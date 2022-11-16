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Зенітники Нацгвардії дають бій ворожій фронтовій авіації на Харківщині: "Ми робимо все, щоб вони боялися літати". ВIДЕО

Ударна авіація росіян більше не почувається безкарно на півночі Харківщини, як це було ще декілька місяців тому. Окупантам протистоять розрахунки Сил Оборони, які не дають ворогу пробитися у глиб української території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про своє протистояння з гелікоптерами ворога розповіли бійці Національної гвардії України.

"Ми зараз перебуваємо на півночі Харківщини. Виконуємо завдання по прикриттю наших підрозділів від ударів армійської авіації противника. Наше завдання їх збивати при появі. У цьому районі вони дуже часто з'являються. Тут дуже високі, лісисті місця є, лісосмуги, велика висота дерев, багато природавно по дних низин, в які може спокійно гелікоптер заходити, і не знаходитися в зоні ураження, і наше завдання їх збивати. Найчастіше це - Мі-28, Мі-24, Ка-52. Часто нас намагаються виявити квадрокоптерами. Нещоодній з вогневих груп велося скидання ВОГів. Але противник цілі не досяг, бо маємо укриття, перекриті щілини. У такому випадку ми протидіємо стрілецьким чи зенітним вогнем, звісно, що ПЗРК ніхто стріляти по квадрокоптеру не буде", -  офіцер НГУ "Партизан".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої крилатої ракети з ПЗРК. ВIДЕО

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ППО (3264) Харківщина (6054) Національна гвардія (1564)


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16.11.2022 14:07 Відповісти
Майстри України свою справу знають!!
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16.11.2022 14:12 Відповісти
Гордимся Вами ❤️‼️💙💛Красавчики Соколики🙏🙏🙏‼️Берегите себя ✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼
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16.11.2022 15:05 Відповісти
Абсолютно вірно!
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16.11.2022 15:18 Відповісти
Хлопці , при нагоді , рвіть орків на шматки 😡
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16.11.2022 17:15 Відповісти
 
 