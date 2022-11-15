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"Був вибух, почало сипатися скло", - мешканці київського будинку, в який влучила російська ракета, розповіли про наслідки обстрілу. ВIДЕО

Мешканці столичного будинку, в який сьогодні влучила російська ракета, розповіли подробиці удару.

Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік заявив, що ракета влучила на балкон третього поверху: "Почало скло сипатися, вибух був, поштовх".

"Ми лежали у ліжках, в коридор виповзли, а в коридорі вже горілим тхне та з кухні дим пер", - розповіла жінка.

За словами мешканців будинку заявили, що загинула жінка, яка жила на поверх нижче.

"Попало в її балкон, чи задихнулася, хто його знає", - додала мешканка.

Дивіться: У Печерському районі Києва влучання у два житлові будинки: Відомо про одну жертву. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

Київ (19632) обстріл (28993)


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так что сирены не было - ДСНС вы что совсем окуели где alarm - на смартфонах?
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15.11.2022 17:54 Відповісти
Скорее ДСНС не причём. Зелень там бабки отмыла и бросили эту цифротрансформационную затею минестерства уродливой трансформации. Корявый перевод с китайским акцентом
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15.11.2022 18:26 Відповісти
Теж всюду пишуть, щоб не виставляти фото в інтернеті. Так якого ця сволота Тимошенко Кирил виставляє їх? Я може запросто по мапі гугл встановити місце прильоту. Ці довбодятли в ОП думають, що аквафреші цього не зможуть?
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15.11.2022 18:51 Відповісти
На смартфоні тривога була...
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15.11.2022 20:17 Відповісти
і сирена була.
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15.11.2022 21:41 Відповісти
Смерть моZZkaлям!
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16.11.2022 09:46 Відповісти
 
 