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Морпіхи підняли український прапор у селі Львове на Херсонщині. ВIДЕО

Одеські морпіхи підняли український прапор у селі Львове Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Одеські морпіхи підняли український прапор в центрі населеного пункту Львове що на Херсонщині. Перед тим звільнивши його мешканців від російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Прапор у зазначеному селі підняли бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.

Також дивіться: Прапор України на підірваному росіянами Антонівському мосту. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7450) прапор (486) Херсонська область (5841)


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Топ коментарі
+14
ЗСУ взагалі та морській піхоті зокрема-величезна вдячність...
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13.11.2022 14:11
+3
покажу відео своєму коту, щоб знав, що котики вміють чепляти флаги, а не тіки хрумкати і спати
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13.11.2022 14:17
+3
Молодці! ЗСУ!
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13.11.2022 14:36
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ЗСУ взагалі та морській піхоті зокрема-величезна вдячність...
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13.11.2022 14:11 Відповісти
покажу відео своєму коту, щоб знав, що котики вміють чепляти флаги, а не тіки хрумкати і спати
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13.11.2022 14:17 Відповісти
Покажи-покажи). Буде, як мій, постійно прибирання на верхніх полицях робити .
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13.11.2022 14:29 Відповісти
Горнуть кацапів все далі в далі. Двигають кордон нових земель рососсії, як казав наш майбутній зезедент.
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13.11.2022 14:20 Відповісти
Молодці! ЗСУ!
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13.11.2022 14:36 Відповісти
Каждому оккупанту по деревянному бушлату
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13.11.2022 14:49 Відповісти
Гарне місце для понтонної переправи.
Слава ЗСУ!!!
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13.11.2022 15:42 Відповісти
Так у кацапов в этом месте и была понтонная переправа, наши ее несколько раз накрывали...
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13.11.2022 18:45 Відповісти
Слава нашім ЗСУ! Слава Україні!
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13.11.2022 15:47 Відповісти
 
 