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Бронемашина SHIELD витримала пряме влучання 120-мм міни: всі воїни на борту уціліли. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав у 79-у ОДШБ комплекти шин для італійських бронемашин SHIELD, а також повністю укомплектовану медичним обладнанням машину швидкої допомоги.

Як розповідають десантники, броньовики дуже надійні, але колеса час від часу не витримують такого навантаження: "по-всякому буває. Просто можеш їхати і наїхати на осколок, буває "прильот" поряд", передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Про "прильоти" розповідають неохоче – нещодавно одна з машин витримала пряме попадання 120-мм міни, всі бійці на борту уціліли.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко привіз допомогу підрозділам ЗСУ, які воюють на східному напрямку

Петро Порошенко подякував волонтерам, які долучилися до купівлі цих бронемашин. "Спочатку я побачив це фото. Вибите скло, розкурочений капот. Щільний мінометний обстріл. В машині було 11 людей. Більшість з них – мої знайомі, десантура, до яких я не раз приїжджав, і ми вже без перебільшення встигли здружитися. Не буду пояснювати, що відчув в ці перші секунди. Це знає кожен, в кого близькі на війні. Але вони ВСІ живі і жоден навіть не потрапив у госпіталь. В такому стані наш SHIELD ще зміг вивезти їх з-під щільного обстрілу, і жоден з хлопців не отримав серйозного поранення", – написав Порошенко у Facebook.

Бронемашина SHIELD витримала пряме влучання 120-мм міни: всі воїни на борту уціліли 01
Бронемашина SHIELD витримала пряме влучання 120-мм міни: всі воїни на борту уціліли 02
Бронемашина SHIELD витримала пряме влучання 120-мм міни: всі воїни на борту уціліли 03

"Машини використовуються безпосередньо в бою. Я хочу зараз звернутися до тих, хто "купив ЗСУ броньовик". "Шилди" вже врятували не один десяток життів. Це – ваша робота", – наголошує п’ятий Президент.

"Дуже нам ці машини допомагають. Дякуємо Петру Олексійовичу за підтримку, за нашу з ним дружбу. Реально круто", – говорять десантники.

У ГО "Справа Громад" повідомили, що ушкоджену бронемашину відновлять і повернуть у підрозділ. "Пряме попадання міни по капоту машини – це страшно. Однак весь екіпаж уцілів. Всі живі. Кожен, хто допомагав цьому чи іншим проектам – ви дійсно рятуєте життя. А машину ми заберемо на рембазу і повністю відновимо. І продовжимо допомагати армії" – пише волонтер Юрій Бірюков.

Як відомо, 11 серпня Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами ГО "Справа Громад". Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.

Бронемашина SHIELD витримала пряме влучання 120-мм міни: всі воїни на борту уціліли 04

Як розповів Петро Порошенко, знадобилося три з половиною місяці, щоб після низки переговорів та отримання експортних ліцензій бронемашини прибули у ЗСУ. Вперше в історії бойові бронемашини були продані благодійному фонду та волонтерам з України. Контракт вдалося реалізувати максимально швидко за підтримки уряду Італії.

Автор: 

благодійність (573) допомога (8421) Порошенко Петро (15189) волонтери (1339) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+97
Петро- молодець !
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13.11.2022 17:36
+62
от порох мародерить мародерить і ніяк не намародерить
то броню підкине то шини то форму а зе-шобла в особі кірюшки тимошенка забирає для власного користування тахо із гуманітарної допомоги
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13.11.2022 17:40
+51
Зеленое шобло, берите пример с Сивоголового Порошенка. Ермак, Тимошенко и Зеленский, вы говноеды.
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13.11.2022 18:18
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Петро- молодець !
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13.11.2022 17:36 Відповісти
Звичайно молодець, це ж не ***** півшосте
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13.11.2022 17:54 Відповісти
Зеленое шобло, берите пример с Сивоголового Порошенка. Ермак, Тимошенко и Зеленский, вы говноеды.
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13.11.2022 18:18 Відповісти
Хоть би тільки слуги собі під зад не скрисятнічали, як завжди!
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13.11.2022 20:15 Відповісти
Гвідони!
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14.11.2022 00:10 Відповісти
А що привіз Янєлох, ну крім відосіків?
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13.11.2022 18:35 Відповісти
Цікаво а лисий з кварталу вже за 8 місяців навчився як ховатися від снайпера та чомусь ще? Чи так і продовжує ряху наїдати і солодко спати в ліжку?
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13.11.2022 20:00 Відповісти
ну ты красавчик лысого переплюнул Вашингтоне в окопах мёрзнешь
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13.11.2022 22:05 Відповісти
Ти що американський прапор від британського відрізнити не можеш? По друге я тут вже з 2003 року.По третє я не висміював і не кривлявся на сцені людей які робили для України велику роботу,не розважав з 95 квартал бойовиків Безлера в Горловкі,а як самого спитали чому не воює таку туру відмазку сказав.
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13.11.2022 22:14 Відповісти
*****, але на всіх вистачило
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13.11.2022 20:57 Відповісти
Ну ты и мразь, зеленый....
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13.11.2022 18:45 Відповісти
він не скаже навіть, з якої методички, де взяв оту брехню "штовхав, хапав, збивав"; а ви питаєте в нього правди про його заробітки...
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13.11.2022 18:41 Відповісти
та це воно згадало як Порох зняв шапку з шарійовської шлюшки, певно то його дружина.
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13.11.2022 20:58 Відповісти
Підтримали Янелоха Оманського, і війну в своєму домі. То може все правильно робив?
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13.11.2022 18:37 Відповісти
Підтримав війну лише Пуйло і його фашистський народ. Більше ніхто
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13.11.2022 19:42 Відповісти
в чем молодец ? король пиару
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13.11.2022 22:06 Відповісти
тоба на марафон..там оближешь
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13.11.2022 22:10 Відповісти
Путлера?
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14.11.2022 00:11 Відповісти
Зелені та ***********, хфас! Написали про Пороха, та про його допомогу армії!!!! Мабуть хоче, барига, продати Батьківщину руснє)))))
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13.11.2022 17:39 Відповісти
тут не тільки за Пороха, а й за Бірюкова... зараз налетять фейкомети
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13.11.2022 17:54 Відповісти
мадьяр - перший фейкомет. Вже
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13.11.2022 17:55 Відповісти
а буба привіз відосик...!🤪
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13.11.2022 17:40 Відповісти
і браслєтік

як вони йому там? не жмуть?
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13.11.2022 18:05 Відповісти
от порох мародерить мародерить і ніяк не намародерить
то броню підкине то шини то форму а зе-шобла в особі кірюшки тимошенка забирає для власного користування тахо із гуманітарної допомоги
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13.11.2022 17:40 Відповісти
це зворотній мародьорінг, десь з іншого місці в Україну
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13.11.2022 17:59 Відповісти
краде з власної кишені )))))
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13.11.2022 20:55 Відповісти
з тумбочки, куди Марина кладе
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13.11.2022 22:46 Відповісти
що привіз Вавка Зелєнській? Т2 - на окуповані території.
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13.11.2022 17:42 Відповісти
Т2, але без Еспресо, Прямого та 5-го.
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13.11.2022 18:38 Відповісти
от Гетьман (вместе с волонтерами), все издеваются и издеваются над нищими (духом) слугами (жабами)
шо ни день то наживается на войне...
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13.11.2022 17:48 Відповісти
На жаль, з таким лохторатом, навіть пвсля війни істопяцсот зашкварів янелоха і компані, у Пороха шанси стати знову президентом невеликі
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13.11.2022 17:50 Відповісти
закодовані телепузики, прошиті на всю макітру, а собака Павлова, нервово курить в темноті.
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13.11.2022 18:04 Відповісти
Потрібно голосувати не за особу, а за ідею від такої особи та практичне втілення цих ідей в попередній діяльності цієї особи; незалежно від того, чи фізична це особа (лідер політичної сили) чи юридична особа (партія).
Шкода, але більшості виборців це до ума не доходить.
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13.11.2022 18:31 Відповісти
насправді українці заслуговують на багато кращого Президента ніж Порошенко і це звісно ж не Зеленський.
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14.11.2022 00:05 Відповісти
Мій Президент!!!!Я не помилилась.Дякую!!!!!
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13.11.2022 17:51 Відповісти
маєш на увазі , якщо "зе слуг" взяти за задеє місце, і провести аудит(товщину асвальту )покладеного ена "велике крадівництво" ,то ізраїльський "залізний купол" закриє небо України???
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13.11.2022 17:58 Відповісти
Як він встигає)
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13.11.2022 17:55 Відповісти
Гетьмани завжди так роблять - не знали?
піздовня зелена переодягаетсься в зелене - не знали?
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13.11.2022 18:05 Відповісти
щины, шины ... Спутник когда будет??
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13.11.2022 17:56 Відповісти
та шо він так часто піариться?
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13.11.2022 18:04 Відповісти
Жаль Петра Алексеевича. Теперь все у команды Зе под тотальным контролем.
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13.11.2022 18:04 Відповісти
не все, ми ж тут)
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13.11.2022 18:07 Відповісти
Мільйонна ЗСУ і ще стільки ж ветеранів та активісти ніфіга не під контролем.

Війна рано чи пізно скінчиться, а мило та шворка для ЗЄрмаків і купа бажаючих залишаться.
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13.11.2022 19:17 Відповісти
***** 2 в Україні.. - підар-недопалеон!
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13.11.2022 18:08 Відповісти
Благодарность всем кто учавствовал в этой помощи.
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13.11.2022 18:11 Відповісти
якщо після перемоґи ви тому зеленому окурку хлипку шию не звернете і не розстріляете ту всю зелену банду? - будете казлами!
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13.11.2022 18:15 Відповісти
ви з дубу рухнули? не треба нікого розстрілювати, ми ж не дикуни. Має бути суд.
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14.11.2022 00:08 Відповісти
ви бачили тих суддів?
я теж за дві берези,,,
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14.11.2022 00:14 Відповісти
Черговий раз тикнув "зелених" у їхнє "жлобство"!
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13.11.2022 18:19 Відповісти
Зато Зеля купил телеканал у Рината Ахметова под названием "Мы Украина"...это типа атветочка, сколько заплатил?спросите у дЕрмака...
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13.11.2022 18:20 Відповісти
Порох сьогодні-вчора був не лише в 79-тій бригаді. Свої вихідні він присвятив тому, щоб відвідати "з подарунками":
- https://t.me/PresidentPoroshenko/4424 десант неназваного підрозділу під Мар'їнкою :
- https://t.me/PresidentPoroshenko/4433 110-тій ОМБр,яка тримає оборону на 30-ти кілометрів фронту від Опитного до Нью-Йорка ;
- https://t.me/PresidentPoroshenko/4434 ще один неназваний підрозділ (батальону групу) поруч з 110-тою бригадою ;
- https://t.me/PresidentPoroshenko/4438 та ж сама 79-та ОМБр, але зустрівся з іншою групою військових пригощав рошенівськими цукерками;
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13.11.2022 18:23 Відповісти
Телемарафон по имени Лохотрон раскручают по полному тарифу..скоро выборы...,скорее всего не 2024 а на год раньше..., каже Гео Лерос...
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13.11.2022 18:25 Відповісти
Олексійович, ти дуже крутий хлоп. Дякуємо!
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13.11.2022 18:30 Відповісти
та то напевно фейк ! бо ж зелена шобла верещала що всі ці авто сховані надійно в Польщі !
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13.11.2022 18:38 Відповісти
Респект Пороху!!
Це не біля літака з масками для Гереги піаритися!!!
Гончарук, Степанов разом із своєю попередницею теж, мабуть за 9 місяців, Захисникам допомагають, але мабуть, дуже сором'язливо, якось допомагають, ДИСТАНЦІЇЙН!!
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13.11.2022 18:43 Відповісти
Усе це булоб б не потрібно виконуй він свій конституційний обов'язок президента.
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13.11.2022 18:49 Відповісти
Ти про бубочку?
Таки згоден…
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13.11.2022 19:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=R0atIprXXrI А хто би згадав, що за ці бронемашини SHIELD "журналістка" Г+Г заплатила зламаним нігтем ...
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13.11.2022 18:54 Відповісти
Бл**ські тварі коломойські, про переліти Бубочкі до Коломойського до 2019 ні гу гу.
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14.11.2022 01:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=E9MKNHPCXzw ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв'ю Порошенка телеканалу Прямий під час цієї поїздки на фронт. Він особисто кермує і розказує .
Рекомендую переглянути. Багато цікавого він розказує...
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13.11.2022 19:14 Відповісти
вот вам на практике, реально спасенные жизни людей, и пустой гундосый треп в видосиках. выводы делайте сами.
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13.11.2022 19:22 Відповісти
Все что угодно можно говорить про Петра, любые гадости, и наверное многое будет правда, но то, что сейчас он делает большущее дело нужно признать без всяких оговорок.
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13.11.2022 20:01 Відповісти
дякую, Гетьман!
хлопці всі ок і це найважніше....
відпустили б командири хлопців до дому на тиждень - це теж найважніше,
обійняти рідних, дітей зацілувати і в тій, самій рідній,
в якої очі горять просто утонути в них...
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13.11.2022 20:30 Відповісти
Просто барига Порошенко краде зі своїй кишені НА фронт, а решта - з фронту У кишеню. Це легко побачити на будь-якому фото з супутника Притули.
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13.11.2022 20:51 Відповісти
не існує ніякого супутника! те чмо створене оп-ой, щоб інформаційно перебити ініціативи Пороха
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13.11.2022 22:50 Відповісти
Притула, 50 таких броників за тиждень слабо завезти нашим ЗСУ
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13.11.2022 21:21 Відповісти
Дякую Сивочолому
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13.11.2022 23:23 Відповісти
І Бубочка відосік підігнав - це ж рівноцінно 😁
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14.11.2022 01:49 Відповісти
Петро то молодець але не треба китаю підмахувати!
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14.11.2022 07:06 Відповісти
Президентом України мав би залишитися Петро Порошенко, Міністром Оборони - Олександер Турчинов. Тоді таких бід і руйнувань Україна би не зазнала.
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14.11.2022 08:32 Відповісти
а народом України, мали би стати Швейцарці? розкатав губу.
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14.11.2022 10:46 Відповісти
 
 