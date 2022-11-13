Баканова відсторонили 17 липня за "неналежне виконання обов’язків, яке призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків". Де результати перевірки? - Гончаренко. ВIДЕО

З часу звільнення голови СБУ Івана Баканова немає жодної інформації щодо результатів перевірки його дій, за які його було звільнено.

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко під час пленарного засідання Верховної Ради України 7 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні є величезні проблеми і хотілося б почути відповіді. Сьогодні є офіцери СБУ, які боронять державу і гинуть на цій війні. Це наші герої і ми величезну повагу маємо і дякуємо. Але є, на жаль, зрадники в СБУ. Ми бачимо справу генерала Наумова, який тікав з діамантами. Ми бачимо справи по СБУ працівниках Херсонського управління, центрального апарату. Ми всі пам’ятаємо, що 17 липня декілька місяців тому Іван Баканов був відсторонений з посади голови СБУ указом Зеленського з формуванням "за порушення статті 47 до дисциплінарного статуту Збройних Сил, а саме неналежне виконання службових обов’язків, яке призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків", – сказав він.

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"Друзі, це формулювання по якому ми маємо почути відповідь, а що ж зробив чи не зробив Іван Баканов? Тільки з того дня ми нічого не знаємо, Іван Баканов кудись зник як каменем пішов на дно якесь. На якому дні він знаходиться? Що відбувається? Що показала перевірка? Це не просто питання до Баканова, тому що це і є єдине, що нас убезпечить, щоб це не повторилося в майбутньому. В цьому зацікавлені ми всі, бо від роботи СБУ залежить життя кожного українця сьогодні", – наголосив Гончаренко.

"Тож ми вимагаємо і хочемо отримати відповіді на ці питання", – резюмував народний депутат.