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Бойовий дрон знищує двох окупантів, що чинять опір українським воїнам. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни з 211-го батальйону ЗСУ за допомогою бойового дрона знищили двох російських окупантів, що чинили опір і стріляли з автоматичної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент знищення ворожої вогневої точки на Донеччині опублікований у соцмережах

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойовий дрон влучив у групу російських окупантів. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

знищення (7477) Донецька область (8734) дрони (4844)


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Топ коментарі
+17
Сказано же: не стреляй. Вот и результат.
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15.11.2022 11:58
+17
эти бараны все думают что уних 1941 год - дурачье путинское
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15.11.2022 12:14
+16
москалята шпиговані (рецепти від ЗСУ)
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15.11.2022 12:07
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15.11.2022 11:58 Відповісти
Сказано же: не стреляй. Вот и результат.
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15.11.2022 11:58 Відповісти
Трішечки б правіше, але і так зійде
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15.11.2022 12:05 Відповісти
Там поблизу наші хлопці, вони завершать справу.
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15.11.2022 18:06 Відповісти
москалята шпиговані (рецепти від ЗСУ)
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15.11.2022 12:07 Відповісти
Які файнесенькі кацапчики!
Москалини нівіть окопу нормальногог не вирили.
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15.11.2022 12:12 Відповісти
эти бараны все думают что уних 1941 год - дурачье путинское
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15.11.2022 12:14 Відповісти
Цікаво який був сухпайок в 41 році... https://www.youtube.com/watch?v=mBmXzJpau4E https://www.youtube.com/watch?v=mBmXzJpau4E

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15.11.2022 15:52 Відповісти
НЕЗАЧЕТ ! СКОТИНЯКИ ЕЩЕ ШЕВЕЛИЛИСЬ, ТАК ВИДОС ОБРЕЗАЛИ ЧТОБ ЛЮДИ НЕ УВИДЕЛИ ЧТО СВИНОСОБАК НЕ ПОУБИВАЛО.
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15.11.2022 12:21 Відповісти
може і не повбивало, але бажання стріляти відбило надовго. Тепер будуть зайняті жгутами, повязками, антибіотиками. І це, якщо пощастить з передка якось вилізти
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15.11.2022 13:51 Відповісти
Штірліц написав https://t.me/a_shtirlitz/22644 Nov 15 at 09:50командир дивизиона 872 сап, и.о. начальника артиллерии 218 тп подполковник ********* Руслан успешно демобилизирован.Слава Нації 🇺🇦Смерть ворогам🔥
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15.11.2022 12:23 Відповісти
Не надо было стрелять а поднять белый флаг.
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15.11.2022 12:45 Відповісти
ефективність таких "бомбочок" - майже ніяка, судячи з багатьох відео

зазвичай кілька треба скинути, і то це не гарантує ураження живої сили ворога, нажаль
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15.11.2022 13:23 Відповісти
Але написать можна
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15.11.2022 14:39 Відповісти
ну на місяць чи більше точно виведе того орка з ладу. і його ще потрібно латати в шпиталі, витрачати гроші на лікування, може навіть на компенсацію за поранення. а потім і не факт, шо той ванька знову повернеться на фронт. так що ті бімбочки свою справу роблять справно. )
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15.11.2022 16:59 Відповісти
Они зачетные !!! То что калечат убивают это один + но самое главное паника и страх ))) Постреляй если знаешь что свалиться на башку
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15.11.2022 17:47 Відповісти
в мене на роботі колонок немає, але всі такі відео мій внутрішній голос озвучує темою з "дєрєвні дураков".
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15.11.2022 16:16 Відповісти
Krupnogo planu malovato, - ne vidno ce riuzzge vitiazi drug drugu ikony ne čistili???
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16.11.2022 12:12 Відповісти
 
 