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Баканова відсторонили 17 липня за "неналежне виконання обов’язків, яке призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків". Де результати перевірки? - Гончаренко. ВIДЕО

З часу звільнення голови СБУ Івана Баканова немає жодної інформації щодо результатів перевірки його дій, за які його було звільнено.

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко під час пленарного засідання Верховної Ради України 7 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні є величезні проблеми і хотілося б почути відповіді. Сьогодні є офіцери СБУ, які боронять державу і гинуть на цій війні. Це наші герої і ми величезну повагу маємо і дякуємо. Але є, на жаль, зрадники в СБУ. Ми бачимо справу генерала Наумова, який тікав з діамантами. Ми бачимо справи по СБУ працівниках Херсонського управління, центрального апарату. Ми всі пам’ятаємо, що 17 липня декілька місяців тому Іван Баканов був відсторонений з посади голови СБУ указом Зеленського з формуванням "за порушення статті 47 до дисциплінарного статуту Збройних Сил, а саме неналежне виконання службових обов’язків, яке призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків", – сказав він.

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"Друзі, це формулювання по якому ми маємо почути відповідь, а що ж зробив чи не зробив Іван Баканов? Тільки з того дня ми нічого не знаємо, Іван Баканов кудись зник як каменем пішов на дно якесь. На якому дні він знаходиться? Що відбувається? Що показала перевірка? Це не просто питання до Баканова, тому що це і є єдине, що нас убезпечить, щоб це не повторилося в майбутньому. В цьому зацікавлені ми всі, бо від роботи СБУ залежить життя кожного українця сьогодні", – наголосив Гончаренко.

"Тож ми вимагаємо і хочемо отримати відповіді на ці питання", – резюмував народний депутат.

Автор: 

ВР (15021) СБУ (12909) Гончаренко Олексій (488) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+56
Це питання турбує тільки Олексія Гончаренко ? Чому не має спільної заяви інших фракцій ? Просто споглядають що поки Герої гинуть на фронті , то це зелене х#йло створить в Україні диктатуру покидьків ?
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13.11.2022 20:19
+40
Вже писали люди, що після війни в нас буде дві категорії населення - учасники війни і жертви марафону. От між ними можливе велике протистояння.
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13.11.2022 20:23
+36
Леша зажигает. Действительно хочется знать хотя-бы минимум про Баканова.
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13.11.2022 20:16
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Ета із сєріі об однокласніках...
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13.11.2022 20:16 Відповісти
Є інфо з російських джерел що Україна форсувала Дніпро https://www.youtube.com/watch?v=S8FLcxsWgRM
і веде наступ на Крим...
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13.11.2022 20:41 Відповісти
Є відео з багатьма десантними човнами на Дніпрі при заході сонця, але де висадка невідомо, навіть погано видно чи за течією чи проти течії, якісь плавні, острівці- напевне щось на лівий берег буде
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13.11.2022 21:26 Відповісти
Коса
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14.11.2022 05:39 Відповісти
Леша зажигает. Действительно хочется знать хотя-бы минимум про Баканова.
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13.11.2022 20:16 Відповісти
Глас вопіющого Гончаренка в зеленій пустині!
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13.11.2022 20:53 Відповісти
найдите ваню на видео:
https://twitter.com/i/status/1591707739876577281
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13.11.2022 20:58 Відповісти
Я знайшов - карається на підлозі і лиже рozzійському пору туфлі та просить "о спасєніі"
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13.11.2022 21:34 Відповісти
по одной только жопе идентификация не надежная. Это может быть и новинский.
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13.11.2022 21:38 Відповісти
Леша оно конечно молодець, но есить вопрос, - а шо Лёша регулярно делает в Музейном переулке города Киева, там где окопалось в бизнесцентре Бенино кубло? Я как гуляю там его регулярно вижу.
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13.11.2022 22:38 Відповісти
А ти там шо регулярно робиш?
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14.11.2022 09:47 Відповісти
Живу рядом. Дважды в сутки гуляю по два часа. Для здоровья полезно. Ещё вопросы есть?
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14.11.2022 12:44 Відповісти
Є - подивися уважно - що у тому провулку ще, крім того бізнес-центру. Та й у самому бізнес центрі, певно. до фіга різних офісів. Те, що ти живеш поруч і гуляєш там щодня по чотири години на тебе теж підозру кидає?
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14.11.2022 14:06 Відповісти
я не его поклонник, но в своей политической нише он говорит то что нужно , и самое главное - когда нужно , при этом вопросы которые многие забывают или пытаются обойти , он такой себе колокольчик на дверях черного выхода.
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13.11.2022 20:26 Відповісти
Надо не говорить, а ДЕЛАТЬ, а вот с этим как раз и большие проблемы, и причём большинства наших политиков
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13.11.2022 20:27 Відповісти
При чем тут поклонник ?в гадюшнике рады только Гончаренко и Гео Лерос всегда говоря СМЕЛО ПРАВДУ‼️
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14.11.2022 00:13 Відповісти
Це питання турбує тільки Олексія Гончаренко ? Чому не має спільної заяви інших фракцій ? Просто споглядають що поки Герої гинуть на фронті , то це зелене х#йло створить в Україні диктатуру покидьків ?
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13.11.2022 20:19 Відповісти
Вже писали люди, що після війни в нас буде дві категорії населення - учасники війни і жертви марафону. От між ними можливе велике протистояння.
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13.11.2022 20:23 Відповісти
а жертви марафону це хто? ті, зомбовані зебобіки що дивились, чи ті, хто перестав дивитись телеканали?)))
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13.11.2022 20:28 Відповісти
ті, хто дивляться, і сприймають за правду.
Таких на жаль безліч
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13.11.2022 20:31 Відповісти
меня тоді пощастило..ні родичів ні знайомих притрушених зеленню немає..
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13.11.2022 20:45 Відповісти
Вам можна позаздрити
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13.11.2022 22:04 Відповісти
Жертвы марафона, это все кто не имеет статус участника войны. Во как.
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13.11.2022 20:36 Відповісти
а що статус дає?)) крім статусу жертви? пільги на пранспорт, комуналку, їдло у вигляді підвищення цін разів у 5?)))
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13.11.2022 20:48 Відповісти
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13.11.2022 20:56 Відповісти
Зілєнскій, так говорил только Ганапольский. Похож на Матвея
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13.11.2022 21:05 Відповісти
Да, ти один в один, лише трохи розумніший
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13.11.2022 22:58 Відповісти
divide et impera - втім, це й не дивно.
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13.11.2022 22:02 Відповісти
Є ще прихожани ми, поспілкуйтеся з ними ради цікавості 😉 багато чого дізнаєтес
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14.11.2022 05:41 Відповісти
Це питання до президента і його любих друзів, які роблять гроші під час війни. Це турбує український народ. І коли вже візьмуть за сраку гнилий ОП?
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13.11.2022 20:31 Відповісти
Хто "возьмёт" Это из серии- сЦАРЬ хороший ,бояре плохие , все , как на русне ‼️Когда до вас простофиль дойдёт ⁉️Зе🤢БОРОТЕНЬ , плоть и кровь КОШЕР-НОСТРЫ и все методы **********
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14.11.2022 00:17 Відповісти
чому створить?Диктатура вже створена
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14.11.2022 10:07 Відповісти
уфуєть.... за ним повинен піти шмаркач...
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13.11.2022 20:19 Відповісти
влада "спить..."
Чекає коли попи московські та 5-а колона дістануть із схованок кулемети і вдарять в спину....., немає слів...
впізнаю...:"работу Друга баканаффа".
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13.11.2022 20:20 Відповісти
А кримінальні справи ?
Люди загинули - відповідальних нема.
Ніфіга собі
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13.11.2022 20:22 Відповісти
Нарешті ви з'явились.
Ну так і што ?
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13.11.2022 20:24 Відповісти
А дружка Боневтика русского ванька Баканова так и вообще не видно и не слышно. Где воюет этот героический лейтенант-бухгалтер?
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13.11.2022 20:27 Відповісти
Іван Баканов в армії не служив і військову кафедру при вищому навчальному закладі не закінчував тому і служити не може, бо не вміє
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13.11.2022 21:09 Відповісти
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13.11.2022 21:44 Відповісти
Не влада, а кубло рашинських фсбшників, громадян рашки і різних колаборантів з ОПЗЖ і слуг.
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13.11.2022 20:26 Відповісти
Вопрос в другом. Пишут, что на последних десяти заседаниях не было 226 голосов, а сенсорная кнопка отключена. Тем не менее, что-то принималось. А где Баканов - это пока вторично.
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13.11.2022 20:27 Відповісти
Это первично , так , как они с Зеленским готовили КАПИТУЛЯЦИЮ И СДАЛИ С ПОРТНОВЫМ СПИСКИ ВСЕХ ПАТРИОТОВ И ВОЕННЫХ С2014
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14.11.2022 00:34 Відповісти
Яка перевірка дій, самих себе? Він же може розказати дуже багато чого цікавого про те як зелена команда намагалась здати Україну! Згадаємо хоча б випади всіляких арахамій проти Байдена.
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13.11.2022 20:27 Відповісти
Куди котиться цеи світ .
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13.11.2022 20:30 Відповісти
Какое может быть расследование, когда Ваня Баканов сидел в детском саду на одном горшке с Зеленой Соплей?
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13.11.2022 20:33 Відповісти
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13.11.2022 20:36 Відповісти
Кров Українців не водиця, а той хто її пролив, на дереві висіти ГОДИТЬСЯ!!
🇺🇦‼️❤️⚔️😡😠✊😡🇺🇦‼️❤️⚔️
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13.11.2022 23:35 Відповісти
Перевіряти другана Тогошоневтіка?
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13.11.2022 20:37 Відповісти
Когда Монастырского накажут, за выдачу разрешения на оружие уголовникам.
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13.11.2022 20:40 Відповісти
Леша как там дорога Саврань - Балта построил?
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13.11.2022 20:51 Відповісти
а ти чого асфальту не привіз?
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13.11.2022 21:11 Відповісти
я на лыжах
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13.11.2022 21:18 Відповісти
все ясно, діагноз відомий: "Стою на асфальті у лижі обутий Чи лижі не єдут чи я ********"
про "лижі" ніхто нікого не питав
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13.11.2022 21:27 Відповісти
Владислав, до речі вивчи напам'ять, пригодиться.

Стою на асфальті у лижі обутий
Стою на асфальті у лижі обутий
Чи лижі не єдут чи я ********

Валянки, галоші, ватяні штани
Шапка вушанка, вязані труси
Чи водки я випив, чи покурив трави
Не їдуть мої лижі, мож дати їм *****?
Що з лижами моїми, не можу я понять?
Зимою вони їздять, а літом не хотять.

Лижі, мої лижі чи дати вам *****?
Лижі, мої лижі чи до зими вас зберегти?
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13.11.2022 21:28 Відповісти
леша мы тебя помним
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13.11.2022 21:40 Відповісти
що таке "леша"?
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13.11.2022 21:52 Відповісти
Це питання до ЗЕ ‼️‼️‼️
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13.11.2022 20:52 Відповісти
а где результаты раследования о "путишествии" в отпуск на служебной машине зам правления приватбанка?да еще и во время войны!журналисты пострадали от бывшего главы уксимбанка,так его осла уволили и назначили на другую должность в госкомпании..............................просто ******** **********......................................................................................................................
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13.11.2022 20:57 Відповісти
Зеля своих не сдаёт.
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13.11.2022 20:59 Відповісти
Кошер -Ностра д'Ерьмака -Каламойши структура похлеще Бандюковича
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14.11.2022 00:25 Відповісти
Балачки. На цьому усе і закінчиться.
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13.11.2022 21:18 Відповісти
Ванька Бакланов вже свою роль відіграв, гонорар за це отримав і тихенько кудись "в ліс" злиняв.
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13.11.2022 22:18 Відповісти
Оні все прєзідєнти , їм можна … і вощє на надо обіжать бубачку і єго каманду , ато бубачка папе дєрьмаку пожалуєтся . А ваня хороший , он свой на 1000% ато і больше 🤢🤢🤢
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13.11.2022 22:38 Відповісти
Мабуть, Баканов пробирається мінними полями до генерала Хорошковського з батальйону Відень чи Ніца, щоб передати привладним БЗДІЖенцям хоть якусь фінансову підтримку усіх скрутному стані!!
Про які його звіти за промахи в роботі може бути мова, лєлавєк на передовій!!
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13.11.2022 23:31 Відповісти
Думаю,що цю статтю і ще багато інших--можна визначити і зеленському. Тому і заховали " товариша дитинства"
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13.11.2022 23:38 Відповісти
Результати перевірки "тіхонько в лєс ушлі".
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14.11.2022 00:15 Відповісти
Выродки зелёные, сколько украинских граждан могли остаться в живых‼️Журналисты позорно молчат

стыдливо , как с "Вагнергейтом" "не понимают " , что
обязан ответить по 11ст именно Зеленский
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14.11.2022 00:31 Відповісти
мабуть вже час починати збирати кошти на український МАСАД, а не на Байрактар.
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14.11.2022 08:04 Відповісти
Нет ответов- кто продал Украину 24февраля? Кто ждал границу с Крымом, Мариуполь, Мелитополь; Херсон, границу с Беларусью, из за этого погибли десятки тысяч людей? Когда мы узнаем имена ,, героев,, Имя главного героя все знают.
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14.11.2022 08:26 Відповісти
Той "герой", якого ти маєш на увазі, не головний, він - зіц-. Нажаль народ на це ведеться і спрямовують одні - свій гнів, інші - свою - закоханість на цю розмовляючу голову, тоді як рішення приймають його ляльководи.
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14.11.2022 09:57 Відповісти
Нічого дивного - колись Ваня прикривав Боневтіка, тепер Боневтік прикриває Ваню.
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14.11.2022 09:53 Відповісти
 
 