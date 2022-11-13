Російського зека -"вагнерівця", який здався у полон до ЗСУ, а потім знову потрапив до рук росіян, жорстоко вбили. ВIДЕО 18+
Опубліковано відео вбивства росіянами колишнього в’язня Євгена Нужина. Чоловік воював у ПВК "Вагнер", здався в полон ЗСУ, а згодом під час обміну знову потрапив до російських загарбників. Увага! Відео містить сцену насилля.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Медуза" та "Gulagu.NET"
"Джерело з "ПВК Вагнера" надіслало нам моторошні кадри жорстокої позасудової розправи над засудженим Євгеном Нужиним. Цей ув'язнений з ВК суворого режиму був завербований як найманець Євгена Пригожина і відправлений на територію України, де майже відразу потрапив у полон". - йдеться у повідомленні.
Згодом Нужин дав інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову, виступив проти Путіна і заявив, що вирішив воювати на боці України. Він розповів, що був засуджений до 24 років за вбивство людини у 1999 році, а ще чотири роки нібито отримав за спробу втечі.
За словами Нужина, влітку до їхньої колонії прилетів бізнесмен Євген Пригожин, щоб вербувати ув'язнених для участі у війні в Україні. Нужин стверджував в інтерв'ю, що "давно вирішив здатися і хоче воювати на боці українців у "російському легіоні". Він також казав, що у нього в Україні живуть родичі.
Увечері 12 листопада телеграм-канал, який пов'язують із ПВК Вагнера, опублікував відео, на якому, як стверджується, показано вбивство колишнього в'язня Євгена Нужина. У телеграм-каналі вбивство називають "покаранням зрадника".
За інформацією ЗМІ, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вранці 13 листопада назвав ролик "прекрасною режисерською роботою".
"У цьому шоу видно, що (Нужин) не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми", - цитує Пригожина пресслужба його компанії.
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И их в России как собак не резанных.
И в плен их можно больше не ждать.
Как и их откровений, на камеру, про нелюбовь к Путину и войне тоже.
А вместо этого преподнесли его интервью как борца с путинским режимом, а потом слили.
Я нисколько не оправдываю русских зеков, которые пошли в Вагнер.
Я констатирую факт - после этого случая, можете пленных зеков не ждать, они будут грызть до конца.
И для них подорвать себя гранатой и прихватить с собой пару украинских войнов будет приятнее, чем кувалдой по голове.
В этом была единственная цель Пригожина, при создании этого ролика.
" сдался в плен ВСУ, а затем во время обмена снова попал к российским захватчикам"
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На Женевскую Конвенцию можно положить болт, так как он не был военнослужащим. Он был наемник в ЧВК.
Но суть даже не в этом. Суть в том, что его подставили люди, которым он доверился. Он сделал свой выбор в пользу Украины. А им воспользовались и выкинули, но не просто, а в руки палачам.
Ну чтож - другим вагнеровцам будет урок. Видимо отдавая его именно этого добивались.