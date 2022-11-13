Бронемашина SHIELD витримала пряме влучання 120-мм міни: всі воїни на борту уціліли. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав у 79-у ОДШБ комплекти шин для італійських бронемашин SHIELD, а також повністю укомплектовану медичним обладнанням машину швидкої допомоги.

Як розповідають десантники, броньовики дуже надійні, але колеса час від часу не витримують такого навантаження: "по-всякому буває. Просто можеш їхати і наїхати на осколок, буває "прильот" поряд", передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Про "прильоти" розповідають неохоче – нещодавно одна з машин витримала пряме попадання 120-мм міни, всі бійці на борту уціліли.

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Петро Порошенко подякував волонтерам, які долучилися до купівлі цих бронемашин. "Спочатку я побачив це фото. Вибите скло, розкурочений капот. Щільний мінометний обстріл. В машині було 11 людей. Більшість з них – мої знайомі, десантура, до яких я не раз приїжджав, і ми вже без перебільшення встигли здружитися. Не буду пояснювати, що відчув в ці перші секунди. Це знає кожен, в кого близькі на війні. Але вони ВСІ живі і жоден навіть не потрапив у госпіталь. В такому стані наш SHIELD ще зміг вивезти їх з-під щільного обстрілу, і жоден з хлопців не отримав серйозного поранення", – написав Порошенко у Facebook.







"Машини використовуються безпосередньо в бою. Я хочу зараз звернутися до тих, хто "купив ЗСУ броньовик". "Шилди" вже врятували не один десяток життів. Це – ваша робота", – наголошує п’ятий Президент.

"Дуже нам ці машини допомагають. Дякуємо Петру Олексійовичу за підтримку, за нашу з ним дружбу. Реально круто", – говорять десантники.

У ГО "Справа Громад" повідомили, що ушкоджену бронемашину відновлять і повернуть у підрозділ. "Пряме попадання міни по капоту машини – це страшно. Однак весь екіпаж уцілів. Всі живі. Кожен, хто допомагав цьому чи іншим проектам – ви дійсно рятуєте життя. А машину ми заберемо на рембазу і повністю відновимо. І продовжимо допомагати армії" – пише волонтер Юрій Бірюков.

Як відомо, 11 серпня Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами ГО "Справа Громад". Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.

Як розповів Петро Порошенко, знадобилося три з половиною місяці, щоб після низки переговорів та отримання експортних ліцензій бронемашини прибули у ЗСУ. Вперше в історії бойові бронемашини були продані благодійному фонду та волонтерам з України. Контракт вдалося реалізувати максимально швидко за підтримки уряду Італії.