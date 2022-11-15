"Був вибух, почало сипатися скло", - мешканці київського будинку, в який влучила російська ракета, розповіли про наслідки обстрілу. ВIДЕО

Мешканці столичного будинку, в який сьогодні влучила російська ракета, розповіли подробиці удару.

Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік заявив, що ракета влучила на балкон третього поверху: "Почало скло сипатися, вибух був, поштовх".

"Ми лежали у ліжках, в коридор виповзли, а в коридорі вже горілим тхне та з кухні дим пер", - розповіла жінка.

За словами мешканців будинку заявили, що загинула жінка, яка жила на поверх нижче.

"Попало в її балкон, чи задихнулася, хто його знає", - додала мешканка.

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