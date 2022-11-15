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Напередодні зими російські окупанти зруйнували людям на Херсонщині абсолютно всю критичну інфраструктуру, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 264 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли є український прапор, є цивілізованість. Є свобода. Є соціальне забезпечення. Є інфраструктура. Є безпека. Є кому дбати про людей. Є все те, що зникає і що руйнують, коли приходить окупант.

Ось що значить російський прапор – повне спустошення. Немає ні електрики, ні звʼязку, ні інтернету, ні телебачення. Окупанти все знищили самі – спеціально. Оце їхня спецоперація. Напередодні зими російські окупанти зруйнували людям абсолютно всю критичну інфраструктуру. Абсолютно всі важливі обʼєкти в місті та області заміновані.

Це щастя для всіх, коли Росію вдається вигнати. Щастя, яке буде й у тих наших містах і громадах, які Росія позбавила нормального життя і після 24 лютого, і у 2014 році. Ми все повернемо. Повернемо нормальне життя. І знаємо, що мир для України стає ближчим. Для всієї нашої країни", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна готова до миру, але миру для всієї нашої країни, - Зеленський у Херсоні. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24222)


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Топ коментарі
+24
Здав Херсон, а тепер зробив здивовану пику. ***** зелене.
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15.11.2022 00:13
+15
Курво, як дже бісить його "дбати про людей.." не "про людей", а про "українців", "наших громадян", "громадян України" !! Що це за тупий тюремний сленг "наші люди" ???
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15.11.2022 00:19
+11
думали б раніше - зараз би хрипа не чули...
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15.11.2022 00:27
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Здав Херсон, а тепер зробив здивовану пику. ***** зелене.
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15.11.2022 00:13 Відповісти
Своим ,русским людям ,**** .
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15.11.2022 05:32 Відповісти
https://mobile.twitter.com/bandera_khm/status/1592230903413362688 Бубочку в Херсоне громко послали на..
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15.11.2022 06:28 Відповісти
Курво, як дже бісить його "дбати про людей.." не "про людей", а про "українців", "наших громадян", "громадян України" !! Що це за тупий тюремний сленг "наші люди" ???
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15.11.2022 00:19 Відповісти
думали б раніше - зараз би хрипа не чули...
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15.11.2022 00:27 Відповісти
за кацапськими референдумами - це вже кацапія,,,
а коли кацапи кацапів не *******?
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15.11.2022 00:25 Відповісти
от яка вам різниця що там у"являють кацапи?

ці істоти до останнього часу жили напівкочовими племінами, в них на відміну від землеробців не сформувалися поняття про власність, середній кацап так і вважає своїм все що бачить

тому бийте їх як тільки з"явилися на горизонті, не вникаючі у збочення їх психіки
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15.11.2022 00:37 Відповісти
навіть не знаю і що вам відповісти бо згоден з кожним словом...
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15.11.2022 00:42 Відповісти
зараз...спробую толерантно та дипломатично відповісти...:

немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
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15.11.2022 00:57 Відповісти
Боже тільки знає як я Вас розумію!
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15.11.2022 01:01 Відповісти
Навіть зедебіз з трьома класами церковно-приходської школи розуміє що
Зеосел, знаючи про напад і нічого не зробивши для укріплення напряму на Херсон з Криму тим самим сприяв оточенню Маріуполя та винищенню його населення разом з жінками та дітьми а також зрадив захисників міста - Азов.
Замість захисту України - відправив всіх на шашлики. Отакий у нас головнокомандувач під час війни.
Хто за це відповість?
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15.11.2022 00:26 Відповісти
ніхто - ви ще тому зеленому казлу барабан напялите на вуха і відполєоніте на пожизнене...
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15.11.2022 00:31 Відповісти
ось тут згоден,коли це чудо хрипате полізе на другий срок,іменно коли,а не якщо,то "мудрий нарід" побіжить як ошпарений за нього голосувати,а ще кажуть що танці на граблях,то чисто кацапська розвага... "чо бідні,бо дурні - чо дурні,бо бідні"...
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15.11.2022 00:40 Відповісти
І всі наші розслідувачі-журналісти як гімна в ріт набрали.
Де погодинний аналіз та висвітлення трагедії яка нас спіткала за відсутності керівництва в країна? Не на часі тіпа?
Коли буде на часі - буде вже пізно.
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15.11.2022 00:45 Відповісти
коли буде "на часі" усе це кодло уже або переоберться на другий строк і прикриється владою,або звалить з баблом... а зелохторат знов буде скавуліти що їх ЗНОВУ наїбали,при чому так і не зрозумівши як так то...
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15.11.2022 00:47 Відповісти
війна - треба вчитися на помилках, а як не навчимося і будемо бубу тримати за переможця? - то ціна нам 3 копійки...
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15.11.2022 00:47 Відповісти
так уже,"найвеличніший-лідор всесвіту,боневтік і свій парєнь,не те що парашенка який би здав усе й одразу",і нажаль так думає не тільки молодь,уже і старше поколіня говорить про нього з "придиханієм",це пздц
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15.11.2022 00:50 Відповісти
А в бункері зараз макарони дають.
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15.11.2022 00:28 Відповісти
...вальдемар, то, може, швиденько там дороги заасфальтувати, га?
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15.11.2022 00:33 Відповісти
ось ви пожартували а воно скоріш за все саме так і буде, а ще президент переживає що люди там без телебачення ,тому телемарафон мають підключити першочергово..
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15.11.2022 00:43 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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15.11.2022 00:53 Відповісти
..це - списки тероборонівців, які загинули у Бузковому парку 28 лютого, захищаючи Херсон.

...їх 30. Кілька - досі неопізнані.

...вони тримали бій коктейлями молотова і автоматами проти БТРів, які гатили по них і розривали на шматки.

...подивіться на роки народження. Діти, які стали на захист України.

...подякуйте їм у ці дні, коли ми радіємо звільненню Херсона.

Це їхня перемога

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15.11.2022 01:55 Відповісти
Какая разница😢
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15.11.2022 02:20 Відповісти
Цитата дня.
"Why come here with such a frightened face?"

Один іноземний журналіст про візит зеленського в Херсон.
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15.11.2022 02:21 Відповісти
зеленський в визволеному Херсоні, який росіяни захопили лише тому, що він розмінував Чонгар:
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15.11.2022 02:38 Відповісти
Гадка образина
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15.11.2022 03:03 Відповісти
народу под оливье снова покатит.
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15.11.2022 03:05 Відповісти
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15.11.2022 04:31 Відповісти
А от цікаво-а не сказав він(воно) хто до цього допустив...починаючи, ну десь так, з Чонгару?.. Конкретні посади і фамілії...хоча ні, бо можна вийти на самого себе. Нудить від цього гундосного тошнотіка любителя відосіків
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15.11.2022 05:49 Відповісти
https://www.tiktok.com/@versus_ukraine/video/7165548198038228230?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1 https://www.tiktok.com/@versus_ukraine/video/7165548198038228230?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Прихильників руськага міра не чіпає ні СБУ, ні поліція
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15.11.2022 06:27 Відповісти
 
 