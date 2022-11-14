Бійці ЗСУ на одній БМП атакують укріплені російські позиції та змушують окупантів тікати. ВIДЕО бою
Українські воїни на одній бронемашині кинулися на штурм укріплених ворожих позицій і змусили росіян втекти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис сміливої атаки проти більш численного ворога та втечі росіян українські воїни показали у соцмережі.
Топ коментарі
+52 Прощай немытая раССея
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+38 neverlok lok
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+37 Mora Zfayfer
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Ну але стояти і воювати до останнього в них точно мотивів як не було особливо так і нема, тому і посипались і почали відходити
а сто сорока миллионное стадо послушно шло на убой, подчиняясь его больным прихотям, убивая десятки тысяч людей в других странах, попутно у@бав сраную свою эрэфию об бетонную стену...
интересно, ******** хоть теперь уяснят себе, как важны демократические процедуры, разделение властей, их сменяемость и настоящие выборы?
*********, видимо, к таковым не относятся...
Це РОСІЙСЬКА армія, кацапська армія, московитська армія, яка завгодно, але тільки не РУСЬка!
Бо РУСЬ - це Київ, а не Москва!
Хто його розмістив, теж не знаю особисто, тому не можу нічого передати.
Адью...
Трохи адекватності в нашому суспільстві не завадило б.....
А 1000 років тому Київ був Русьсю - саме Київ з околицями - все, що називалося Русьсю тоді - було на території ******** України. Ані Новгород Ільменський, ані Суждаль-Ростов Русьсю не були.
Бо від "руського" зреклися ще за Руїну. Навіть "Мала (початкова) Русь" вважається образою. Тепер не Русь, а Україна. Не русини, а українці. Віддали москалям навіть назву.
Не зреклися. Виговський пропонував полякам триєдину співдружність з Великого Князівства Литовського, Королівства Польского та Великого Князівства Руського (себто - України).
"Тепер не Русь, а Україна."
Так, але це наша історія і термін "руський" в украінській мові є синонімом терміну "давньоукраїнський". А все, що пов`язано з ******** РФією - це російське, а не руське.
Тому коли ми росіян називаємо "руськими" - ми тим самим підіграємо їм, даруємо їм нашу історію.
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але, сподіваюсь, то був продуманий, виважений ризик, після артпідготовки.. козаків треба берегти
Командиру підрозділу сраку треба набити, бо заради "...бандитського форсу" він міг покласти людей і втратити машину.
Курва, коптер висить над головою, все бачить, невже ніхто не попередив. Ніяка це не атака, просто їхали і наштовхнулися на позицію кацапів.
Дякувати долі, що окрім кулемета, "важчого" нічого у кацапів не знайшлося, бо була б біда.