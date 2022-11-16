"Зайшли на початок Миколаєва, а зупинилися в Херсонській області": Командир військової частини Сергій Каспров розповів про роботу тероборони на Півдні. ВIДЕО

Командир військової частини Сергій Каспров розповів як воюють підрозділи тероборони на передовій, як захищали та звільняли українську землю на півдні країни.

Про це йдеться у випуску програми "Захист" на YouTube-каналі Цензор.НЕТ.

Сергій Каспров - командир військової частини, учасник АТО та ООС. З 14 років у військовій справі. Навчався у військовому ліцеї, а згодом вступив до військового інженерного інституту та отримав професію сапера (розмінування).

Працював у Харкові та області, 12 років щоденно проводив роботи щодо розмінування територій. З 2014 по 2019 рік виконував завдання з розмінування Луганщини та Донеччини. Має відомчі нагороди з розмінування 1-го та 2-го ступенів, почесну відзнаку МВС та нагороджений вогнепальною зброєю.

24 лютого прибув у батальйон, щоб стати на захист України.

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