Запроданець з Донецька скаржиться дружині і матері, що росіяни платять йому мало грошей: "Нас дурят и обманывают. На Пушилина хочу еще написать бумагу". ВIДЕО

Запроданець з Донецька, що служить у складі так званого першого армійського корпусу "ДНР", поскаржився дружині і матері, що росіяни його дурять і не в повній мірі платять обіцяні гроші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зрадник розповів у телефонній розмові, що була перехоплена розвідниками Міністерства оборони України.

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