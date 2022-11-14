Бійці ЗСУ на одній БМП атакують укріплені російські позиції та змушують окупантів тікати. ВIДЕО бою

Українські воїни на одній бронемашині кинулися на штурм укріплених ворожих позицій і змусили росіян втекти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис сміливої атаки проти більш численного ворога та втечі росіян українські воїни показали у соцмережі.

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