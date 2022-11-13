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Залізобетонний паркан із колючим дротом: на Волині зводять стіну на кордоні з Білоруссю. ВIДЕО

В Офісі президента оприлюднили відео того, як будується стіна на кордоні з Білоруссю (Волинська область). На кадрах помітно зведений паркан з колючим дротом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

"Так будується стіна на кордоні Волинської області з Білоруссю - залізобетонний паркан з колючим дротом", - написав Тимошенко.

При цьому він наголосив, що це один з елементів інженерних загороджень, які облаштовують для захисту кордону.

"Звісно, роботи ідуть не тільки на Волині. Це стосується всіх регіонів, які межують з Білоруссю та Росією", - додав Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруські прикордонники обурилися тим, що Україна укріплює кордон

Автор: 

Білорусь (7958) кордон (4807) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+51
На самом деле забор Яценюка был рассчитан только на то чтобы кто попало через границу не шастал. Как в принципе и любой забор. И эффективность проволочного забора такая же самая как и бетонного - против людей - весьма высокая, а против танка - никакая.
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13.11.2022 13:07
+32
это наше отношение к ***********. БРАВО !!!!
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13.11.2022 13:02
+25
не заважайте придуркуватій Мосьці самоутверджуватись...
p.s. Яценюк- найкращий прем'єр-міністр із усіх, що були, але Рукзакяна йому не пробачу.
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13.11.2022 13:20
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Что это за вороватое чмо с бегающими глазками и руками в карманах, которое говорит "Бєларусія" и инспектирует погранцов?
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13.11.2022 13:12 Відповісти
А поки воїни життя віддають за звільнення від окупантів, на Волині спокійно проповідують московські попи, фсбешники в рясах, це нормально? Місто Володимир-Волинський, де багато військових і багато загинуло у війні проти росії - окуповане московськими попами... Вони ззовні звичайно перефарбувалися, але ж так не може бути... Пропоганда під час війни - це зброя. Чому зброя ворога під час війни, вільно працює в Україні?
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13.11.2022 13:13 Відповісти
Яка Волинь? Тут в Лаврі пісеньки кацапські співають
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13.11.2022 13:25 Відповісти
Як би ж то тільки Лавра в Києві, а Лавра в Почаєві ще є....
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13.11.2022 14:54 Відповісти
Хочу нагадати,що саме ЦЕЙ типок Кірюша прислуговував на богослужінні ОНУФРІЮ.
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13.11.2022 16:12 Відповісти
Ну не безпілотники ж хлопцям закуповувати! На них хрін заробиш, а хлопцям треба грошей
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13.11.2022 13:14 Відповісти
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13.11.2022 13:15 Відповісти
Стіна в нинішніх реаліях виглядає дивно. Сподіваюсь десь там ставлять бетонні ДОТи, це виглядає набагато доречнішим
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13.11.2022 13:16 Відповісти
що за черговий хмир небритий, невже духовний брат "араХламії"?
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13.11.2022 13:19 Відповісти
Нужно кролика позвать. На первой стене он стал миллиардером, а на второй станет дважды миллиардером.
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13.11.2022 13:19 Відповісти
що не свіжо вилуплене ко-ко, то інвалід розумової діяльності у 3-му поколінні. Тужся дабл кугуте із хРанції, подарує тобі ОПа, панталони мами Рими із автографом.
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13.11.2022 13:31 Відповісти
Ты уже со свинарника вылезло. Теперь иди в курятник, птичка певчая.
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13.11.2022 13:35 Відповісти
І кудись пропали "крикуни", що звірі не пройдуть!
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13.11.2022 13:20 Відповісти
от "хороших "соседей лучше отгородиться заборами минными полями и прочими преградами ...бульбаши стадо овец в стойло
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13.11.2022 13:21 Відповісти
Це добре. Шенгенська зона має бути відокремлена від філіалу мордора.
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13.11.2022 13:22 Відповісти
На фото ьуло видно, що вони ямкі під стовпи лопатою копають. Охренітельна міць стінки.....
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13.11.2022 13:26 Відповісти
Нужно в уровень забора со стороны Украины - засыпать землей и строить еще выше - еще забор и так ступеньками настроить и у Украины будет стратегическая высота с которой все будет видно внизу, а с той стороны невозможно будет ни проехать ни пройти. Камерами и датчиками завешать еще и мин море и перед забором выбросить шланги и создать болта, чтобы все тонуло в грязи.
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13.11.2022 13:27 Відповісти
Это либо дурость, либо коррупция, либо обман спонсора этого строительства. Толку ноль.
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13.11.2022 13:28 Відповісти
Ця огорожа від нелегалів і не більше.
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13.11.2022 13:29 Відповісти
Якщо нелегал з мозгами лося, тоді да, але навряд.
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13.11.2022 13:38 Відповісти
а когда будет ров с морозостойкими крокодилами ?
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13.11.2022 13:34 Відповісти
Кордон кордоном, треба в головах міняти кордони. Поки все російське а особливо мова не буде визнана загрозою національній безпеці, мами не перестануть вчити і говорити в домах кацапської, Україна буде барахтатись і важко буде вибратись з лайна
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13.11.2022 13:36 Відповісти
Паркан з стіною теж потрібен. Поляки, литовці не дурніші від нас, і американські бригади там стоять але паркани роблять. Хлопці що там стоять кажуть що тільки чекають щоб з ********* щось рушилось до нас, руки *********, русофобія і бульбофобія в них зашкалює. Чекають офіційноі причини вдарити по бєларускіх аеродромах і залізничних мостах.
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13.11.2022 13:49 Відповісти
Я розумію що хочеться написати круто , із застосуванням якихось словечок грамотних , але для хера писати що у наших воїнів "зашкалює фобія" ? Кого вони бояться ? Ненависть у воїнів до кацапні та бульбашів є як і у інших українців , але оцього : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%97 - тобто "фобії" думаю що днем з вогнем не знайти ! І ради Бога - не плутайте офіційний наказ із підставою (( підстав ударити по аеродромах у нас вище даху - наказу це робити не віддають ((
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14.11.2022 00:54 Відповісти
З пріорітетністю проблеми?
Зараз, навіть повному ідіоту зрозуміло, що звідти йде загроза військового характеру.
Не нелегали з дрг можуть полізти, а ворожа армія.
Потрібен не паркан, а ешелонована система оборони!
Мінні поля, облаштовані позиції для піхоти, артилерії, танків.
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13.11.2022 13:51 Відповісти
Є там все, не панікуй
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13.11.2022 15:43 Відповісти
Тоді якого ... кошти з пустого бюджету ще на цей непотріб витрачати?
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13.11.2022 21:31 Відповісти
Це потрібна справа а не непотріб
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13.11.2022 21:46 Відповісти
Не пройшло і року війни, як Україна почала підозрювати. Що білорусь не дружня країна....
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13.11.2022 13:53 Відповісти
в білорусь треба було зайти, вбити лукашеко і поставити тіхановську.

замість того, щоб від них відгороджатися.
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13.11.2022 13:58 Відповісти
Дурепу Тіхановську? Цю операцію поручаємо тобі...
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13.11.2022 19:59 Відповісти
Безполезное сооружение, кошкой сривается проволока а стену одним висрелом валется, опять бабки у..**** пилит и нихто ему ничего не отпилит, раз и наасегда
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13.11.2022 14:11 Відповісти
К Тимошенко жестко пиарят
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13.11.2022 14:55 Відповісти
Раз бульбаші протестують значить все по темі.
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13.11.2022 14:55 Відповісти
ну тут хоть видна работа!кулявлобный мудагон а где твой забор кролятина??????????.........................
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13.11.2022 15:05 Відповісти
"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, - генерал-майор Бідило
Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Українсько-російський кордон має довжину понад 2000 кілометрів, тому проєкт "Стіна" був поетапним і потребував вирішення великої кількості завдань під час його реалізації.

Про це в інтерв'ю http://LB.ua LB.ua заявив начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (2015-2018), генерал-майор Сергій Бідило "Дивує і шокує, коли частина людей розповсюджує зневажливе ставлення до глобального безпекового проєкту країни. Особливо що для цього використовуються російський наратив і фейки", - бойовий генерал Будило
Джерело:
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13.11.2022 15:59 Відповісти
Дуже шкода, що така інформація маловідома українцям. Я візьму її собі на замітку. Думаю, придуаки з 95 кварталу не малу роль зіграли для зомбі народу проти стіни. Зато хаб і сральні на чангарі вони збудували.
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13.11.2022 20:13 Відповісти
Ненавижу ідіотів. Яценюк мудрий, передбачливий прем'єр перший сказав, що від таких сусідів треба стіну. Стіни поробили прибалтійські країни, Польща. І Яценюк би зробив, якби не хейтери українського маштабу 95 квартал, і такі як вони. Виділено було кілька мільйонів гривень. А знаєте скільки ЗЕ сказав, що виділяється? 2 мільярди. Відчуваєте різницю...
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13.11.2022 20:08 Відповісти
Яценюк був би мудрим, якби збудував стіну! Витратили близько 1,2 млрд грн., відрапортували 52% завершення проекту, а збудували майже ні**я! Бо яйценюх казнокрад ще той був! Так само як крали на Широкому Лані, на Богданах і ьагатьох інших схемах Порошенка та його прибічників!
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14.11.2022 02:25 Відповісти
Кірюшина пика завжди з'являється там де "пахне" грошима та змогою їх "освоіти".
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13.11.2022 16:06 Відповісти
Йому поручили таку роботу, освоювати гроші.
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13.11.2022 20:15 Відповісти
Для РЗСО - на 5 секунд. Скіки грошей - краще купували ПНВ 4 покоління для війскових.
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13.11.2022 17:48 Відповісти
Яценюк відпочиває. Чергове в ОЧЬКОвтіратєльство від "влади".
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13.11.2022 17:58 Відповісти
кретино идиото- бачив відосік, стовбчики залізобетоні закопують на метр в глиб-що воно витримає? невже не ясно ставьте єкскаватор драглайн і рийте траншею метрів п``ять глибиною, грунтові води заповнять її і ніяка техніка не пройде, а понтонів мабуть після Дарьївки, Львово, Іванівки в Херсоні та Білогорівки на Донетчині вже в кацапа немає
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13.11.2022 19:54 Відповісти
от шкода, що ви там не керуете.
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13.11.2022 20:05 Відповісти
для того щоб визначити довбойобізм Тимошенка єнд Компані не треба бути академіком- для мене достатньо 30 років стажу у будівництві (пять років будівництва зрошувальних систем до речі на Херсонщіні) та двохрічного стажу механіком водіем танку Т-62
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13.11.2022 21:31 Відповісти
Так це вони виставляють як нездоланний захист як виправдання для довбойобів чи лохів, кому як до вподоби, а самі бюджетні кошти спиляють по повній.
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13.11.2022 21:39 Відповісти
Дивимся фото. В основному так і є. Ще б ягід терну накидати)))
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06.04.2023 11:23 Відповісти
тимоха решил освоить еще и велике стиневництво.
Будешь сидеть, мудень!
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13.11.2022 23:40 Відповісти
Не все там так гарно (кордон України з Белоруссю), є кордон йде через ліс, через сіла, в деяких випадках кордон не визначений сторонами + - 5 км. Зараз не знаю, треба робити цей паркан, гарно виглядає, а в комплекті з ровом з водою зовсім файно.
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14.11.2022 02:02 Відповісти
приїхав подивитися "що ще можна вкрасти"
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14.11.2022 07:31 Відповісти
Ще років сім тому писав що треба в ту канаву на Сході (вже викопану) накидати ягід терну. Вже б мали гарний живопліт... Можна і там так зробити
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15.11.2022 13:25 Відповісти
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