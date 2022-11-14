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Бійці ЗСУ на одній БМП атакують укріплені російські позиції та змушують окупантів тікати. ВIДЕО бою

Українські воїни на одній бронемашині кинулися на штурм укріплених ворожих позицій і змусили росіян втекти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис сміливої атаки проти більш численного ворога та втечі росіян українські воїни показали у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант про штурм будинку з українськими бійцями: "Сдаваться не хотят. Я уже третий раз получил в #бало. Правым глазом вижу х#йово". ВIДЕО

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атака (363) бойові дії (4014)


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Топ коментарі
+52
Безумство и отвага...Козаки!...
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14.11.2022 11:52
+38
Це відео з ранку облетіло всі чати ...Чомусь згадав про героїчний подвиг Отто як він мочив орків прямо в окопах ....
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14.11.2022 11:50
+37
свинособаки, ви ще довго будете терпiти знущання свого Сцарька пуйла ?

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14.11.2022 11:47
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свинособаки, ви ще довго будете терпiти знущання свого Сцарька пуйла ?

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14.11.2022 11:47 Відповісти
Це відео з ранку облетіло всі чати ...Чомусь згадав про героїчний подвиг Отто як він мочив орків прямо в окопах ....
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14.11.2022 11:50 Відповісти
в одному іноземному ютюбі,з дописів хтось написав...-Чувак - це "Джон Рембо"... вау, така хоробрість
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14.11.2022 22:20 Відповісти
Безумство и отвага...Козаки!...
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14.11.2022 11:52 Відповісти
В необстріляних зразу б паніка почалась. Тут схоже більш-менш професійні кацапські військові.
Ну але стояти і воювати до останнього в них точно мотивів як не було особливо так і нема, тому і посипались і почали відходити
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14.11.2022 12:20 Відповісти
З одного боку так, з іншого в тих, що відійшли легше стало влучити.
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14.11.2022 16:20 Відповісти
Бити ворога то безумство? Де ви беретися диванні експерди?
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14.11.2022 12:52 Відповісти


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14.11.2022 11:53 Відповісти
Це обрізане цензурою фото. Там внизу пуцину пляшку в анальний отвір вставляють. Тому і морда така дика.
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14.11.2022 11:57 Відповісти
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14.11.2022 12:09 Відповісти
представьте себе, что потом выяснится, что рассеей управляла сумасшедшая убогая карла,
а сто сорока миллионное стадо послушно шло на убой, подчиняясь его больным прихотям, убивая десятки тысяч людей в других странах, попутно у@бав сраную свою эрэфию об бетонную стену...



интересно, ******** хоть теперь уяснят себе, как важны демократические процедуры, разделение властей, их сменяемость и настоящие выборы?
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14.11.2022 12:17 Відповісти
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14.11.2022 12:20 Відповісти
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14.11.2022 12:21 Відповісти
Третього лікаря не вистачає - із клізьмою і жовто-синім шевроном.
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15.11.2022 16:15 Відповісти
Именно так! +100500!!!
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14.11.2022 12:23 Відповісти
Для быдла это выяснится лет через пятьдесят после поражения от ЗСУ, а до этого момента - интенсивное самолечение в шестой палате, безо всякого вмешательства и помощи.
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14.11.2022 12:24 Відповісти
То, что тупин имеет все признаки психопата с проявлениями маниакальной шизофрении, давно извествно всем адекватным людям на планете.
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14.11.2022 13:14 Відповісти
всем адекватным людям на планете


*********, видимо, к таковым не относятся...
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14.11.2022 13:58 Відповісти
Віина . В кого більша мотивація тои і переможе .
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14.11.2022 11:53 Відповісти
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14.11.2022 11:54 Відповісти
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14.11.2022 12:29 Відповісти
Якої нафіг "РУСЬкої"??
Це РОСІЙСЬКА армія, кацапська армія, московитська армія, яка завгодно, але тільки не РУСЬка!
Бо РУСЬ - це Київ, а не Москва!
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14.11.2022 12:31 Відповісти
Підпис бачиш? От йому треба і пред'являти....
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14.11.2022 12:55 Відповісти
Я пишу тому, хто цей пост сюди втулив. А хто і де його розмістив - я не знаю. Тому можеш йому передати, що він невіглас і працює на кацапську пропаганду, даруючи кацапам нашу історію.
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14.11.2022 13:02 Відповісти
Я цей пост "втулив", як і другі, тому, що відображає кацапів у Херсоні.

Хто його розмістив, теж не знаю особисто, тому не можу нічого передати.

Адью...
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14.11.2022 13:44 Відповісти
Угу, пост про кацапів, а підпис про Русь....
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14.11.2022 13:51 Відповісти
Ще раз повторюю, якщо то є/був мій текст/думки/громадська позиція, то погоджусь...

Трохи адекватності в нашому суспільстві не завадило б.....
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14.11.2022 13:55 Відповісти
Дійсно, трохи адекватності вам би не завадило. Що вам заважає визнати, що вступили в багнюку? Зачистити ту багнюку (витерти пост)? Та забути? Але ні - вам треба до останнього доводити, що "я не я і хата не моя"...
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14.11.2022 20:37 Відповісти
Київ, це Україна.
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14.11.2022 23:06 Відповісти
І що?
А 1000 років тому Київ був Русьсю - саме Київ з околицями - все, що називалося Русьсю тоді - було на території ******** України. Ані Новгород Ільменський, ані Суждаль-Ростов Русьсю не були.
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15.11.2022 12:14 Відповісти
То ви про армію "1000 років тому" розповідаєте?
Бо від "руського" зреклися ще за Руїну. Навіть "Мала (початкова) Русь" вважається образою. Тепер не Русь, а Україна. Не русини, а українці. Віддали москалям навіть назву.
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15.11.2022 20:06 Відповісти
"Бо від "руського" зреклися ще за Руїну."
Не зреклися. Виговський пропонував полякам триєдину співдружність з Великого Князівства Литовського, Королівства Польского та Великого Князівства Руського (себто - України).

"Тепер не Русь, а Україна."
Так, але це наша історія і термін "руський" в украінській мові є синонімом терміну "давньоукраїнський". А все, що пов`язано з ******** РФією - це російське, а не руське.
Тому коли ми росіян називаємо "руськими" - ми тим самим підіграємо їм, даруємо їм нашу історію.
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15.11.2022 20:30 Відповісти
Где-то возле херсонских арыков.
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14.11.2022 11:55 Відповісти
Леви та гієни.
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14.11.2022 12:02 Відповісти
дуже сміливо, але хіба нічого не може створити хаос на позиції кацапа перед початком такої небезпечної місії? якийсь напалм, касетну бомбу, дрон, щоб відвернути їхню увагу?
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14.11.2022 12:02 Відповісти
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14.11.2022 12:03 Відповісти
...переважаючi сили чмобiкiв.
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14.11.2022 12:14 Відповісти
Ето какая то жесть залететь на всем параде прямо на позиции орков, там где могла спокойно отработать арта.
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14.11.2022 12:09 Відповісти
Зачем ото ломиться на окопы в полный рост... Хорошо потом обое целыми отошли, но шо за тактика бл.ть.
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14.11.2022 12:24 Відповісти
Вроде при высадке десанта полагается дымы запускать. Не?
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14.11.2022 12:25 Відповісти
Двоє залишалися до упору. Але приємно бачити, яка у більшості свинорилих "сильна" мотивація. Тільки-но запахло смаженим, одразу всі повтікали )))
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14.11.2022 12:26 Відповісти
яке їхало - таке здибало
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14.11.2022 12:32 Відповісти
Схоже з бехи по флангу в окоп і далі погнали орків!
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14.11.2022 12:38 Відповісти
Сбежали потому что им нахрен это не нужно

Дальше больше
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14.11.2022 12:44 Відповісти
хлопці - Герої...
але, сподіваюсь, то був продуманий, виважений ризик, після артпідготовки.. козаків треба берегти
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14.11.2022 12:52 Відповісти
Безумству Храбрых поём мы песню...
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14.11.2022 13:28 Відповісти
Вторая армия мира по скорости бега от противника
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14.11.2022 13:55 Відповісти
Ймовірно випадково заїхали, таке буває. Але варіант відступу міг би закінчитись влученням в беху з рпг. А так наскоком пішли, і орки повірили в атаку цілої тисячі натівських негрів-найманців, 99,9% що таку версію відступу почнуть казати
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14.11.2022 14:08 Відповісти
А вы думали, как наши опорники зачищают? Как рашка, по уставам СССР? Развернулись в цепь, и короткими перебежками на пулеметы? Много видосов есть, что внаглую на броне подъезжают и выносят. Эффект неожиданности дает гораздо меньшие потери.
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14.11.2022 14:13 Відповісти
Бляха, ні краплі відваги, ось що таке воювати за стіралки і труси жіночі, два рази по ним пульнули, вони і обісралися. Не хочу ні в койому разі применшувати сміливість наших бійців, але думаю все ж там знали хлопці шо то "мобікі", бо навіть мені з дивану видно, що вони просто не розуміють що трапилось, там БТР стоїть вже, по ним пуляють, а вони наче і не тут, а коли зрозуміли тупо почали відьемно наступати.
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14.11.2022 14:14 Відповісти
Оце вже дурня!!! Справжнісінька!
Командиру підрозділу сраку треба набити, бо заради "...бандитського форсу" він міг покласти людей і втратити машину.
Курва, коптер висить над головою, все бачить, невже ніхто не попередив. Ніяка це не атака, просто їхали і наштовхнулися на позицію кацапів.
Дякувати долі, що окрім кулемета, "важчого" нічого у кацапів не знайшлося, бо була б біда.
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14.11.2022 14:33 Відповісти
Чесно кажучи, результат цієї ситуації не зрозумів - БМП ціла ? Люди цілі ?
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14.11.2022 15:04 Відповісти
Бєха у відкритих полях - страшна сила. Особливо якщо ти знаешь, що у ворога нема БК до ПТУРів або РПГешек
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14.11.2022 16:27 Відповісти
Двояке відчуття, судячи з відео. Там наш десант закидали гранатами і не зрозуміло хто з хлопців залишився живим. Тай орків багато втекло.
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14.11.2022 21:09 Відповісти
хтось з них зразу впав і не зрозуміло - чи хоч живий...
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14.11.2022 22:33 Відповісти
Это не атака укрепленных позиций, а случайный выезд на неизвестную ранее позицию выродков. И какой ценой ВСУ заплатили за этот выезд можно только догадываться.
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15.11.2022 00:24 Відповісти
 
 