На популярній пішохідній вулиці Стамбула пролунав вибух, є загиблі. МЗС перевіряє, чи є серед постраждалих українці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На вулиці Істікляль, одній із найпопулярніших туристичних вулиці у Стамбулі, в неділю пролунав вибух. Внаслідок вибуху у неділю вдень у Стамбулі є загиблі, прокуратура почала розслідування щодо тероризму.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ, серед яких Sabah, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Наразі немає жодної офіційної інформації про причини вибуху та про те, чи може це бути терористичною атакою. Медіа публікують фото з місця події.

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На місце вибуху направили велику кількість бригад медиків та поліції. Телеканал CNN Türk повідомив, що 11 людей отримали поранення.

Згодом у мережі опублікували відео з місця вибуху.

There was an explosion in Istanbul: there are injured



The blast took place on the Istiklal pedestrian street popular with tourists. CNN reports that 11 people were injured pic.twitter.com/hxB1NSFihn — T2TNEWS (@T2T_News) November 13, 2022

Breaking: Bomb attack on Istanbul’s istiklal street. Video captures moment of terror pic.twitter.com/yS79Sa6NmC — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) November 13, 2022

Цивільне населення просять залишити район вибуху.

Як пише Sabah, вибух стався за 6 хвилин ходьби від площі Таксим на популярній пішохідній вулиці Істікляль. Видання пише, що головна прокуратура Стамбула почала розслідування тероризму, хоча офіційних заяв про причини вибухи поки не лунало.

За даними губернатора Стамбулу Алі Єрлікая, у результаті вибуху є загиблі. Раніше повідомлялося про близько 10 поранених.

"Сьогодні, близько 16.20, на вулиці Істікляль у нашому районі Бейоглу стався вибух. На місце події були направлені наші бригади поліції, охорони здоров’я і пожежники. Є загиблі та постраждалі. Про розвиток подій буде повідомлено громадськості", – зазначив губернатор.









Наряди поліції на вулиці вживають заходів безпеки. Усі дороги, що ведуть до Таксиму, закриті для руху.

Генеральне консульство України в Стамбулі на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби тримає на особливому контролі ситуацію у зв‘язку з вибухами на вулиці Істікляль. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня. Про це повідомив у Твіттері речник МЗС Олег Ніколенко.

"Дмитро Кулеба терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв‘язку із вибухами на вулиці Істікляль. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня. Телефон "гарячої лінії" українського консульства: +905306125577", - написав речник МЗС.