Російські мобіки-окупанти за наказом командира зробили "протитанкові" їжаки з нарубаного гілля. ВIДЕО

Російські мобіки-окупанти за наказом свого командира зробили з гілля "протитанкові" їжаки для захисту від української бронетехніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "аналоговнєтних" оборонних конструкцій на позиції окупантів опублікований у соцмережі.

"Армія кацапії і "анало-говнєт" технології. Мобіки довідалися, що на них пруть українські танки. Але офіцер не розгубився і дав команду робити протитанкові "їжаки". Мобіки зробили 4 штуки та відчули себе у повній безпеці", - пишуть автори публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія розбирає на деталі для армії пралки і холодильники, які купує через треті країни, - Bloomberg