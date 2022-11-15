Бойовий дрон знищує двох окупантів, що чинять опір українським воїнам. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни з 211-го батальйону ЗСУ за допомогою бойового дрона знищили двох російських окупантів, що чинили опір і стріляли з автоматичної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення ворожої вогневої точки на Донеччині опублікований у соцмережах.

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