Залізобетонний паркан із колючим дротом: на Волині зводять стіну на кордоні з Білоруссю. ВIДЕО
В Офісі президента оприлюднили відео того, як будується стіна на кордоні з Білоруссю (Волинська область). На кадрах помітно зведений паркан з колючим дротом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.
"Так будується стіна на кордоні Волинської області з Білоруссю - залізобетонний паркан з колючим дротом", - написав Тимошенко.
При цьому він наголосив, що це один з елементів інженерних загороджень, які облаштовують для захисту кордону.
"Звісно, роботи ідуть не тільки на Волині. Це стосується всіх регіонів, які межують з Білоруссю та Росією", - додав Тимошенко.
Топ коментарі
+51 Dmitry Begemotovich
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+32 Валерий Викторович #508978
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+25 Ig Shu
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Зараз, навіть повному ідіоту зрозуміло, що звідти йде загроза військового характеру.
Не нелегали з дрг можуть полізти, а ворожа армія.
Потрібен не паркан, а ешелонована система оборони!
Мінні поля, облаштовані позиції для піхоти, артилерії, танків.
замість того, щоб від них відгороджатися.
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"Українсько-російський кордон має довжину понад 2000 кілометрів, тому проєкт "Стіна" був поетапним і потребував вирішення великої кількості завдань під час його реалізації.
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Будешь сидеть, мудень!