ЗСУ визволили село Макіївка на Луганщині. ВIДЕО
Українські військові відновили контроль над селом Макіївка Красноріченської селищної громади Сватівського району Луганської області.
Про це повідомила Луганська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону". Українські військові відновили контроль над населеним пунктом", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+27 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар13.11.2022 20:28 Посилання
+16 Тонка червона лінія
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+10 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар13.11.2022 20:27 Посилання
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Можна якось стабілізувати цю ділянку фронту?
Ще б про Авдіївку та Бахмут пожартували (НЕ РОБІТЬ ТАК).
Краще видаліть свій коментар.
Жесть. Китай: Тесла "сошла с ума" и вместо того, чтобы припарковаться, набирает максимальную скорость, по дороге убив 2 человек и ранив несколько других. Подозревают, что ее ИИ был саботирован китайскими инженерами......
https://twitter.com/i/status/1591819120202649600
Увечері 13 листопада українські підрозділи дійшли до Геройського, звідки мають намір розвивати наступ далі.
На косі залишалися російські підрозділи, кілька опорних пунктів та склад із ************.".
Джерело: https://t.me/volyamedia/473/ https://t.me/volyamedia/473/
Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.
"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,
Тела и кишки раскидало на всех камнях, по острову везде.
А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи
И ежедневно за пор**рик везут кацапам трупаки.
А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,
Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.
А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.
Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.
Кацапский флагман, тот что главньІй уже полгода лег на грунт.
Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.
Орда мечтала Украину за трое суток победить.
Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.
«По доброй воле», путин молвил, я заберу свои войска.
Такой пиз... там получили что не забудут на века.
Бежали орки из Лимана, бежали из различньІх городов
Копали в черноземе оркам ямьІ, пуйло забрать их не готов
Теперь без «ЛадьІ» обойдется кокошница на КальІме
ПрикопаньІ их муженечки в святой украинской земле.
А КрьІмский мост, тот что неприступен, как та Тайпейская скала.
БьІл взорван просто, без потуги, и S-400 не помогла.
А Севастополь, город-крепость, бьІл как бьІ непокол**им.
Просрал поход у свою гавань маленьких нео-субмарин.
КадьІров, тот что у 16 первого кацапа замочил.
На весь Генштаб кацароссийский чеченський х… свой положил.
Пригожин тоже как КадьІров, наср… по полной на Генштаб.
Для них Херой рассеи - Лапин есть просто долбаньІй дурак.
Бежали орки из Херсона как те засранцьІ, без лаптей.
Ну а походу получали от украинцев пиз….й.
«Маневр тактический» назвали в кремле вот ету беготню.
Ну а днепровским ракам пища, все остальное по х…
Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.
Идут из Запада ракетьІ, опьять получите пиз...
Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.
Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.