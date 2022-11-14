Український снайпер ліквідував російського окупанта з відстані 2710 метрів - це другий результат у світі. ВIДЕО

Український снайпер знищив російського загарбника з відстані 2710 метрів, показавши другий за дальністю результат влучання у світі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє у Телеграмі.

"Точним пострілом нашого спецназівця окупанта було ліквідовано з відстані 2710 м - дистанції, яка тепер посідає 2-ге місце у світовому рейтингу, підтверджена командуванням ЗСУ", - ідеться у повідомленні.

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Як нагадали у СтраткКомі, перше місце у світі посідає постріл канадського снайпера на дистанцію 3540 метрів при виконанні завдання в Іраку. Дотепер друге місце належало британцю Крейгу Харрісону - 2475 метрів.

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