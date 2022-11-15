Бойовий дрон знищує двох окупантів, що чинять опір українським воїнам. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни з 211-го батальйону ЗСУ за допомогою бойового дрона знищили двох російських окупантів, що чинили опір і стріляли з автоматичної зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення ворожої вогневої точки на Донеччині опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+17 jklpqrs
показати весь коментар15.11.2022 11:58 Посилання
+17 petr polyakov
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+16 MausMike
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Москалини нівіть окопу нормальногог не вирили.
зазвичай кілька треба скинути, і то це не гарантує ураження живої сили ворога, нажаль