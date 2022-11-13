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На популярній пішохідній вулиці Стамбула пролунав вибух, є загиблі. МЗС перевіряє, чи є серед постраждалих українці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На вулиці Істікляль, одній із найпопулярніших туристичних вулиці у Стамбулі, в неділю пролунав вибух. Внаслідок вибуху у неділю вдень у Стамбулі є загиблі, прокуратура почала розслідування щодо тероризму.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ, серед яких Sabah, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Наразі немає жодної офіційної інформації про причини вибуху та про те, чи може це бути терористичною атакою. Медіа публікують фото з місця події.

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На місце вибуху направили велику кількість бригад медиків та поліції. Телеканал CNN Türk повідомив, що 11 людей отримали поранення.

Згодом у мережі опублікували відео з місця вибуху.

There was an explosion in Istanbul: there are injured

The blast took place on the Istiklal pedestrian street popular with tourists. CNN reports that 11 people were injured pic.twitter.com/hxB1NSFihn

— T2TNEWS (@T2T_News) November 13, 2022

Breaking: Bomb attack on Istanbul’s istiklal street. Video captures moment of terror pic.twitter.com/yS79Sa6NmC

— Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) November 13, 2022

Цивільне населення просять залишити район вибуху.

Як пише Sabah, вибух стався за 6 хвилин ходьби від площі Таксим на популярній пішохідній вулиці Істікляль. Видання пише, що головна прокуратура Стамбула почала розслідування тероризму, хоча офіційних заяв про причини вибухи поки не лунало.

За даними губернатора Стамбулу Алі Єрлікая, у результаті вибуху є загиблі. Раніше повідомлялося про близько 10 поранених.

"Сьогодні, близько 16.20, на вулиці Істікляль у нашому районі Бейоглу стався вибух. На місце події були направлені наші бригади поліції, охорони здоров’я і пожежники. Є загиблі та постраждалі. Про розвиток подій буде повідомлено громадськості", – зазначив губернатор.

На популярній пішохідній вулиці Стамбула пролунав вибух, є загиблі. МЗС перевіряє, чи є серед постраждалих українці 01
На популярній пішохідній вулиці Стамбула пролунав вибух, є загиблі. МЗС перевіряє, чи є серед постраждалих українці 02

Наряди поліції на вулиці вживають заходів безпеки. Усі дороги, що ведуть до Таксиму, закриті для руху.

Генеральне консульство України в Стамбулі на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби тримає на особливому контролі ситуацію у зв‘язку з вибухами на вулиці Істікляль. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня. Про це повідомив у Твіттері речник МЗС Олег Ніколенко.

"Дмитро Кулеба терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв‘язку із вибухами на вулиці Істікляль. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня. Телефон "гарячої лінії" українського консульства: +905306125577", - написав речник МЗС.

Автор: 

вибух (4503) Стамбул (211) Туреччина (3603) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+46
Пропоную Ердогану знайти терористів і ... укласти з ними зернову угоду.
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13.11.2022 17:12
+41
За любым поражением каZZапов в войне тут же следуют теракты в мире.
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13.11.2022 17:07
+31
Дайте угадаю кто! Тот кто тряс кулачками "помидорами не отделаетесь"?
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13.11.2022 17:10
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Російські пропагандони зараз скажуть що то були Українці https://www.youtube.com/watch?v=KAmyp0yghsA https://www.youtube.com/watch?v=KAmyp0yghsA

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13.11.2022 17:04 Відповісти
Первое видео - старое.
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13.11.2022 17:05 Відповісти
так !!! так і казали... що попутали і на цій вулиці в цьому ж місті вже був вибух (рік не запам"ятав)
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13.11.2022 17:14 Відповісти
За любым поражением каZZапов в войне тут же следуют теракты в мире.
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13.11.2022 17:07 Відповісти
ета проста савпадєніє...
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13.11.2022 17:16 Відповісти
Дайте угадаю кто! Тот кто тряс кулачками "помидорами не отделаетесь"?
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13.11.2022 17:10 Відповісти
Пропоную Ердогану знайти терористів і ... укласти з ними зернову угоду.
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13.11.2022 17:12 Відповісти
І сісти за стіл переговорів.
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13.11.2022 18:20 Відповісти
жесть, сколька я по той улице потопался...
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13.11.2022 17:12 Відповісти
Будьте обережними із вживанням сленговихслів. «Топтун» - співробітник зовнішнього спостереження.
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13.11.2022 17:32 Відповісти
«Топтун» - той, що топче.
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13.11.2022 18:22 Відповісти
Звичайна стратегія мєлкої мстивої чмоні - куйла. Ядерну зброю йому сказали куди запхнуть, то тепер через всяких коричневих арабських фанатиків буде кошмарити терактами.
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13.11.2022 17:13 Відповісти
І до ворожки не треба іти, або іранські пси, або кацапські собаки!
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13.11.2022 17:13 Відповісти
русня вже виє, що це українці, бо десь там поруч ****************...
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13.11.2022 17:15 Відповісти
Торгпредство там кацапське!
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13.11.2022 18:20 Відповісти
На этой улице находится русское консульство, насколько я помню. Хорошо бы это его ...
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13.11.2022 17:16 Відповісти
кто то очень хочет разжечь очередной конфликт , отвлечь внимание от Украины , предупреждение эрдогану о том , что он много на себя взял.
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13.11.2022 17:17 Відповісти
думаю це відповідь кацапів за приниження у зерновій угоді та за недопущення кацапських військових кораблів через Босфор...
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13.11.2022 17:18 Відповісти
"...Ми переживаємо не звичайний процес. Терорист - це не звичайна людина, це потужний терорист. Звичайно, Захід, особливо Америка, нападає на цього терориста практично безмежно. На тлі всього цього, безумовно, терорист наразі чинить опір", - сказав президент Туреччини журналістам по поверненні із саміту Тюркської ради в Самарканді, що в Узбекистані.

Так ти пердогандон вчора про кацапських вбивць говорив?
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13.11.2022 17:22 Відповісти
Можливо ось і відповідь алйух не забарилися на лестощі Ердогана.
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13.11.2022 17:24 Відповісти
ну що Ердоганіще-помогли тобі твої касаби? хто там на когонапав і хто захищаеться? так отож
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13.11.2022 17:26 Відповісти
Кацапи.
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13.11.2022 17:28 Відповісти
***********?
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13.11.2022 17:28 Відповісти
Баба яга против G20
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13.11.2022 17:32 Відповісти
Управляемый смертник.
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13.11.2022 17:34 Відповісти
Это не теракт, это предупреждение. Местные разборки.
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13.11.2022 17:42 Відповісти
Путлер мстит Эрдогану за зерновой коридор для Украины и что не пустил через Босфор дальневосточные корабли путлера в Чёрное море весной этого года....
Крыса🦍 мстительная...
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13.11.2022 17:46 Відповісти
Всем притонам будет пипец, это не политика это убийство.
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13.11.2022 17:46 Відповісти
Начили учить турецкий
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13.11.2022 18:25 Відповісти
Хмырь мавзолейный дома на Мацковии взрывал и станции Метро в Питере и Москве...а то какой то Стамбул...проще пареной репы...Бошировых и Петровых на концлагере путлера пруд пруди...
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13.11.2022 17:53 Відповісти
Предполагаю что взрывы начнутся по всей Европе...
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13.11.2022 17:57 Відповісти
В Турции обычно взрывают курды. Надо смотреть кому это выгодно.
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13.11.2022 18:00 Відповісти
Спецслужбам стран НАТО надо смотреть кто прибыл в Европу из РабZeи после объявления Могилизации путлера 22 сентября...с беженцами от призыва могли сто пудов проникнуть очередные Бошировы...
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13.11.2022 18:04 Відповісти
Вся кацапская разведка передала из ЕС в Стамбул
события были ожидаемы
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13.11.2022 18:24 Відповісти
В Казахстан после 22 сентября заехало 200 000 рюSSkих беженцев...
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13.11.2022 18:06 Відповісти
Эрдоган запретил путлеру летать через Турцию...Стерхолеты летают мимо...
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13.11.2022 18:10 Відповісти
Не було там кацапов - и взрывов не было, а пустили руцкий мир и сразу хаос
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13.11.2022 18:22 Відповісти
Или Эрдоган слишком поздно и слишком вяло промычал про то, что Запад нападает на роисю, и пыня ему напомнил.
Или турецкий "фсб взрывает дома"(с) на своей территории, чтобы сплотиться против этого самого Запада. Под управление Эрдогана, разумеется.
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13.11.2022 18:32 Відповісти
В Турцию удрали после 22 сентября около 100 000 рюSSkих
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13.11.2022 18:33 Відповісти
Там десь поруч кацапське консульство
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13.11.2022 18:34 Відповісти
Пропагандоны путлера грозят Казахстану и Молдове... типа это наша Зямля рюSSkaя...
Стадо баранов🦍🦍🦍
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13.11.2022 18:38 Відповісти
Казахи маладца..заставляют рюZkих снимать на тачках приклеенную литеру z..., Иначе вали на РабZeю....🤣🤣
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13.11.2022 18:48 Відповісти
Хай побільше рейсів запускають,хай завозять нечисть кацапську. Ердоган хай ручкається з бункерним.
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13.11.2022 18:51 Відповісти
Нужели Эртокан на 3 срок собрался как пупа?
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13.11.2022 19:59 Відповісти
мацква послала сигнал Ердогану.
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14.11.2022 02:12 Відповісти
 
 