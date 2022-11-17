Бійці ЗСУ захопили "стратегічний" склад російських окупантів: "Ще пральні машини. Одна, друга, третя...". ВIДЕО

Українські воїни знищили групу окупантів та знайшли на їхніх позиціях величезну кількість награбованої побутової техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який бійці опублікували в соцмережах, можна побачити газові плити, холодильники та пральні машини.

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