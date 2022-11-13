Морпіхи підняли український прапор у селі Львове на Херсонщині. ВIДЕО

Одеські морпіхи підняли український прапор у селі Львове Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Одеські морпіхи підняли український прапор в центрі населеного пункту Львове що на Херсонщині. Перед тим звільнивши його мешканців від російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Прапор у зазначеному селі підняли бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.

Також дивіться: Прапор України на підірваному росіянами Антонівському мосту. ВIДЕО