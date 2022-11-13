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Російського зека -"вагнерівця", який здався у полон до ЗСУ, а потім знову потрапив до рук росіян, жорстоко вбили. ВIДЕО 18+

Опубліковано відео вбивства росіянами колишнього в’язня Євгена Нужина. Чоловік воював у ПВК "Вагнер", здався в полон ЗСУ, а згодом під час обміну знову потрапив до російських загарбників. Увага! Відео містить сцену насилля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Медуза" та "Gulagu.NET"

"Джерело з "ПВК Вагнера" надіслало нам моторошні кадри жорстокої позасудової розправи над засудженим Євгеном Нужиним. Цей ув'язнений з ВК суворого режиму був завербований як найманець Євгена Пригожина і відправлений на територію України, де майже відразу потрапив у полон". - йдеться у повідомленні.

Згодом Нужин дав інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову, виступив проти Путіна і заявив, що вирішив воювати на боці України. Він розповів, що був засуджений до 24 років за вбивство людини у 1999 році, а ще чотири роки нібито отримав за спробу втечі.

За словами Нужина, влітку до їхньої колонії прилетів бізнесмен Євген Пригожин, щоб вербувати ув'язнених для участі у війні в Україні. Нужин стверджував в інтерв'ю, що "давно вирішив здатися і хоче воювати на боці українців у "російському легіоні". Він також казав, що у нього в Україні живуть родичі.

Увечері 12 листопада телеграм-канал, який пов'язують із ПВК Вагнера, опублікував відео, на якому, як стверджується, показано вбивство колишнього в'язня Євгена Нужина. У телеграм-каналі вбивство називають "покаранням зрадника".

Читайте: "Кухар Путіна" Пригожин формує військові структури у прикордонних з Україною областях, - ISW

За інформацією ЗМІ, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вранці 13 листопада назвав ролик "прекрасною режисерською роботою".

"У цьому шоу видно, що (Нужин) не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми", - цитує Пригожина пресслужба його компанії.

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Топ коментарі
+104
Папе римскому и Маску покажите рузкий гуманизм
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13.11.2022 13:30
+78
Папі римському покажить най це прокоментує
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13.11.2022 13:31
+73
Какая креативная реклама для желающих получить паспорт с курицей.
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13.11.2022 13:27
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Блін, люди пишут, що типу хто винен що його віддали, треба було лишити і т.д. Блін, да це зек зі сроком 20+, який прекрасно знає як брехати, як брехали про навчання інші кацапи. Він сказав, що готовий воювати за Україну і вже ви його готові прийняти і пробачити? - ви блін лохи значить.
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14.11.2022 08:53 Відповісти
Вот-вот - это зек.
И их в России как собак не резанных.
И в плен их можно больше не ждать.
Как и их откровений, на камеру, про нелюбовь к Путину и войне тоже.
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14.11.2022 10:11 Відповісти
Тут ключове не зек, а що воно навчене гарно брехати коли треба і не треба, як і більшість кацапів, які потрапляють в полон. А коли грабували і убивали, то це інше типу у них і їх силою не тягли на війну, вони добре знали куди їдуть. Поміняли і біс з ним, знав куди їде і не треба розпускти соплі за ним, українців треба жаліти, а це бидло брехливе обмінний фонд на українців і не більше.
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14.11.2022 14:40 Відповісти
Тогда, после его интервью Бутусову, нужно было сказать - Вы прослушали русского агента брехуна.
А вместо этого преподнесли его интервью как борца с путинским режимом, а потом слили.

Я нисколько не оправдываю русских зеков, которые пошли в Вагнер.
Я констатирую факт - после этого случая, можете пленных зеков не ждать, они будут грызть до конца.
И для них подорвать себя гранатой и прихватить с собой пару украинских войнов будет приятнее, чем кувалдой по голове.

В этом была единственная цель Пригожина, при создании этого ролика.
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14.11.2022 15:04 Відповісти
"11 ноября находился на улицах Киева"

" сдался в плен ВСУ, а затем во время обмена снова попал к российским захватчикам"

??????????????????????????????????????????????
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14.11.2022 10:04 Відповісти
ну если обменяли, то можно в принципе всяким амнести интернешнл и оон по правам человека на кацапстане видео в коллекцию отправить со справкой.
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14.11.2022 12:17 Відповісти
Когда военнослужащий попадает в плен, ему обеспечивают права согласно Женевской конвенции о военнопленных, Нужин не хотел в росию и ненавидел путина . Нужин был честен в интервью доказательство его казнь: https://www.youtube.com/watch?v=c1aZpSbg80M&t=129s
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14.11.2022 18:27 Відповісти
В этом и прелесть этой ситуации.
На Женевскую Конвенцию можно положить болт, так как он не был военнослужащим. Он был наемник в ЧВК.
Но суть даже не в этом. Суть в том, что его подставили люди, которым он доверился. Он сделал свой выбор в пользу Украины. А им воспользовались и выкинули, но не просто, а в руки палачам.
Ну чтож - другим вагнеровцам будет урок. Видимо отдавая его именно этого добивались.
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14.11.2022 22:57 Відповісти
пройоб наших служб (чи ОП) у будь-якому випадку, бо тепер бажаючих здатись нам у полон поменшає... а наших встрат побільшає, нажаль
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15.11.2022 13:33 Відповісти
А чего «хероя с кувалдой» не показали? Сцыкливо ? Раньше не боялись ****** своими светить.
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30.11.2022 00:33 Відповісти
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