Над Києвом збито три російські ракети, від уламків однієї з них загинула людина, – ДСНС. ВIДЕО

Сили протиповітряної оборони збили над Києвом у вівторок три ракети, внаслідок падіння однієї з них загинула жінка.

Про це повідомив пресофіцер Головного управління ДСНС у Києві Олександр Макушев, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом у Києві було зафіксовано падіння ракет у трьох місцях. Дві ракети було збито в Печерському районі Києва. Одну з них там, де ми наразі перебуваємо, тут загинула жінка. Друга ракета також влучила у житловий багатоповерховий будинок, але там ніхто не постраждав. Третю ракету було збито в Оболонському районі Києва, вона впала на територію недобудованого заводу", - сказав Макушев.

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Відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ