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13 071 23

ЗСУ визволили село Макіївка на Луганщині. ВIДЕО

Українські військові відновили контроль над селом Макіївка Красноріченської селищної громади Сватівського району Луганської області.

Про це повідомила Луганська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону". Українські військові відновили контроль над населеним пунктом", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки ворога у районах 12 населених пунктів на Луганщині й Донеччині, - Генштаб

Автор: 

деокупація (950) Луганська область (4888)


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Топ коментарі
+27
Ситуація вимагає вашої особистої присутності,підтягуйтесь на бронедивані ,пане гофмаршал.
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13.11.2022 20:28
+16
"12 листопада ЗСУ висадили десант на Кінбурнській косі.
Увечері 13 листопада українські підрозділи дійшли до Геройського, звідки мають намір розвивати наступ далі.
На косі залишалися російські підрозділи, кілька опорних пунктів та склад із ************.".
Джерело: https://t.me/volyamedia/473/ https://t.me/volyamedia/473/

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13.11.2022 20:41
+10
На россиюшке оперативно проведён референдум об исключении села Макеевка из состава єРєФии.
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13.11.2022 20:27
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Навсяк там треба роднічок продизинфікувати
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13.11.2022 20:25 Відповісти
Уф... Я звільнення с.Макіївка вже 2 рази відзначав. 2 пляшки коньяку Шабо 4*.
Можна якось стабілізувати цю ділянку фронту?
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13.11.2022 20:26 Відповісти
Ситуація вимагає вашої особистої присутності,підтягуйтесь на бронедивані ,пане гофмаршал.
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13.11.2022 20:28 Відповісти
Можна б було,замість Шабо перекинути грощі,хлопцям,на той напрямок,но це не на часі,краще влити в себе Шабо і писати з дивану на Цензорі.
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13.11.2022 20:40 Відповісти
З почуттям гумору зовсім...?
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13.11.2022 20:50 Відповісти
Вибачаюсь,з почуттям гумору зараз.....Дуже бісять останній час поради "експертів."Читав раніше Цензор(коментарі)із задоволенням.Зараз гидко заходити,деградують коментатори,нажаль.
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13.11.2022 21:04 Відповісти
А що дотепного чи веселого було у вашому першому коментарі?

Ще б про Авдіївку та Бахмут пожартували (НЕ РОБІТЬ ТАК).

Краще видаліть свій коментар.
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13.11.2022 21:14 Відповісти
Слухай, може він ще до війни взяв ящик і тепер кожне село святкує - що ти ото, загнобив людину за маленькі радощі
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13.11.2022 23:48 Відповісти
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13.11.2022 23:09 Відповісти
Наступним за Херсоном буде Луганськ.
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13.11.2022 20:26 Відповісти
На россиюшке оперативно проведён референдум об исключении села Макеевка из состава єРєФии.
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13.11.2022 20:27 Відповісти
По краплинці, але невпинно Україна звільнюється, а московія виздихає.
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13.11.2022 20:32 Відповісти
Архівне відео штурму російських позицій у Херсонській області на БМП-1, який закінчився просто тотальною втечею підорів. Слава ЗСУ! https://files.fm/f/s6s2xmszt
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13.11.2022 20:32 Відповісти
(не в тему)
Жесть. Китай: Тесла "сошла с ума" и вместо того, чтобы припарковаться, набирает максимальную скорость, по дороге убив 2 человек и ранив несколько других. Подозревают, что ее ИИ был саботирован китайскими инженерами......
https://twitter.com/i/status/1591819120202649600
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13.11.2022 20:34 Відповісти
Хлопці наші, дорогі! Вам важко, але ви йдете вперед, до перемоги! Слава нашим Воїнам!
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13.11.2022 20:39 Відповісти
"12 листопада ЗСУ висадили десант на Кінбурнській косі.
Увечері 13 листопада українські підрозділи дійшли до Геройського, звідки мають намір розвивати наступ далі.
На косі залишалися російські підрозділи, кілька опорних пунктів та склад із ************.".
Джерело: https://t.me/volyamedia/473/ https://t.me/volyamedia/473/

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13.11.2022 20:41 Відповісти
Героям слава, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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13.11.2022 20:52 Відповісти
5 жовтня визволили. про це і в Вікіпедії написано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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13.11.2022 21:06 Відповісти
Так, дійсно, 5 жовтня визволили , проте через деякий час(судячи по тому ж діпстейту) росіянці його тимчасово повернули. А зараз наші знову відкинули їх
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13.11.2022 21:12 Відповісти
Скільки скалічених життів,скільки сліз і болю(( Завжди дивлячись на розбиті хати,думаю де будуть жити літні люди,які на старості втратили свою домівку? Якщо вони взагалі ще живі.
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13.11.2022 21:25 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
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13.11.2022 23:16 Відповісти
Мала Макіївка як репетиція великої Макіївки.
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13.11.2022 23:48 Відповісти
ЧудесньІй "Хаймарс" еженочно несет приветьІ сепарне.

Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.

"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,

Тела и кишки раскидало на всех камнях, по острову везде.

А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи

И ежедневно за пор**рик везут кацапам трупаки.

А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,

Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.

А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.

Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.

Кацапский флагман, тот что главньІй уже полгода лег на грунт.

Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.

Орда мечтала Украину за трое суток победить.

Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.

«По доброй воле», путин молвил, я заберу свои войска.

Такой пиз... там получили что не забудут на века.

Бежали орки из Лимана, бежали из различньІх городов

Копали в черноземе оркам ямьІ, пуйло забрать их не готов

Теперь без «ЛадьІ» обойдется кокошница на КальІме

ПрикопаньІ их муженечки в святой украинской земле.

А КрьІмский мост, тот что неприступен, как та Тайпейская скала.

БьІл взорван просто, без потуги, и S-400 не помогла.

А Севастополь, город-крепость, бьІл как бьІ непокол**им.

Просрал поход у свою гавань маленьких нео-субмарин.

КадьІров, тот что у 16 первого кацапа замочил.

На весь Генштаб кацароссийский чеченський х… свой положил.

Пригожин тоже как КадьІров, наср… по полной на Генштаб.

Для них Херой рассеи - Лапин есть просто долбаньІй дурак.

Бежали орки из Херсона как те засранцьІ, без лаптей.

Ну а походу получали от украинцев пиз….й.

«Маневр тактический» назвали в кремле вот ету беготню.

Ну а днепровским ракам пища, все остальное по х…

Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.

Идут из Запада ракетьІ, опьять получите пиз...

Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.

Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
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14.11.2022 08:57 Відповісти
 
 