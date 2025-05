На популярній пішохідній вулиці Стамбула пролунав вибух, є загиблі. МЗС перевіряє, чи є серед постраждалих українці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На вулиці Істікляль, одній із найпопулярніших туристичних вулиці у Стамбулі, в неділю пролунав вибух. Внаслідок вибуху у неділю вдень у Стамбулі є загиблі, прокуратура почала розслідування щодо тероризму.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ, серед яких Sabah, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Наразі немає жодної офіційної інформації про причини вибуху та про те, чи може це бути терористичною атакою. Медіа публікують фото з місця події.

На місце вибуху направили велику кількість бригад медиків та поліції. Телеканал CNN Türk повідомив, що 11 людей отримали поранення.

Згодом у мережі опублікували відео з місця вибуху.

There was an explosion in Istanbul: there are injured



The blast took place on the Istiklal pedestrian street popular with tourists. CNN reports that 11 people were injured pic.twitter.com/hxB1NSFihn