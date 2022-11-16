УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5666 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 578 14

Запроданець з Донецька скаржиться дружині і матері, що росіяни платять йому мало грошей: "Нас дурят и обманывают. На Пушилина хочу еще написать бумагу". ВIДЕО

Запроданець з Донецька, що служить у складі так званого першого армійського корпусу "ДНР", поскаржився дружині і матері, що росіяни його дурять і не в повній мірі платять обіцяні гроші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зрадник розповів у телефонній розмові, що була перехоплена розвідниками Міністерства оборони України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські військові зґвалтували 12-річну дівчинку на Луганщині, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

Донецьк (948) розвідка (3878) колабораціонізм (1170) перехоплення (353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Падло ти даунбаське , за зраду сядеш , якщо не здохнеш вже сьогодні 🙁
показати весь коментар
16.11.2022 10:38
+12
пиши... кувалду вже помили.. чекають на тебе
показати весь коментар
16.11.2022 10:39
+10
Типовий епічний даунбасовець. Радів би що ще досі живий, хоча на даний момент і не факт.
показати весь коментар
16.11.2022 10:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
куди буде писати цей кацап бамагу ??? у спортлото ???
показати весь коментар
16.11.2022 10:37 Відповісти
пшонці, захарченкам та Зеку-шапкокраду.....
показати весь коментар
16.11.2022 10:57 Відповісти
...в журнал Мурзілка.
показати весь коментар
16.11.2022 14:58 Відповісти
Падло ти даунбаське , за зраду сядеш , якщо не здохнеш вже сьогодні 🙁
показати весь коментар
16.11.2022 10:38 Відповісти
Ще б в МММ написав бумагу
показати весь коментар
16.11.2022 10:38 Відповісти
пиши... кувалду вже помили.. чекають на тебе
показати весь коментар
16.11.2022 10:39 Відповісти
Типовий епічний даунбасовець. Радів би що ще досі живий, хоча на даний момент і не факт.
показати весь коментар
16.11.2022 10:41 Відповісти
На чепушилку бумагу? На подвал падлу. И молотком по @балу.
показати весь коментар
16.11.2022 10:45 Відповісти
Напиши жалобу в ООН на Чепушилина😂
показати весь коментар
16.11.2022 11:08 Відповісти
Верталося б вже, звідки вийшло, воєн-асвабадітєль сраний. Тут грошей не платять, а в тюрьмє на ужин макарони.
показати весь коментар
16.11.2022 11:29 Відповісти
Какой глупый холоп пошёл.
показати весь коментар
16.11.2022 11:32 Відповісти
Кобзону напиши еще бумагу. Он быстрее ответит.
показати весь коментар
16.11.2022 12:06 Відповісти
Головне - вибрати бумагу пом'якше. Чєпушиліну буде приємно...
показати весь коментар
16.11.2022 12:14 Відповісти
Я думаю шо писати треба зразу на Байдена.
показати весь коментар
16.11.2022 15:57 Відповісти
 
 