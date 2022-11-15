Над Києвом збито три російські ракети, від уламків однієї з них загинула людина, – ДСНС. ВIДЕО
Сили протиповітряної оборони збили над Києвом у вівторок три ракети, внаслідок падіння однієї з них загинула жінка.
Про це повідомив пресофіцер Головного управління ДСНС у Києві Олександр Макушев, інформує Цензор.НЕТ.
"Загалом у Києві було зафіксовано падіння ракет у трьох місцях. Дві ракети було збито в Печерському районі Києва. Одну з них там, де ми наразі перебуваємо, тут загинула жінка. Друга ракета також влучила у житловий багатоповерховий будинок, але там ніхто не постраждав. Третю ракету було збито в Оболонському районі Києва, вона впала на територію недобудованого заводу", - сказав Макушев.
Відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+6 Ivan Livliv
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+5 Підлога Маккартні
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+4 Александр Шевченко #531414
показати весь коментар15.11.2022 18:51 Посилання
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But even with out USA help Ukrainian will be fight. So you completely wrong.
P. S. путин-***** (putin -******).
РФ - страна террорист (russia terrorist country).
Кацап - раб *********** на швабре (translate your self this).
*****&РФ&Кацап - ПНХ (******&russia &kacup- go fu#k they self).
тик-токи - то не моє, вибачайте
Крысеныш всех победил ..многоходовочка такая от Дохлятины рабZeи...💀💀💀🦍🦍🦍