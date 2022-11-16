Україна може допомогти іншим країнам в побудові IT-армії та системи цифрового захисту, - Зеленський. ВIДЕО

Україна створила IT-армію, захистила державні реєстри і надає понад сто видів державних послуг в цифровому вигляді. Таку ж систему вона може допомогти побудувати іншим країнам.

Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці президента Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз добре видно, що таке сучасна війна. Сьогодні не уявити життя без комп’ютерних мереж, швидкісного зв’язку, інтернету і тим більше - без електрики. Але ваші вороги можуть спробувати позбавити вас саме цього. Візьміть український досвід захисту, щоб гарантувати безпеку вашим народам", - пропонує Зеленський.

Він нагадав, що спеціалісти української IT-армії за 8 місяців російської війни відбили понад 1300 кібератак, перенесли інформаційні системи в "хмарні" сервіси, захистили державні реєстри та зберегли цифрову стійкість банків. Через "Дію" українці можуть отримати понад 100 видів державних послуг, контактувати з чиновниками при цьому не потрібно.

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"Якщо у вас або ваших союзників та партнерів ще немає такої системи і такого цифрового захисту, ми будемо раді допомогти вам їх побудувати!" - пише Зеленський.

Він наголосив на необхідності відкинути суперечки та розвивати колективні зусилля заради глобального миру і стабільності кожної доброчесної держави.

"G-19 у цьому може бути дуже успішним! Україна готова допомагати. Наш безпековий досвід - це ваш безпековий досвід", - підусумував Зеленський.

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