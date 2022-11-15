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13 028 24

Над Києвом збито три російські ракети, від уламків однієї з них загинула людина, – ДСНС. ВIДЕО

Сили протиповітряної оборони збили над Києвом у вівторок три ракети, внаслідок падіння однієї з них загинула жінка.

Про це повідомив пресофіцер Головного управління ДСНС у Києві Олександр Макушев, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом у Києві було зафіксовано падіння ракет у трьох місцях. Дві ракети було збито в Печерському районі Києва. Одну з них там, де ми наразі перебуваємо, тут загинула жінка. Друга ракета також влучила у житловий багатоповерховий будинок, але там ніхто не постраждав. Третю ракету було збито в Оболонському районі Києва, вона впала на територію недобудованого заводу", - сказав Макушев.

Також дивіться: У Печерському районі Києва влучання у два житлові будинки: Відомо про одну жертву. ВIДЕО (оновлено)

Відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19632) обстріл (28993) ППО (3258) Богачук Олег (1457) Повітряні атаки на Київ (805)


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Топ коментарі
+6
Всюду пишуть, щоб не виставляти фото в інтернеті. Так якого ця сволота Тимошенко Кирил виставляє їх? Я може запросто по мапі гугл встановити місце прильоту. Ці довбодятли в ОП думають, що аквафреші цього не зможуть?
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15.11.2022 18:48
+5
Дед Байден, где томагавки? Или может ему стоит напомнить как его сын-наркоман Хантер побирался в Бурисме и разводил там коррупцию? Будет тянуть кота за яйца Владимир Зеленский откроет на него уголовное дело, а Дональд Трамп, с удовольствием, передаст нам старого жлоба в житомирскую тюрягу. Будет там хлебать баланду с убийцами, насильниками и рецедивистами
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15.11.2022 18:48
+4
То есть прилетов в Киеве не было значит. Слава нашим ПВО.
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15.11.2022 18:51
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Всюду пишуть, щоб не виставляти фото в інтернеті. Так якого ця сволота Тимошенко Кирил виставляє їх? Я може запросто по мапі гугл встановити місце прильоту. Ці довбодятли в ОП думають, що аквафреші цього не зможуть?
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15.11.2022 18:48 Відповісти
Рашистська ракета також впала на Білгород, зруйнована аптека, є трупи рабсіян
https://t.me/D7_channel/22051?single
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15.11.2022 19:04 Відповісти
Telegram link, really?
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15.11.2022 19:10 Відповісти
Забавно в них аптека в жовто-синій колір вифарбувана
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15.11.2022 22:35 Відповісти
Дед Байден, где томагавки? Или может ему стоит напомнить как его сын-наркоман Хантер побирался в Бурисме и разводил там коррупцию? Будет тянуть кота за яйца Владимир Зеленский откроет на него уголовное дело, а Дональд Трамп, с удовольствием, передаст нам старого жлоба в житомирскую тюрягу. Будет там хлебать баланду с убийцами, насильниками и рецедивистами
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15.11.2022 18:48 Відповісти
Ні, томагавків не дадуть, ібо ескалація.
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15.11.2022 18:56 Відповісти
Каким бы не был Трамп вся эта петрушка началась именно при демократах, а не при республиканцах. Не знаю откуда ваще пошел наратив про республиканцев. Сначала при абаме-абизяне крым забрали и домбас, потом при старике Байдене началось полномасштабное вторжение. Не будем сейчас лить гавно на Боневтика, с ним и с асфальтом все понятно, но именно Байден позиционировал себя как большой друг Украины. Но как показывает время: с такими друзьями и врагов не нужно...
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15.11.2022 18:58 Відповісти
Не спеціаліст у партійній кухні США, так що коментувати поки не буду... Цілком можливо, що Ви маєте рацію.

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15.11.2022 19:04 Відповісти
You're funny guy, aren't you Paul? By the way, your Donald is currently spending shitload of money to stay out of prison. Had he been a US president, you would've been fighting this war without any US weapons. And I mean any.
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15.11.2022 19:16 Відповісти
Really... you believe Ukrainian no will be fighting.... Don't write your bullshit hear. 10 years in Chechnya shit russian terrorist army can't win and lost in end. russian terrorist army only can fight with civilians, womens and kids. With out America help Ukraine will be have nuclear missiles .... ate you forgot who promised when Ukraine go away nuclear weapons?
But even with out USA help Ukrainian will be fight. So you completely wrong.
P. S. путин-***** (putin -******).
РФ - страна террорист (russia terrorist country).
Кацап - раб *********** на швабре (translate your self this).
*****&РФ&Кацап - ПНХ (******&russia &kacup- go fu#k they self).
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15.11.2022 19:28 Відповісти
Thank you for your input, it's appreciated.
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15.11.2022 19:31 Відповісти
У Трампа хоть яйца были, в отличии от Байдена, и он решился на штурм Капитолия. За Байден голосует всякое жлобье типа негров, латиносов, алиментщиков и евробляхеров. То есть тех кто сидит на пособиях. Это его электорат. А за Трампа голосуют люди, "белые люди", которые вкалывают на трех работах за этих нахлебников. Если брать украинскую кухню, то Порошенко больше республеканец чем демократ, ведь Украина смешанная республика (есть парламент и президент), который решил поиграть в демократию, вместо того что бы узурпировать власть и в итоге за Зеленского проголосовали такие же жлобы как и за Байдена. Выбор мутрого нариту в 2019 году привел к катастрофе в 2022. Такие дела. Но в США один человек не принимает решения как у нас, там решения принимает система
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15.11.2022 19:32 Відповісти
Who lost Afganistan? Trump? Who lost lot of money 1000 billions of dollars? When Trump won Hillary who picked up cup of shampan? Zhirinovskiy. End what in final? Lot of sancions and russia in ass hole that Obama didn't watched when he was sleeped.
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15.11.2022 19:45 Відповісти
То есть прилетов в Киеве не было значит. Слава нашим ПВО.
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15.11.2022 18:51 Відповісти
то сарказм був?)
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15.11.2022 18:54 Відповісти
Почему сарказм? Сказали же силы ппо про сбитие ракет, а не прилеты.
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15.11.2022 18:58 Відповісти
то ж були..фотки навіть викладали..
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15.11.2022 18:59 Відповісти
Ждите официальную инфу. Фотка с прилетом и грибом большим - это фейк, уже доказано. Она еще вчера гуляла по тик-току.
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15.11.2022 19:37 Відповісти
сьогоденні по печерським п'ятиповерхівкам??

тик-токи - то не моє, вибачайте
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15.11.2022 19:41 Відповісти
ракет було більше - бо тільки над лівим берегом пролетіли одна за одною три крилатих в сторону ТЕЦ - оскільки сильних вибухів і пожеж не було, то здається їх всі збили
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15.11.2022 19:19 Відповісти
Это типа хмырь мавзолейный привет передал Генассамблее ООН и Саммиту J 20...
Крысеныш всех победил ..многоходовочка такая от Дохлятины рабZeи...💀💀💀🦍🦍🦍
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15.11.2022 19:17 Відповісти
Смерть моZZkaлям!!!
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16.11.2022 09:45 Відповісти
 
 