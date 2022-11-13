"Пробуждается матушка-Русь", - у Києві на території Лаври співають проросійські пісні. ВIДЕО

12 листопада, на 262 день відкритої агресії Росії проти України, у Києво-Печерській Лаврі співають відверто проросійські пісні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав священник ПЦУ Михайло Омелян.

Він зазначив: "На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за росію. Який жах!

Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і – мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях???

Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до "церкви" окупанта?!

Наші захисники Батьківщини віддають своє життя захищаючи державу і народ, а в УПЦ, та що ніби не МП, та що зрадила Україну і зараз намагається відбілитися від крові гуманітарною "допомогою" – все ще досі моляться за росію.

"Звон плывёт, плывёт над Россиею, Пробуждается матушка-Русь"…

Відео отримав від випускника КПБА, який з друзями зайшов в храм Всіх святих печерських у Лаврі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Благодарим воинов подразделения "Z": настоятель УПЦ МП працював на зрадника під час окупації Харківщини, - СБУ. ФОТО