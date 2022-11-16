Запроданець з Донецька скаржиться дружині і матері, що росіяни платять йому мало грошей: "Нас дурят и обманывают. На Пушилина хочу еще написать бумагу". ВIДЕО
Запроданець з Донецька, що служить у складі так званого першого армійського корпусу "ДНР", поскаржився дружині і матері, що росіяни його дурять і не в повній мірі платять обіцяні гроші.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зрадник розповів у телефонній розмові, що була перехоплена розвідниками Міністерства оборони України.
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