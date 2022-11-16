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Україна може допомогти іншим країнам в побудові IT-армії та системи цифрового захисту, - Зеленський. ВIДЕО

Україна створила IT-армію, захистила державні реєстри і надає понад сто видів державних послуг в цифровому вигляді. Таку ж систему вона може допомогти побудувати іншим країнам.

Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці президента Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз добре видно, що таке сучасна війна. Сьогодні не уявити життя без комп’ютерних мереж, швидкісного зв’язку, інтернету і тим більше - без електрики. Але ваші вороги можуть спробувати позбавити вас саме цього. Візьміть український досвід захисту, щоб гарантувати безпеку вашим народам", - пропонує Зеленський.

Він нагадав, що спеціалісти української IT-армії за 8 місяців російської війни відбили понад 1300 кібератак, перенесли інформаційні системи в "хмарні" сервіси, захистили державні реєстри та зберегли цифрову стійкість банків. Через "Дію" українці можуть отримати понад 100 видів державних послуг, контактувати з чиновниками при цьому не потрібно.

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"Якщо у вас або ваших союзників та партнерів ще немає такої системи і такого цифрового захисту, ми будемо раді допомогти вам їх побудувати!" - пише Зеленський.

Він наголосив на необхідності відкинути суперечки та розвивати колективні зусилля заради глобального миру і стабільності кожної доброчесної держави.

"G-19 у цьому може бути дуже успішним! Україна готова допомагати. Наш безпековий досвід - це ваш безпековий досвід", - підусумував Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24263) кібербезпека (1169) диджиталізація (281) Дія (1141)


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Топ коментарі
+9
... ага, а найЗеленіший може навчити лідерів, других країн, грати на музичних інструментах без рук.
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16.11.2022 09:53
+8
*******. Краще б ти про свою армію квапився.
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16.11.2022 09:51
+6
ага! твої ворюги вміють тільки красти
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16.11.2022 09:49
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ага! твої ворюги вміють тільки красти
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16.11.2022 09:49 Відповісти
Де мільярд дерев?
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16.11.2022 09:50 Відповісти
*******. Краще б ти про свою армію квапився.
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16.11.2022 09:51 Відповісти
... ага, а найЗеленіший може навчити лідерів, других країн, грати на музичних інструментах без рук.
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16.11.2022 09:53 Відповісти
зеВовік, весь світ електроенергією забезпечив чи ні?
Він обіцяв.
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16.11.2022 09:55 Відповісти
та нафиг?
Асфальтно-шашлычная армия имени Лорда Арахнофобии предлагает скидки: Скинь маску и ты как Кива, скинь "смищную идею" - и тебя цитирует сам президент. Слаба Ермачку! Опису слаба!
китаефил Арахнофобия п-лох-их инвестиций не посоветует.
Кумир Арахнофилии поулыбался с "Байденым"- хихи, стеб, Байденом = ***** предсказуемо фыркнуло. А они опять грозятся хорошими дорогами свести с ума танкожопов руснявой орды - типо - не дребезжи* = о б*же, я уже не на рашке, сдайомсиииии.......?
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16.11.2022 09:55 Відповісти
оце його понесло
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16.11.2022 09:56 Відповісти
пронесло
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16.11.2022 10:01 Відповісти
Durchfall.
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16.11.2022 11:19 Відповісти
Агову "найвелиснвший", хто буде тобі таке будувати? З твоїм керуванням всі програмувальники скоро з країни виїдуть!
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16.11.2022 10:03 Відповісти
Ти свою спочатку побудуй.
Скільки талановитих і працьовитих українців загинуло.
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16.11.2022 10:04 Відповісти
Зеля будівник 🤣🤣🤣🤣Нашли дебила. ..це Сила..73%🤣
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16.11.2022 10:20 Відповісти
може вын хотыв сказати що може "навчити" бюджет на дорогах пиляти?
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16.11.2022 10:24 Відповісти
Бльо!!!
Він сам вигадує казки чи йому хтось їх приносить?

Може цей дурень поцікавиться на кого вже давно працює більшість українських айтишників?
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16.11.2022 10:27 Відповісти
От же ж віслюка несе....своїх проблем не вистачає! Ні день без відосіка!
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16.11.2022 10:29 Відповісти
Україна може допомогти іншим країнам в побудові IT-армії та системи цифрового захисту, - Зеленський Джерело:
ГОЛОЗАДИЙ СОБІ ДОПОМОЖИ, ПРОСІТЄЛЬ ДОПОМОГИ РАМСИ ПОПУТАВ 😁
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16.11.2022 11:46 Відповісти
...потому что 6%
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16.11.2022 11:59 Відповісти
Хлопчик помагай
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16.11.2022 12:38 Відповісти
Яке кончене! Вова сначала 2,5 года мир в глазах пуйла искал, а сейчас всей Европе поможет.
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16.11.2022 23:19 Відповісти
 
 