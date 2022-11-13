УКР
"Пробуждается матушка-Русь", - у Києві на території Лаври співають проросійські пісні. ВIДЕО

12 листопада, на 262 день відкритої агресії Росії проти України, у Києво-Печерській Лаврі співають відверто проросійські пісні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав священник ПЦУ Михайло Омелян.

Він зазначив: "На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за росію. Який жах!

Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і – мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях???

Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до "церкви" окупанта?!

Наші захисники Батьківщини віддають своє життя захищаючи державу і народ, а в УПЦ, та що ніби не МП, та що зрадила Україну і зараз намагається відбілитися від крові гуманітарною "допомогою" – все ще досі моляться за росію.

"Звон плывёт, плывёт над Россиею, Пробуждается матушка-Русь"…

Відео отримав від випускника КПБА, який з друзями зайшов в храм Всіх святих печерських у Лаврі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Благодарим воинов подразделения "Z": настоятель УПЦ МП працював на зрадника під час окупації Харківщини, - СБУ. ФОТО

РПЦ (525) УПЦ МП (1225) клерикальне лобі (15) мракобісся (18)
+138
П*здець логово сатани прямо в Київі...
13.11.2022 02:01 Відповісти
+89
Чому до цієї пори,не погрузили московських попів на рейс до москви? За колабораціонізм, треба притягувати до відповідальності, інакше як ми маємо перемогти ворога який нас вбиває? Чому ми панькаємся з ворогом в середині країни,якщо цей ворог вбиває і закликає вбивати наших людей? Наша русофобія ще зовсім недостатня.
13.11.2022 02:04 Відповісти
+67
зелена ,жирна, йбана свиня стіфанчюк говоре, що закривати упц мп ще не на часі.
13.11.2022 02:10 Відповісти
Уникальные иконы 17 века похитили недавно в Херсонской области..
Крысы мавзолейные будут орать это все наше мацкальское...
Шакалы вонючие...Обезьяны ..🦍
13.11.2022 09:52 Відповісти
Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і - мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях??? і не дивує .що весь цей антиукраїнський шабаш робиться під носом "зеленої влади" і органів.котрі вже давно повині цю прорашистську антиукраїнську секту куйла ліквідувати????
13.11.2022 10:00 Відповісти
Агов, дебіли73%, так що зараз не на часі критикувати вашу владу?
13.11.2022 10:02 Відповісти
Пробуждается? А по-моему наоборот засыпает. 💤 💤 💤 Причём, вечным сном.
13.11.2022 10:03 Відповісти
.

плывёёёт на рассиииею...прааабуждааается мааатушка-Русь.

очевидно, що для цих завиваючих сук з москальського станату Русь- це москальська паРаша-ерефiя.

це повний капец... 9-ий рiк вiйни...

рашистське кодло москальського сатанату РПЦ-КДБ все ще в святих Лаврах...

.
13.11.2022 10:04 Відповісти
Чому ми досі не згуртувались та не винесли до смітника московських попів, які окупували нашу лавру???
13.11.2022 10:20 Відповісти
Бо ви терплячі телепні
13.11.2022 10:40 Відповісти
когда накроют это фсбшное кубло?Сколько еще нужно железа,чтобы дошло?
13.11.2022 10:32 Відповісти
Достаточно клоуна и Ермака что бьі понять где кодло, а так "все схвачено" как говорил Вовк.

Всего текста не видел но по сути:

Кога голокол Бьет - то беда.
Русь - це Киевская держава.

Потому в єтих словах истина.

Панування українця-руса-арія-скіфа своїй Землі - то найсвятіше право і обов'язок водночасі. Але не тільки орки-москалі його відбирають... ворог хитріший та підліший сидить на нашій шиї.

Єднайтесь - розуму набирайтесь.
13.11.2022 14:36 Відповісти
що за маячню ти написало? вони спiвають про рассєю, придурку.

плывёёёт на рассиииею...
13.11.2022 18:02 Відповісти
манкурти не мають в голові знання про істину що таке геноцид 300 років як мінімум, тому вони нехай здохнуть від раку, а прекрасна нація зацвіте.
13.11.2022 19:50 Відповісти
Це про Херсон ,друже
показати весь коментар
не на часі....кажуть
13.11.2022 21:39 Відповісти
Колись, після Майдану ми сиділи в барі та напідпитку одна з нас затягнула про Коня, але коли дійшла до слів "как я в расию влюблён" люди поряд повернули голови та з ненависним вигуком подивилися на нашу компанію, одразу слова пісні було змінено на Украину влюблён. А що взагалі казати зараз, просто треба одразу бити в табло.
13.11.2022 10:40 Відповісти
Це то вірно щоб переобувались і молодші навколо "вчились" бути патріотами... Але.. як гадаєте що робити з окупаційною олігократією?
13.11.2022 19:52 Відповісти
А де підтвердження того, що це відбулося саме в Лаврі?
13.11.2022 10:48 Відповісти
Пісня якась дебільна, як казав класик дебілізму Добкін. Русь це Київська Русь, а Росія це московія, чи Велика Тартарія але ж ні як не Русь. Мапи та справжня історія горять тільки в московії, але ж на Заході все це в недоторканному вигляді. А співати хай їдуть на Расєю, а через декілька років заспівають цю пісню китайцям. Довго будуть співати? Думаю і одного разу не доспівають.
13.11.2022 10:50 Відповісти
Молодчик за знання минулого та патріотичного ставлення до геноцидного москалівства. Вкрали мову, вкрали душу - підсадили потайки на олігократію. Знайомі є з ОУН? Якщо є, що знаєш про чеченські "кампанії"?
13.11.2022 19:55 Відповісти
Так-то воно так, але трішечки не так. "Київська Русь" - це вигадка імперця ******* Погодіна з середини 19 ст. Він перший почав писати про "Київську" Русь, щоби паралельно розповідати казки про нібито наявність в Улусі Джучі "суждальської русі", "володимирської русі", "мацковської русі"... Насправді в жодному історичному документі поняття "Київська Русь" НІКОЛИ не зустрічається. Завжди в літописах чи на мапах була просто "Русь", і вона завжди була на території ******** України. Тож не варто підігравати московітським казкарям поширювати іхні отруйні байки.
14.11.2022 12:14 Відповісти
Що ви хочете від секти, якщо в держуправлінні отакий бардак?:
https://t.me/Chornovil_official/10138 Тарас Чорновіл : "За героїзмом ЗСУ та таким неймовірно вмілим звільненням міста Херсону й розгромом цілої армії на правобережжі ми якось забули про одну закономірність. Люди скандують: "Слава ЗСУ!", але ЗСУ, виконавши завдання, з міста відійдуть, а в місто входять сили ночі... Тобто, підручні Зеленського. І навіть не зовсім та не тільки його. Херсонську область ще давніше віддали правій руці та особливо довіреній особі Азарова Ярославу Янушевичу. Один із стовпів того режиму, душитель економічних та підприємницьких свобод, люстрована особа, нафталіновий викидень минулого. Ви ж пригадуєте цього "юного брєжнєва". Чи на це заслуговують місто й область, які стільки натерпілися горя?"
******
Об'єктивка від ворога: " С апреля 1996 года работал в органах государственной налоговой службы в должностях от налогового инспектора до директора департамента. С апреля 2003 по март 2014 года занимал руководящие должности в центральных органах исполнительной власти: заместитель Председателя Государственного департамента финансового мониторинга Министерства финансов Украины, заместитель Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины, заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины, заместитель Начальника налоговой милиции , заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины, заместитель председателя Государственной финансовой инспекции Украины."
13.11.2022 11:00 Відповісти
Зеленський, ганебна ситуація зі святинею (Лаврою ) - це все одно, що у синагагах заправляла б Хезболла! У Почаєві - те саме...
13.11.2022 11:14 Відповісти
Гнать поганной метлой.
13.11.2022 11:17 Відповісти
Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і - мовчать.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вас це дивує!? А вас не дивує той факт, що цей осередок руцького мира в центрі України створила наша влада і вона ж його дбайливо оберігає? Чому очевидне завдання влади ви перекладаєте на людей? Можу ще добавити, що якби люди зібралися і пішли б ліквідовувати цей гадюшник, то 100% влада стане на його захист. Чому б вам не глянути на ПРИЧИНУ цього ганебного явища а не на його наслідки? А причиною завжди була і є дотепер наша влада, яка завжди була некраїнською і, на жаль, до деякої міри залишається такою і тепер. А вирішення цього питання є очевидним: ліквідація законодавчо цього проросійського гадюшника.
13.11.2022 11:37 Відповісти
Ну, щодо "деякою мірою залишається неукраїнською дотепер" ви, певно, обмовилися. Чи ви справді вважаєте, що зелена влада є більш "проукраїнською", ніж була за часів Ющенка або Порошенка? Серйозно???
А в чому ви вбачаєте "проукраїнськість" зелених? Може, в намірах в лютому здати Україну ворогові, що найуспішніше вдалося на Півдні? Чи може в коаліції зеленських з недобитими опіздіжопцями? Чи може у півторах сотнях "слуг"-зрадників? Чи може в числених карних справах проти бойових офіцерів, які завадили владі злити Україну ворогу? Чи може в жодному "слузі", який би захищав Україну в лавах ЗСУ? Чи може в ігноруванні закона про функціонування української мови? Чи може у відключенні 3-х патріотичних каналів?
14.11.2022 12:01 Відповісти
Давно пора пересажать тот гадюшник !!!!
Причем кое кого на очень долгие сроки !!!
13.11.2022 11:47 Відповісти
УПЦ МП як філія РПЦ-ФСБ повинна бути офіційно заборонена на території України.
Попи цієї секти, як громадяни України, повинні бути направлені на альтернативну службу, та розбирати завали розбомблених міст та зводити лопатою інженерно-захисні споруди.
Більше цього кодла не повинно існувати. Храми потрібно передати в управління ПЦУ.
13.11.2022 11:55 Відповісти
храми треба повернути в управління ПЦУ, це наші храми, які обсіли біси з мп.
14.11.2022 00:18 Відповісти
Гасить пидоров кацапских.
13.11.2022 12:16 Відповісти
підарьйо свинособаче! знищити виродків!!!💯☦
13.11.2022 12:28 Відповісти
Это вполне может быть специальная провокация.
13.11.2022 12:45 Відповісти
Не. Они эту песню пели часто до февраля. Максимум что может быть - это новости напутали что-то с датой)).
Поют всегда несколько женщин, скорей всего своих.
13.11.2022 13:44 Відповісти
МЕНЯ УДИВЛЯЕТ ЧАСТО СОПЛЕЖЕВАНИЕ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ ! НЕУЖЕЛИ МАЛО ТОГО ЧТО СДЕЛАЛА ПАРАША С НАШЕЙ СТРАНОЙ А СПОСОБСТВУЕТ ЭТОМУ И СУПЕР ТЕРПИМОСТЬ УКРАИНЦЕВ . ВЗЯТЬ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОНЧИК И РАСПЫЛИТЬ В ЭТИ ХРЮКАЮЩИЕ РАСЕЙСКИЕ МОРДЫ ....
13.11.2022 12:55 Відповісти
логово врага прямо в центре Киева!почему их до сих пор не зачистили?!
13.11.2022 13:29 Відповісти
Про Почаїівську лавру щось не чути, а там кубло таке, що навіть у Києві не снилось(
13.11.2022 22:29 Відповісти
Ось наглядно,чому Україні так тяжко,всі ті хто знаходиться на тій службі чекають з нетерпінням карлика---це очевидно!!!!
13.11.2022 13:33 Відповісти
Так или иначе митрополит Онуфрий осудил вторжение раши в Украину в первые его часы, а прихожан-сепаратистов можно привлечь к ответственности за пособничество врагу
13.11.2022 13:44 Відповісти
А згадування в молитвах гундяя, який продовжує "благословляти" орків на вбивство українців - це не сепаратизм???
14.11.2022 11:48 Відповісти
"Формовка" УПЦ МП

Треба визнати, що УПЦ МП - структура потужна, і зламати її швидко не вдасться.

Тут підходить паралель з визволенням Херсона і ліквідацією пам`ятника Катерині ІІ в Одесі.

Зробити це ударом "в лоб" було неможливо. Дві великі спроби наступати на Херсон закінчились провалом і значними втратами. Спроби пошкодити пам`ятник закінчились притягенням учасників до адміністративної відповідальності. Досягти мети дозволив процес, який військові називають "формовкою" - не атакою безпосередньо на об`єкт зацікавленості, а створенням таких обставин довкола нього, щоб цьому об`єкту, виходячи з характеру навколишнього середовища, не залишалось нічого, окрім зробити "жєст доброй волі". В Херсоні це було зроблено шляхом перерізання транспортних артерій, ураження командних пунктів і складів, серіями дрібних непокоючих атак і малих просувань поперемінно в різних місцях. З Катькою це було зроблено неодноразовими і наполегливими "корегуваннями" зовнішнього вигляду і переважною більшістю голосів за повний демонтаж споруди - на міському електронному опитуванні (хоча пам`ятник ще не демонтовано, однак до того йде, тому "формовка" продовжується).

У випадку з УПЦ МП "жєст доброй волі" неможливий: надто важливу роль для москви відіграє (буде наказ "ні шагу назад"), і надто багато матеріально зацікавлених осіб у складі церковної ієрархії. Отже, діяти треба не на УПЦ МП, а на двох інших "акторів": суспільство і владу. Перше має побачити ворожу і аморальну сутність УПЦ МП, друга - загрозу існування України і численні порушення Закону. Тоді кількість пастви впаде, кількість кримінальних проваджень зросте, і бути у складі УПЦ МП стане небезпечно і неприбутково.

Для реалізації цього можна збирати і широко розголошувати де тільки можливо а) всі факти русофілії та колабораціонізму з боку церковників і пастви УПЦ МП, б) всі факти порушення будь-яких законів з боку церковників УПЦ МП (відмивання грошей, афери з нерухомістю, участь у кримінальних угрупованнях, розбещення неповнолітніх тощо).

Якщо хтось має бажання і фізичні дані для того, щоб ризикнути, можна з'явитись на території Лаври (або інших релігійних споруд, поряд з ними, але в жодному разі не всередині) з українською символікою (капелюх, куртка, шарф, добре помітна стрічка, прапорець), пересуваючись територією Лаври, час від часу голосно вмикати на телефоні Державний Гімн, вдаючи, що це рінгтон. Дуже бажано мати при собі замаскований, постійно увімкнений нагрудний відеорегістратор. Всі напади чортів - фіксувати на відео і оприлюднювати. Біля церков і храмів УПЦ МП розвішувати листівки з написами "Слава Україні", "Слава ЗСУ" та іншими подібними, але без згадки росії. На листівках обов'язково має бути або Герб, або Прапор України. Також можна розміщувати невеликі прапорці або стрічки відповідних кольорів. Факти знищення документувати і теж оприлюднювати.

Запам'ятайте: Стаття 338 Кримінального кодексу України. Наруга над державними символами. Частина 1. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України - карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

При спробі чортів змусити вимкнути Гімн, або зняти зображення Герба чи Прапора - аргументувати тим, що це є державні символи, які не заборонено демонструвати у публічних місцях (не стосується приміщення церкви або храму, тому що хоч воно і є публічним місцем, але там діють деякі свої норми). Спроба зірвати державний символ - це вже щонайменше дві статті, 338 і 296 (***********).

Факти нападу через демонстрацію державних символів - широко разголошувати.

Таким чином у суспільства і представників влади буде формуватись образ УПЦ МП як структури, що є джерелом небезпеки, нестабільності, порушень. Це впливатиме на рішення, що приймаються у спірних ситуаціях.
13.11.2022 15:01 Відповісти
ну катьку-то труханов перенесе до парку історії імперіалізму ще, курва, буде там шкільні екскурсії хотіти проводити. Сподіваюся що школяри обпишуть цю розбещену кобилу нехорошими словами. На хиба нам парк історії чужого імперіалізму, в якому очільники загарбників, що тут все псули і нищили будуть представлені, як "основатєлі і просвєтітєлі", мовляв без них, українці би пропали. Якось не пропали без них, пропадати стали, як раз коли вони приперлися.
14.11.2022 00:22 Відповісти
Почему СБУ дрочит и не наводит порядок.
13.11.2022 15:56 Відповісти
Мы ведь любим терпеть беспредел....коррупция, сепаратизм, кумовство и т.п. все стерпим...уж такие мы...
13.11.2022 16:16 Відповісти
Все це попівське-мирянське "поющєє кодло" треба брати "на карандаш" і притягувати до аідповідальності.
13.11.2022 16:18 Відповісти
Та який там олівець?!!! Требі їх одним фугасом. А сбу розігнати.
13.11.2022 17:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=P93ntF5OwzM
13.11.2022 18:57 Відповісти
Сколько людей погибло за всю историю большинства религий под эгидой этих самых религий. То, как религия постоянно используется для политических целей, как жирно обогащаются высшие эшелоны религиозных институтов, да и просто многие попы в церквях... Как много раз облажалась православная церковь, сколько людей сожгла на костре католическая церковь и сколько маленьких мальчиков изнасиловали католические священники (и наверняка продолжают насиловать)... И это я ещё глубоко не копал мусульманство или Тору. https://site.ua/konstantin.akopyan/religiya-eto-zlo-i-nevezestvo-amin-i7nemmq
13.11.2022 19:07 Відповісти
світська влада завжди намогається підкорити собі ще й духовну, щоб мати цілу повноту влади і вирішувати що правильно що ні, творити злочини іменем Бога, звісно ж розставляють свої люди, які до духовності мають відношення меньше ніж кінь до опери. Часом це їм вдається, часом ні.
14.11.2022 00:26 Відповісти
таке враження, що Лавра та інші українські церкви окуповані московським патріархатом
14.11.2022 08:50 Відповісти
А хіба ні?
14.11.2022 11:41 Відповісти
Ось де СБУ неоране поле для діяльності...
14.11.2022 08:52 Відповісти
СБУ сама є полем неораним для чисток.
14.11.2022 11:44 Відповісти
От же ж бл@дський гадюшник. Розвели фсб-шне кубло в Україні! А ми ще дивуємося, як могли так Південь злити? Та отак і змогли, бо одні - відверті вороги, а іншим "какаяразніца".
14.11.2022 11:40 Відповісти
на месте Хйла песенку то надо бы и запретить, а то звон обычно похоронный, а Русь как известно - Киевская. но если таки прикроют лавочку то вообще отлично. сами отпелись сами похоронились.
14.11.2022 11:49 Відповісти
НЕ пии...деть нужно, собрать корректным образом оформленные доказательства и писать заявление в полицию.
Если я напьюсь и вспоминая молодость завою "А Ленин - такой молодой и юный октябрь впереди!" - меня что, в тюрьму за это сажать?
14.11.2022 11:50 Відповісти
а що там робить натовп який це все слухає???
14.11.2022 12:09 Відповісти
засланые агенты исполняют, почему нет
14.11.2022 21:05 Відповісти
