спідниць та блузок намародерили для конспірації, вітязі билінниє
12.11.2022 23:51 Відповісти
12.11.2022 23:52 Відповісти
ніхт рибалкен у Херсоні років з 3... сказали раки і риби...
нажерлися кацапні - не клюємо, ік... і не кажіть, ік, що вас не попереджали...
12.11.2022 23:53 Відповісти
кацапи, а давайте ми вас всіх замандячимо, як сук які прийшли вбивати нас?
13.11.2022 08:05 Відповісти
12.11.2022 23:59 Відповісти
Меняю танк на три новых унитаза. Т-62 не предлагать.
13.11.2022 00:04 Відповісти
За даними британської розвідки, виведення російської армії з Херсона завдає «значної репутаційної шкоди» Російській Федерації, оскільки це був єдиний обласний центр, захоплений окупантами з початку війни.
"Відведення військ є публічним визнанням труднощів, з якими стикаються російські війська на західному березі Дніпра", - йдеться в щоденному резюме британського Міністерства оборони, опублікованому в Twitter.
Британські військові припускають, що процес виведення військ почався 22 жовтня 2022 року, коли призначені Росією чиновники в Херсоні закликали мирних жителів покинути місто.
Зазначається, що російські військові, в тому числі в цивільному одязі, можливо, покинули місто разом із заявленими 80 тисячами "евакуйованих" осіб.
13.11.2022 00:13 Відповісти
Краще б цих рахітів у полон взяли, а так втекли до своїх кацапських частин.
Технічно Зе влада зробила - спочатку здала Херсон, а тепер через 8 місяців типу
це вони героїчно його звільнили. Самі здали, а тепер типу герої, от тільки за це
життям наших бійців прийшлось заплатити, особливо на початку літа, коли наших
вояків гинуло декілька сотень на день на Донбасі і на Півдні.
13.11.2022 00:15 Відповісти
Раша-параша, путін ху4ло, о о о...
13.11.2022 00:43 Відповісти
А може орків забрали косміти для вивчення нащадків андрофагів?
13.11.2022 00:53 Відповісти
13.11.2022 00:56 Відповісти
13.11.2022 01:10 Відповісти
ты какой то ваинственный, весь порохом пропах?
13.11.2022 01:28 Відповісти
Подоляцький, з окопу мабуть пишеш гніда
13.11.2022 01:32 Відповісти
в них там ферма. З одного боку годують, з іншого лайно забирають. А хлопці трудяца, нє пакладая рук.
13.11.2022 01:54 Відповісти
ЗеКоМанді такі потрібні, бо вони слухняні, тому що якщо що то є за що посадити. Обережно Українці не вигодуйте диктатора ЗЕ собі, бо виганяти може виявитись важче ніж януковоча!
P. S. Після Закінчення 2ї світової війни Сер В. Черчіль програв вибори.
13.11.2022 02:04 Відповісти
ніколи не приводьте в Київ криворогатих перевертней
ніколи Київ не повірить, шо квартальний мопс захистив Київ...
13.11.2022 05:51 Відповісти
Видео старое. Снятое возле Ирпеня. Фейк закинули офф СМИ…

https://t.me/+PrLok3ySBnljZWMy
13.11.2022 06:15 Відповісти
Избавились как зэки при побеге от тюремной робы.
13.11.2022 09:19 Відповісти
 
 