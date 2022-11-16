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У дронах Shahed-136 іранського виробництва тільки двигуни, інше - компоненти понад 30 західних компаній, - розслідування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські розвідники розібрали Shahed-136 на деталі і виявили, що майже усі компоненти, як і в інших іранських безпілотниках - американського або європейського походження.

Про це повідомляють розслідувачі проєкту Trap Aggressor, які дослідили деталі іранського безпілотника Shahed-136 у партнерстві з Незалежною антикорупційною комісією (НАКО), інформує Цензор.НЕТ.

Shahed-136 виробляється Іранською авіаційною промисловою компанією або HESA. Вага безпілотника близько 200 кілограмів, 40 з яких - бойова частина. Заряд вибухівки разом з оптикою для точної атаки розміщені в передній частині БПЛА. Камікадзе запускаються з вантажівки із залпового вогню, можуть літати зі швидкістю понад 185 кілометрів на годину. Російська армія перейменувала літак в Герань-2, щоб замаскувати іранське походження цієї зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські фахівці виявили в іранських дронах компоненти італійського виробництва, – La Repubblica

У дроні-камікадзе, збитому українськими військовими 13 жовтня 2022 року над морем в районі міста Одеса, в результаті падіння була втрачена бойова частина озброєння. Решта деталей - не постраждали.

У дронах Shahed-136 іранського виробництва тільки двигуни, інше - компоненти понад 30 західних компаній, - розслідування 01

Єдина деталь рідного виробництва - силова установка або ж двигун. Компанія-виробник - іранська Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO).

У дронах Shahed-136 іранського виробництва тільки двигуни, інше - компоненти понад 30 західних компаній, - розслідування 02

Начиння "Шахедів", за винятком двигуна, повністю складається з іноземних компонентів. Українським розвідникам вдалось ідентифікувати понад 30 європейських та американських компаній. Найбільше деталей зі США. Сервопривід американської Hitec USA Group, елементи живлення японської Panasonic, керамічна антена канадської Tallisman. Плата управління зібрана з японських та американських деталей. Плата блоку живлення з німецьких та китайських елементів. Блок керування російського заводу "Западприбор".

У дронах Shahed-136 іранського виробництва тільки двигуни, інше - компоненти понад 30 західних компаній, - розслідування 03

Плати, цифрові сигнальні процесори, трансивери, драйвери та приймачі виробництва сумнозвісної компанії Texas Instruments, яка продовжувала працювати в Росії після окупації Криму і агресії на Донбас в 2014 році.

Також читайте: Іран бреше, що дав РФ небагато дронів. Ми щодня збиваємо по 10, - Зеленський

В ГУР ідентифікували і українські деталі - електричні реле, виробництва Харківського державного заводу "Радіореле".

У дронах Shahed-136 іранського виробництва тільки двигуни, інше - компоненти понад 30 західних компаній, - розслідування 04

Експерти з Незалежної антикорупційної комісії розіслали понад 35 листів усім компаніям, деталі яких були виявлені в іранських БПЛА. І на сьогодні отримали лише 3 відповіді і це - відписки.

Автор: 

Іран (2063) розслідування (2275) дрони (4863)


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Топ коментарі
+19
наглядний приклад як діють санкції
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16.11.2022 18:57
+9
Санкции работают🤡🤡🤡
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16.11.2022 18:58
+7
Шо казати-бабло є бабло,нажаль для багатьох воно важливіше за людські життя...
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16.11.2022 19:01
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16.11.2022 18:57 Відповісти
наглядний приклад як діють санкції
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16.11.2022 18:57 Відповісти
Санкции работают🤡🤡🤡
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16.11.2022 18:58 Відповісти
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16.11.2022 18:58 Відповісти
Нормально --- влупіт ім ше одні санкціі .
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16.11.2022 18:59 Відповісти
ірано-російська мудрість: чим більше санкцій - тим меньше санкцій
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16.11.2022 19:16 Відповісти
Больше чем уверен Украина может создать такие же, назвать их герань -2 и отправить их в зад, как раз зимой.
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16.11.2022 19:00 Відповісти
Можно на английском языке материал сделать в западные СМИ отправить
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16.11.2022 19:01 Відповісти
Шо казати-бабло є бабло,нажаль для багатьох воно важливіше за людські життя...
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16.11.2022 19:01 Відповісти
Так було , на жаль , завжди , так буде і надалі 😕
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16.11.2022 19:03 Відповісти
Зупинити постачання одного складника і накриються оті дрони пиз***ю!
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16.11.2022 19:10 Відповісти
Це в мопеді іранські двигуни (тому й пердить так), а ось у махажорі-6 вже італійський Rotax.
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16.11.2022 19:12 Відповісти
чи мухожері-6, ну ви зрозуміли
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16.11.2022 19:15 Відповісти
З яких це часів австрійський Rotax перетворився на італійський.
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16.11.2022 20:21 Відповісти
1.) 10% добавочной стоимости и капиталист продаст смазку для насильника, который насилует его жену. Всегда так работает.
2.) Санкции бесполезны, обходят за 5 минут через посредника, потом еще, еще и еще. Необходимы не просто санкции, а пряник дополнительный. Например, военный заказ крупный на каждую фирму, которая продает эти детали. С условием, чтобы вы нигде их гражданским или мутным лицам не продавали, а продавали только нам. Вот на это капиталисты пойдут и будут фактически выполнять санкции.
3.) Все эти компоненты прямо сегодня здесь и сейчас можно купить 100 или 1000 штук в розничной или оптовой продаже в Китае. Частному лицу. Это гражданские компоненты. Да, их качество феноменально высокое, лучше американских даже 10-ти летней давности, не говоря уже и про двадцатилетний срок. Они лучше.
4.) Учитывая прошлый пункт, нам никто в мире не мешал сделать 10000 таких же дронов из таких же компонентов. Никто в мире, кроме наших коррупционеров, которым откаты за асфальт были важнее существования страны, ведь они то сами уехали и их бабки давно выведены. Только коррупция и дебилизм старых пердунов, как раз конструкторов у нас хватало, притом что по дронам, что по оптике и тепловизионной в том числе, что по ракетным двигателям даже. Сотни люди были готовы работать и создавать вооружения, но само собой разумеется они требовали не просто достойной оплаты, но и массового вознаграждения в плане публичности, статуса, уважения от народа, чтобы их непрерывно показывали на ТВ, а не очередную зеленую дебильную харю.
5.) Завод в Иране держится на соплях и буквально считанных работников, которых заменить некем. В Иране нынче едут много кацапских туристов и вместе с ними неплохо бы отправить агентов. Отравить или убить этих ученых и все, нового производства не будет, хотя из-за Израиля они защищены относительно неплохо, но Израиль при ликвидации не рассматривает варианты с врывом фуры в общежитие и взрыв 2т взрывчатки с гибелью кучи людей, ну а нам на это вообще плевать и мы готовы это привести в исполнение.
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16.11.2022 19:12 Відповісти
в ******** Україні це не було б можливим. Бо озброєння купляється за бюджетні гроші і митникам і податківцям дуже цікаво: чи правильно завезено обладнання. І чи є сертифікати якості. Бо на кремль ця гадина працює. Історія з клістронами вам невідома?
Окрім того, якраз з 2014 року Україні захід не дуже допомагав в комплектуючих. Типу аби не підтримувати конфлікт. бо раша ж була важливим партнером в постачанні газу.
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17.11.2022 09:35 Відповісти
Почти как раССея...
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16.11.2022 19:13 Відповісти
ой , я вас умаляю, кантробас на иран шурует через Ормузский пролив со стороны Омана на Бандер аббас , скоростные катера по 5-7 штук два раза в день , это вам любой моряк расскажет кто в Бандер - аббасе грузился , и сами иранцы этого не скрывают .
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16.11.2022 19:18 Відповісти
Это все что нужно знать об этих аццких санкциях....х-ня это все...
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16.11.2022 19:24 Відповісти
Як ними можна вражати артелерію та танки, якщо вони сліпі?
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16.11.2022 19:49 Відповісти
Мда

Деньги не пахнут !!!
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16.11.2022 20:14 Відповісти
Ми маємо справу з капіталістичним світом . у якому особиста нажива -це головне. Україні необхідно позиватись у міжнародні суди з метою відшкодування збитків завданих кампаніями постачальниками комплектуючих до зброї агресора.
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16.11.2022 21:18 Відповісти
Хай Україна з собою почне розбиратися! Війна аж кипить, зате наші обленерго кацапські олігархи до сих пір в руках тримають.
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16.11.2022 22:37 Відповісти
І саме цей капіталістичний світ заважає Україні виробляти свою зброю! Я правильно зрозумів?

<sarcasm> Аби не ці західні капіталісти - Україна би за останні півроку наклепала би 100 Нептунів, дві сотні Богдан + 10 мільйонів снарядів до них… Але кляті капіталісти змушують «президента» + дерьмака дороги будувати…</sarcasm>
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17.11.2022 09:33 Відповісти
Да санкции только на словах а на деле деньги не пахнут. Ещё Украину обвиняют в коррупции. Позорище.
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16.11.2022 22:30 Відповісти
"Да санкции только на словах"

Ви що, насправді вважаєте, що конче потрібно вводити санкції проти авіамодельних сервомашинок Hitec? Ви, напевно, дурачок?
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17.11.2022 10:13 Відповісти
Не здивуюсь, якщо знайдуться деталькі Мотор Січі
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16.11.2022 22:35 Відповісти
писали що двигуни французькі
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18.11.2022 19:12 Відповісти
 
 