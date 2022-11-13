Морпіхи підняли український прапор у селі Львове на Херсонщині. ВIДЕО
Одеські морпіхи підняли український прапор у селі Львове Бериславського району Херсонської області.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.
"Одеські морпіхи підняли український прапор в центрі населеного пункту Львове що на Херсонщині. Перед тим звільнивши його мешканців від російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
Прапор у зазначеному селі підняли бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.
Топ коментарі
+14 Александр Чуднивец #474549
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+3 Борменталь Незабаром
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+3 Vik Tor #521724
показати весь коментар13.11.2022 14:36 Посилання
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