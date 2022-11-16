У дронах Shahed-136 іранського виробництва тільки двигуни, інше - компоненти понад 30 західних компаній, - розслідування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Українські розвідники розібрали Shahed-136 на деталі і виявили, що майже усі компоненти, як і в інших іранських безпілотниках - американського або європейського походження.
Про це повідомляють розслідувачі проєкту Trap Aggressor, які дослідили деталі іранського безпілотника Shahed-136 у партнерстві з Незалежною антикорупційною комісією (НАКО), інформує Цензор.НЕТ.
Shahed-136 виробляється Іранською авіаційною промисловою компанією або HESA. Вага безпілотника близько 200 кілограмів, 40 з яких - бойова частина. Заряд вибухівки разом з оптикою для точної атаки розміщені в передній частині БПЛА. Камікадзе запускаються з вантажівки із залпового вогню, можуть літати зі швидкістю понад 185 кілометрів на годину. Російська армія перейменувала літак в Герань-2, щоб замаскувати іранське походження цієї зброї.
У дроні-камікадзе, збитому українськими військовими 13 жовтня 2022 року над морем в районі міста Одеса, в результаті падіння була втрачена бойова частина озброєння. Решта деталей - не постраждали.
Єдина деталь рідного виробництва - силова установка або ж двигун. Компанія-виробник - іранська Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO).
Начиння "Шахедів", за винятком двигуна, повністю складається з іноземних компонентів. Українським розвідникам вдалось ідентифікувати понад 30 європейських та американських компаній. Найбільше деталей зі США. Сервопривід американської Hitec USA Group, елементи живлення японської Panasonic, керамічна антена канадської Tallisman. Плата управління зібрана з японських та американських деталей. Плата блоку живлення з німецьких та китайських елементів. Блок керування російського заводу "Западприбор".
Плати, цифрові сигнальні процесори, трансивери, драйвери та приймачі виробництва сумнозвісної компанії Texas Instruments, яка продовжувала працювати в Росії після окупації Криму і агресії на Донбас в 2014 році.
В ГУР ідентифікували і українські деталі - електричні реле, виробництва Харківського державного заводу "Радіореле".
Експерти з Незалежної антикорупційної комісії розіслали понад 35 листів усім компаніям, деталі яких були виявлені в іранських БПЛА. І на сьогодні отримали лише 3 відповіді і це - відписки.
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2.) Санкции бесполезны, обходят за 5 минут через посредника, потом еще, еще и еще. Необходимы не просто санкции, а пряник дополнительный. Например, военный заказ крупный на каждую фирму, которая продает эти детали. С условием, чтобы вы нигде их гражданским или мутным лицам не продавали, а продавали только нам. Вот на это капиталисты пойдут и будут фактически выполнять санкции.
3.) Все эти компоненты прямо сегодня здесь и сейчас можно купить 100 или 1000 штук в розничной или оптовой продаже в Китае. Частному лицу. Это гражданские компоненты. Да, их качество феноменально высокое, лучше американских даже 10-ти летней давности, не говоря уже и про двадцатилетний срок. Они лучше.
4.) Учитывая прошлый пункт, нам никто в мире не мешал сделать 10000 таких же дронов из таких же компонентов. Никто в мире, кроме наших коррупционеров, которым откаты за асфальт были важнее существования страны, ведь они то сами уехали и их бабки давно выведены. Только коррупция и дебилизм старых пердунов, как раз конструкторов у нас хватало, притом что по дронам, что по оптике и тепловизионной в том числе, что по ракетным двигателям даже. Сотни люди были готовы работать и создавать вооружения, но само собой разумеется они требовали не просто достойной оплаты, но и массового вознаграждения в плане публичности, статуса, уважения от народа, чтобы их непрерывно показывали на ТВ, а не очередную зеленую дебильную харю.
5.) Завод в Иране держится на соплях и буквально считанных работников, которых заменить некем. В Иране нынче едут много кацапских туристов и вместе с ними неплохо бы отправить агентов. Отравить или убить этих ученых и все, нового производства не будет, хотя из-за Израиля они защищены относительно неплохо, но Израиль при ликвидации не рассматривает варианты с врывом фуры в общежитие и взрыв 2т взрывчатки с гибелью кучи людей, ну а нам на это вообще плевать и мы готовы это привести в исполнение.
Окрім того, якраз з 2014 року Україні захід не дуже допомагав в комплектуючих. Типу аби не підтримувати конфлікт. бо раша ж була важливим партнером в постачанні газу.
Деньги не пахнут !!!
<sarcasm> Аби не ці західні капіталісти - Україна би за останні півроку наклепала би 100 Нептунів, дві сотні Богдан + 10 мільйонів снарядів до них… Але кляті капіталісти змушують «президента» + дерьмака дороги будувати…</sarcasm>
Ви що, насправді вважаєте, що конче потрібно вводити санкції проти авіамодельних сервомашинок Hitec? Ви, напевно, дурачок?