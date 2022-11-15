Напередодні зими російські окупанти зруйнували людям на Херсонщині абсолютно всю критичну інфраструктуру, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 264 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли є український прапор, є цивілізованість. Є свобода. Є соціальне забезпечення. Є інфраструктура. Є безпека. Є кому дбати про людей. Є все те, що зникає і що руйнують, коли приходить окупант.
Ось що значить російський прапор – повне спустошення. Немає ні електрики, ні звʼязку, ні інтернету, ні телебачення. Окупанти все знищили самі – спеціально. Оце їхня спецоперація. Напередодні зими російські окупанти зруйнували людям абсолютно всю критичну інфраструктуру. Абсолютно всі важливі обʼєкти в місті та області заміновані.
Це щастя для всіх, коли Росію вдається вигнати. Щастя, яке буде й у тих наших містах і громадах, які Росія позбавила нормального життя і після 24 лютого, і у 2014 році. Ми все повернемо. Повернемо нормальне життя. І знаємо, що мир для України стає ближчим. Для всієї нашої країни", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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а коли кацапи кацапів не *******?
ці істоти до останнього часу жили напівкочовими племінами, в них на відміну від землеробців не сформувалися поняття про власність, середній кацап так і вважає своїм все що бачить
тому бийте їх як тільки з"явилися на горизонті, не вникаючі у збочення їх психіки
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...
хороший кацап - дохлий кацап!!
Зеосел, знаючи про напад і нічого не зробивши для укріплення напряму на Херсон з Криму тим самим сприяв оточенню Маріуполя та винищенню його населення разом з жінками та дітьми а також зрадив захисників міста - Азов.
Замість захисту України - відправив всіх на шашлики. Отакий у нас головнокомандувач під час війни.
Хто за це відповість?
Де погодинний аналіз та висвітлення трагедії яка нас спіткала за відсутності керівництва в країна? Не на часі тіпа?
Коли буде на часі - буде вже пізно.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
...їх 30. Кілька - досі неопізнані.
...вони тримали бій коктейлями молотова і автоматами проти БТРів, які гатили по них і розривали на шматки.
...подивіться на роки народження. Діти, які стали на захист України.
...подякуйте їм у ці дні, коли ми радіємо звільненню Херсона.
Це їхня перемога
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"Why come here with such a frightened face?"
Один іноземний журналіст про візит зеленського в Херсон.
Прихильників руськага міра не чіпає ні СБУ, ні поліція