Україна може допомогти іншим країнам в побудові IT-армії та системи цифрового захисту, - Зеленський. ВIДЕО
Україна створила IT-армію, захистила державні реєстри і надає понад сто видів державних послуг в цифровому вигляді. Таку ж систему вона може допомогти побудувати іншим країнам.
Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці президента Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз добре видно, що таке сучасна війна. Сьогодні не уявити життя без комп’ютерних мереж, швидкісного зв’язку, інтернету і тим більше - без електрики. Але ваші вороги можуть спробувати позбавити вас саме цього. Візьміть український досвід захисту, щоб гарантувати безпеку вашим народам", - пропонує Зеленський.
Він нагадав, що спеціалісти української IT-армії за 8 місяців російської війни відбили понад 1300 кібератак, перенесли інформаційні системи в "хмарні" сервіси, захистили державні реєстри та зберегли цифрову стійкість банків. Через "Дію" українці можуть отримати понад 100 видів державних послуг, контактувати з чиновниками при цьому не потрібно.
"Якщо у вас або ваших союзників та партнерів ще немає такої системи і такого цифрового захисту, ми будемо раді допомогти вам їх побудувати!" - пише Зеленський.
Він наголосив на необхідності відкинути суперечки та розвивати колективні зусилля заради глобального миру і стабільності кожної доброчесної держави.
"G-19 у цьому може бути дуже успішним! Україна готова допомагати. Наш безпековий досвід - це ваш безпековий досвід", - підусумував Зеленський.
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Він обіцяв.
Асфальтно-шашлычная армия имени Лорда Арахнофобии предлагает скидки: Скинь маску и ты как Кива, скинь "смищную идею" - и тебя цитирует сам президент. Слаба Ермачку! Опису слаба!
китаефил Арахнофобия п-лох-их инвестиций не посоветует.
Кумир Арахнофилии поулыбался с "Байденым"- хихи, стеб, Байденом = ***** предсказуемо фыркнуло. А они опять грозятся хорошими дорогами свести с ума танкожопов руснявой орды - типо - не дребезжи* = о б*же, я уже не на рашке, сдайомсиииии.......?
Скільки талановитих і працьовитих українців загинуло.
Він сам вигадує казки чи йому хтось їх приносить?
Може цей дурень поцікавиться на кого вже давно працює більшість українських айтишників?
ГОЛОЗАДИЙ СОБІ ДОПОМОЖИ, ПРОСІТЄЛЬ ДОПОМОГИ РАМСИ ПОПУТАВ 😁