ЗСУ визволили село Макіївка на Луганщині. ВIДЕО

Українські військові відновили контроль над селом Макіївка Красноріченської селищної громади Сватівського району Луганської області.

Про це повідомила Луганська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону". Українські військові відновили контроль над населеним пунктом", - йдеться у повідомленні.

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