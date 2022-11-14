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Затримано російського агента, який здавав позиції української ППО на Харківщині, - СБУ. ВIДЕО

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного ворожого коригувальника на сході нашої держави. У результаті слідчо-оперативних дій у Харкові затримано поплічника рашистів, який передавав агресору розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, серед основних цілей його розвідувально-підривної діяльності було виявлення ймовірних бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ на східному напрямку.

За даними СБУ, отримані відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

За даними слідства, затриманим є мешканець Салтівського житлового масиву - одного з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів району Харкова.

"Влітку цього року він почав шукати через соцмережі шляхи "виходу" на загарбників для допомоги у війні проти України. Для цього викладав у соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів Сил оборони. Встановлено, що, після того як зловмисник опублікував заборонену інформацію, "розкриті" позиції української ППО п'ять разів піддавалися прицільним обстрілам з боку ворога", - йдеться у повідомленні.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття злочину проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

ППО (3258) СБУ (12915) Харків (5665) Харківщина (6054) шпигунство (1011)


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Топ коментарі
+12
мальчик саша на старости лет решил стать девочкой сашей. пожелаем ему удачи в бою, тьфу, в процессе.
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14.11.2022 14:18
+8
мальчик саша. 53 годика. Будеш ти, мальчік, на пляшці калинку співати )
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14.11.2022 14:20
+7
Вбити щура
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14.11.2022 14:24
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мальчик саша на старости лет решил стать девочкой сашей. пожелаем ему удачи в бою, тьфу, в процессе.
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14.11.2022 14:18 Відповісти
Предателям нет пощады!
Скольких людей угробил...

Но, почему не показывают лицо этого ублюдка?!
Берегут его персональные данные? Зачем?

Его харя должна висеть на каждом заборе, что бы прохожие могли в неё плюнуть
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14.11.2022 15:00 Відповісти
Одним любителем бутылки больше стало.
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14.11.2022 14:19 Відповісти
мальчик саша. 53 годика. Будеш ти, мальчік, на пляшці калинку співати )
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14.11.2022 14:20 Відповісти
думав Гепу впіймали
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14.11.2022 14:22 Відповісти
Гепа в пеклі в гарячій смолі гріється
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14.11.2022 14:28 Відповісти
Вбити щура
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14.11.2022 14:24 Відповісти
ой ні... Перевірити теорему щодо тарганів: "Якщо відірвати усі ніжки та свиснути, тарган не тікає, бо не чує?"
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14.11.2022 14:46 Відповісти
Готовий депутат від Слуг Народа...
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14.11.2022 14:33 Відповісти
О!!! Віддайте його жителям Салтівки для винесення вироку ...
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14.11.2022 14:34 Відповісти
Привязать к ракете от Урагана и отправить на Лугандон, будет там у рашистов «головкой наведения работать».
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14.11.2022 14:41 Відповісти
"Чмо ****** - ****** чмо"
(с.) Лесь Подерев'янський.
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14.11.2022 14:43 Відповісти
Знову ліплять йому легку статтю для несвідомих придурків, що задля підвищення власної самооцінки викладають у мережах випадково відзняті матеріали. Тут очевидне шпигунство - санкція суворіша.
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14.11.2022 14:44 Відповісти
Тьху, думав нарешті новина про Єрмака.
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14.11.2022 15:29 Відповісти
Треба морду показувать бо мій знайомий запитав чи це не зеля.
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14.11.2022 16:45 Відповісти
Этого типа в Харькове многие знают. Александр Ткач - ролевик, реконструктор.. Он с самого начала за рашу топил.

Что интересно - он не сильно-то и скрывался, придурок, наверное думал, что неуязвимый..
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14.11.2022 17:24 Відповісти
Цей ?
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15.11.2022 00:54 Відповісти
Расстрелять после допроса !!!
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14.11.2022 18:59 Відповісти
Кондом з великої літери.
Хай йому братва на зоні мізки вправить як любити Україну.
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15.11.2022 00:51 Відповісти
был мальчик саша, станет девочкой машей...
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15.11.2022 11:10 Відповісти
 
 