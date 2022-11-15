"Був вибух, почало сипатися скло", - мешканці київського будинку, в який влучила російська ракета, розповіли про наслідки обстрілу. ВIДЕО
Мешканці столичного будинку, в який сьогодні влучила російська ракета, розповіли подробиці удару.
Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Чоловік заявив, що ракета влучила на балкон третього поверху: "Почало скло сипатися, вибух був, поштовх".
"Ми лежали у ліжках, в коридор виповзли, а в коридорі вже горілим тхне та з кухні дим пер", - розповіла жінка.
За словами мешканців будинку заявили, що загинула жінка, яка жила на поверх нижче.
"Попало в її балкон, чи задихнулася, хто його знає", - додала мешканка.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вячеслав #508718
показати весь коментар15.11.2022 17:54 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Vi Wa
показати весь коментар15.11.2022 18:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ivan Livliv
показати весь коментар15.11.2022 18:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
YuWolfus Without-any-boss sheep
показати весь коментар15.11.2022 20:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Панас Стець
показати весь коментар15.11.2022 21:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Otrutnyi Otrutnyi
показати весь коментар16.11.2022 09:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль