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Український снайпер ліквідував російського окупанта з відстані 2710 метрів - це другий результат у світі. ВIДЕО

Український снайпер знищив російського загарбника з відстані 2710 метрів, показавши другий за дальністю результат влучання у світі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє у Телеграмі.

"Точним пострілом нашого спецназівця окупанта було ліквідовано з відстані 2710 м - дистанції, яка тепер посідає 2-ге місце у світовому рейтингу, підтверджена командуванням ЗСУ", - ідеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Куля великого калібру влучає в голову окупанта. ВIДЕО

Як нагадали у СтраткКомі, перше місце у світі посідає постріл канадського снайпера на дистанцію 3540 метрів при виконанні завдання в Іраку. Дотепер друге місце належало британцю Крейгу Харрісону - 2475 метрів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Останньою краплею стало те, що росіяни вбивають дітей". Історія британського снайпера Привида, який воює на боці України.. ВIДЕО

Автор: 

рекорд (184) снайпери (362) ЗСУ (7637)


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Топ коментарі
+31
Красіво "приспав" орка. )
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14.11.2022 01:23
+27
Вот все же незря бабы в росие рожают.
Орк вошел в другий результат світу.
Яка пошана батькам.
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14.11.2022 03:03
+27
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14.11.2022 05:58
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Красіво "приспав" орка. )
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14.11.2022 01:23 Відповісти
Вибачте, що не в тему.
Не соромно рекламу з Арестовичем виставляти на Цензорі?
Та ще й з його вангуванням про втрати.
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14.11.2022 01:29 Відповісти
))) 30 років існує Інтернет, а й досі знаходяться олені які щіро впевнені , що інформацію у флеш-стрічках в їх браузерах підсовують/редагують якись невідомі злодії, підсовуючи їм різну тупу "рекламу". Тож наступного разу менш шартися по сайтах з арестовичами тоді нейромережа й не буде вам "віддячувати" з рекламою його-коханого)))
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14.11.2022 07:19 Відповісти
Тобто там може бути реклама набору у ПВК Вагнер і це буде норм?
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14.11.2022 09:31 Відповісти
от не свисти... Те, що постійно виринає у рекламних опціях, ніколи та й ніким із мго IP не цікавило.
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14.11.2022 12:45 Відповісти
власники соцмереж беруть шалене бабло за розповсюдження лайна, і їх мало обходить що це за лайно і як то відобразиться на майбутньому людцтва. "нічого особистого. просто бізнес"
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14.11.2022 13:25 Відповісти
Скажу вам як власник сайту з мільйонним відвідуванням - все залежить від бажання власника сайту. Хтось гребе всю рекламу, аби гроші були - ставки, заказухи, цигарки. А хтось (от я наприклад - прошу агенцію виключати сумнівну рекламу. Або можна і вручну забанити певний тип реклами, якщо Адсенсом користуєшся. Я так банив обозрєватєль із їхньою заказухою, передвиборчу рекламу Зє та Юлі (її особливо дохєра було) і т.п. Було б бажання власника сайта.
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14.11.2022 19:32 Відповісти
Існує купа блокувальників реклами. Спробуйте.
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14.11.2022 11:20 Відповісти
Поставте собі аддблок або його аналог і вас це питання більше не буде цікавити.
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14.11.2022 14:46 Відповісти
Найдовший жест доброї волі.
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14.11.2022 01:38 Відповісти
Круто, ремесло цікаве.
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14.11.2022 01:40 Відповісти
вот еще красивое...., фигачит ванек, как уток в тире.....
https://twitter.com/i/status/1591909734856417280
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14.11.2022 01:41 Відповісти
канадец стрелял из Accuracy International в калибре 338 Lapua Magnum но используют и другие например тот же Barrett в калибре 416 Barrett или 50 BMG
прицелы Schmitt & Bender, Nightforce c увеличением 24 или 36 кратным
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14.11.2022 02:21 Відповісти
месье насолоджуетьс ??? а ви гурман
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14.11.2022 03:25 Відповісти
Він не гурман, він кацап. Якщо прослідкувати пристойну кількість його висерів.
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14.11.2022 07:28 Відповісти
Це ти, падлюка кацапська, "знаток"?
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14.11.2022 07:26 Відповісти
КрасівоЄ 😍 як добивав цю мразоту
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14.11.2022 01:55 Відповісти
А як підтвердили?
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14.11.2022 02:04 Відповісти
Похоронкой радянського зразка.
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14.11.2022 02:15 Відповісти
тирекс или аллигатор. Наверное.
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14.11.2022 02:25 Відповісти
Респект майстру ЗСУ ! Лише з уточненням - *спецназ* - це за поребриком. В Україні - спецпризери.
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14.11.2022 02:30 Відповісти
Вот все же незря бабы в росие рожают.
Орк вошел в другий результат світу.
Яка пошана батькам.
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14.11.2022 03:03 Відповісти
Яка пошана батькам"

плюс автомобиль жигули!
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15.11.2022 00:13 Відповісти
"Зато от чистого сердца"...
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14.11.2022 03:07 Відповісти
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14.11.2022 05:58 Відповісти
Не факт, що це не той самий канадієць ...
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14.11.2022 03:21 Відповісти
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14.11.2022 06:51 Відповісти
"O my God, I trust in thee: let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me. Be not that far from me, for ******* is near; haste Thee to help me. Blessed be the Lord my strength, which teacheth my hands to war, and my fingers to fight." (the sniper's prayer from "Saving Private Ryan")
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14.11.2022 03:24 Відповісти
Мне кажется или двух положил?
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14.11.2022 04:36 Відповісти
Ну это вообще круто! Если действительно доказано что такое расстояние. Я не знаю каким патроном он стрелял, но если начальная скорость пули около 2,500 футов в секунду, то есть около 800 м/с, то это примерно три с половиной секунды полёта пули до тельца. По этому видео довольно трудно подтвердить это. Но хочется верить что действительно расстояние выстрела будет подтверждено.
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14.11.2022 05:34 Відповісти
Похоже вообще-то что чуть менее двух секунд полёта.
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14.11.2022 05:35 Відповісти
величезна пошана снайперу та побажання щастя та вдачі...
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14.11.2022 06:00 Відповісти
Ось інтерв'ю з тим канадійцем

https://youtu.be/eOex8utv6Zc

Він стверджує що той рекорд йому приписали. Стак співпало що у момент коли він робив постріл хтось з снайперів який був ближче до цілі зняв ту ціль.
Таким чином рекорд нашого бійця тягне на перше місце.
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14.11.2022 06:35 Відповісти
мою на увазі того Валлі, про якого кажуть вище.
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14.11.2022 06:37 Відповісти
Отправил орка на вечный дембель.
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14.11.2022 07:04 Відповісти
Кто, вы говорите, вторая армия Мира?
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14.11.2022 07:14 Відповісти
2?
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14.11.2022 07:47 Відповісти
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14.11.2022 07:51 Відповісти
""
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14.11.2022 08:16 Відповісти
змерзло орченя тому й гонилося туди-сюди.Нагрівся трохи і став помітний в тепловізійний приціл.
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14.11.2022 20:21 Відповісти
вот бы так и ************ суку в сортире..............................................РЕСПЕКТ!
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14.11.2022 09:17 Відповісти
РюZZkий Мир попадет в книгу рекордов Гиннеса,как самое дебильное🦍 дерьмо в Мире за 20 столетий от Рождества Христового...
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14.11.2022 09:18 Відповісти
Тіло орка ляже в грунт, допоможе ЗСУ!
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14.11.2022 09:35 Відповісти
Не вірю. Там треба враховувати купу факторів. А на відео стрілок засилає кулю по прицилу, без компенсації. І враження таке, ніби швидкість кулі понад 900м в сек. Так швикдо хіба, що мєлкашка летить, а у важкої кулі віддача буде мама не горюй. І з чого він стріляв?
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14.11.2022 10:45 Відповісти
із тебе, придурка чавунноголового по прицИлу.
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14.11.2022 12:41 Відповісти
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/das+ist+fantastisch Das Ist Fantastisch
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14.11.2022 11:30 Відповісти
 
 