Український снайпер ліквідував російського окупанта з відстані 2710 метрів - це другий результат у світі. ВIДЕО
Український снайпер знищив російського загарбника з відстані 2710 метрів, показавши другий за дальністю результат влучання у світі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляє у Телеграмі.
"Точним пострілом нашого спецназівця окупанта було ліквідовано з відстані 2710 м - дистанції, яка тепер посідає 2-ге місце у світовому рейтингу, підтверджена командуванням ЗСУ", - ідеться у повідомленні.
Як нагадали у СтраткКомі, перше місце у світі посідає постріл канадського снайпера на дистанцію 3540 метрів при виконанні завдання в Іраку. Дотепер друге місце належало британцю Крейгу Харрісону - 2475 метрів.
Топ коментарі
+31 Rino Rino
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+27 Zalet
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+27 Олександр Дніпро
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Не соромно рекламу з Арестовичем виставляти на Цензорі?
Та ще й з його вангуванням про втрати.
https://twitter.com/i/status/1591909734856417280
прицелы Schmitt & Bender, Nightforce c увеличением 24 или 36 кратным
Орк вошел в другий результат світу.
Яка пошана батькам.
плюс автомобиль жигули!
https://youtu.be/eOex8utv6Zc
Він стверджує що той рекорд йому приписали. Стак співпало що у момент коли він робив постріл хтось з снайперів який був ближче до цілі зняв ту ціль.
Таким чином рекорд нашого бійця тягне на перше місце.