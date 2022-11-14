Затримано російського агента, який здавав позиції української ППО на Харківщині, - СБУ. ВIДЕО

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного ворожого коригувальника на сході нашої держави. У результаті слідчо-оперативних дій у Харкові затримано поплічника рашистів, який передавав агресору розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, серед основних цілей його розвідувально-підривної діяльності було виявлення ймовірних бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ на східному напрямку.

За даними СБУ, отримані відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

За даними слідства, затриманим є мешканець Салтівського житлового масиву - одного з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів району Харкова.

"Влітку цього року він почав шукати через соцмережі шляхи "виходу" на загарбників для допомоги у війні проти України. Для цього викладав у соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів Сил оборони. Встановлено, що, після того як зловмисник опублікував заборонену інформацію, "розкриті" позиції української ППО п'ять разів піддавалися прицільним обстрілам з боку ворога", - йдеться у повідомленні.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття злочину проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.