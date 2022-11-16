У дронах Shahed-136 іранського виробництва тільки двигуни, інше - компоненти понад 30 західних компаній, - розслідування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські розвідники розібрали Shahed-136 на деталі і виявили, що майже усі компоненти, як і в інших іранських безпілотниках - американського або європейського походження.

Про це повідомляють розслідувачі проєкту Trap Aggressor, які дослідили деталі іранського безпілотника Shahed-136 у партнерстві з Незалежною антикорупційною комісією (НАКО), інформує Цензор.НЕТ.

Shahed-136 виробляється Іранською авіаційною промисловою компанією або HESA. Вага безпілотника близько 200 кілограмів, 40 з яких - бойова частина. Заряд вибухівки разом з оптикою для точної атаки розміщені в передній частині БПЛА. Камікадзе запускаються з вантажівки із залпового вогню, можуть літати зі швидкістю понад 185 кілометрів на годину. Російська армія перейменувала літак в Герань-2, щоб замаскувати іранське походження цієї зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські фахівці виявили в іранських дронах компоненти італійського виробництва, – La Repubblica

У дроні-камікадзе, збитому українськими військовими 13 жовтня 2022 року над морем в районі міста Одеса, в результаті падіння була втрачена бойова частина озброєння. Решта деталей - не постраждали.

Єдина деталь рідного виробництва - силова установка або ж двигун. Компанія-виробник - іранська Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO).

Начиння "Шахедів", за винятком двигуна, повністю складається з іноземних компонентів. Українським розвідникам вдалось ідентифікувати понад 30 європейських та американських компаній. Найбільше деталей зі США. Сервопривід американської Hitec USA Group, елементи живлення японської Panasonic, керамічна антена канадської Tallisman. Плата управління зібрана з японських та американських деталей. Плата блоку живлення з німецьких та китайських елементів. Блок керування російського заводу "Западприбор".

Плати, цифрові сигнальні процесори, трансивери, драйвери та приймачі виробництва сумнозвісної компанії Texas Instruments, яка продовжувала працювати в Росії після окупації Криму і агресії на Донбас в 2014 році.

Також читайте: Іран бреше, що дав РФ небагато дронів. Ми щодня збиваємо по 10, - Зеленський

В ГУР ідентифікували і українські деталі - електричні реле, виробництва Харківського державного заводу "Радіореле".

Експерти з Незалежної антикорупційної комісії розіслали понад 35 листів усім компаніям, деталі яких були виявлені в іранських БПЛА. І на сьогодні отримали лише 3 відповіді і це - відписки.