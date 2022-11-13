Бронемашина SHIELD витримала пряме влучання 120-мм міни: всі воїни на борту уціліли. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав у 79-у ОДШБ комплекти шин для італійських бронемашин SHIELD, а також повністю укомплектовану медичним обладнанням машину швидкої допомоги.
Як розповідають десантники, броньовики дуже надійні, але колеса час від часу не витримують такого навантаження: "по-всякому буває. Просто можеш їхати і наїхати на осколок, буває "прильот" поряд", передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
Про "прильоти" розповідають неохоче – нещодавно одна з машин витримала пряме попадання 120-мм міни, всі бійці на борту уціліли.
Петро Порошенко подякував волонтерам, які долучилися до купівлі цих бронемашин. "Спочатку я побачив це фото. Вибите скло, розкурочений капот. Щільний мінометний обстріл. В машині було 11 людей. Більшість з них – мої знайомі, десантура, до яких я не раз приїжджав, і ми вже без перебільшення встигли здружитися. Не буду пояснювати, що відчув в ці перші секунди. Це знає кожен, в кого близькі на війні. Але вони ВСІ живі і жоден навіть не потрапив у госпіталь. В такому стані наш SHIELD ще зміг вивезти їх з-під щільного обстрілу, і жоден з хлопців не отримав серйозного поранення", – написав Порошенко у Facebook.
"Машини використовуються безпосередньо в бою. Я хочу зараз звернутися до тих, хто "купив ЗСУ броньовик". "Шилди" вже врятували не один десяток життів. Це – ваша робота", – наголошує п’ятий Президент.
"Дуже нам ці машини допомагають. Дякуємо Петру Олексійовичу за підтримку, за нашу з ним дружбу. Реально круто", – говорять десантники.
У ГО "Справа Громад" повідомили, що ушкоджену бронемашину відновлять і повернуть у підрозділ. "Пряме попадання міни по капоту машини – це страшно. Однак весь екіпаж уцілів. Всі живі. Кожен, хто допомагав цьому чи іншим проектам – ви дійсно рятуєте життя. А машину ми заберемо на рембазу і повністю відновимо. І продовжимо допомагати армії" – пише волонтер Юрій Бірюков.
Як відомо, 11 серпня Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами ГО "Справа Громад". Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.
Як розповів Петро Порошенко, знадобилося три з половиною місяці, щоб після низки переговорів та отримання експортних ліцензій бронемашини прибули у ЗСУ. Вперше в історії бойові бронемашини були продані благодійному фонду та волонтерам з України. Контракт вдалося реалізувати максимально швидко за підтримки уряду Італії.
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як вони йому там? не жмуть?
то броню підкине то шини то форму а зе-шобла в особі кірюшки тимошенка забирає для власного користування тахо із гуманітарної допомоги
шо ни день то наживается на войне...
Шкода, але більшості виборців це до ума не доходить.
піздовня зелена переодягаетсься в зелене - не знали?
Війна рано чи пізно скінчиться, а мило та шворка для ЗЄрмаків і купа бажаючих залишаться.
я теж за дві берези,,,
- https://t.me/PresidentPoroshenko/4424 десант неназваного підрозділу під Мар'їнкою :
- https://t.me/PresidentPoroshenko/4433 110-тій ОМБр,яка тримає оборону на 30-ти кілометрів фронту від Опитного до Нью-Йорка ;
- https://t.me/PresidentPoroshenko/4434 ще один неназваний підрозділ (батальону групу) поруч з 110-тою бригадою ;
- https://t.me/PresidentPoroshenko/4438 та ж сама 79-та ОМБр, але зустрівся з іншою групою військових пригощав рошенівськими цукерками;
Це не біля літака з масками для Гереги піаритися!!!
Гончарук, Степанов разом із своєю попередницею теж, мабуть за 9 місяців, Захисникам допомагають, але мабуть, дуже сором'язливо, якось допомагають, ДИСТАНЦІЇЙН!!
Таки згоден…
Рекомендую переглянути. Багато цікавого він розказує...
хлопці всі ок і це найважніше....
відпустили б командири хлопців до дому на тиждень - це теж найважніше,
обійняти рідних, дітей зацілувати і в тій, самій рідній,
в якої очі горять просто утонути в них...