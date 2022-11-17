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Бійці ЗСУ захопили "стратегічний" склад російських окупантів: "Ще пральні машини. Одна, друга, третя...". ВIДЕО

Українські воїни знищили групу окупантів та знайшли на їхніх позиціях величезну кількість награбованої побутової техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який бійці опублікували в соцмережах, можна побачити газові плити, холодильники та пральні машини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти розтрощили та обікрали будівлю Херсонського прикордонного загону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17755) мародерство (341)


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Топ коментарі
+45
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17.11.2022 10:15
+26
Цікаво, звідки такий потяг до пральних машин у довбойобів, які не миються і в принципі централізовану воду мають одиниці?
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17.11.2022 10:14
+22
Ви гадаєте, що рашисти вкрали ці пральні машини що впратися та бути чистими?
УЙ ВАМ!
Вони їх вкрали що би продати, а самим і далі "прати" у річці, "як діди та прадіди робили".
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17.11.2022 10:21
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Цікаво, звідки такий потяг до пральних машин у довбойобів, які не миються і в принципі централізовану воду мають одиниці?
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17.11.2022 10:14 Відповісти
може надивилися фільмів для дорослих?
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17.11.2022 10:23 Відповісти
для них це підтвердження статусу, як скляні буси у індіанців.
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17.11.2022 11:14 Відповісти
госзаказ, на різноманітну мікроєлектроніку, на барахол
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17.11.2022 12:36 Відповісти
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17.11.2022 10:15 Відповісти
Они не епнутые, они - КАЦАПЫ....а это хуже епнутого ********😁😁😁
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17.11.2022 10:21 Відповісти
Ви гадаєте, що рашисти вкрали ці пральні машини що впратися та бути чистими?
УЙ ВАМ!
Вони їх вкрали що би продати, а самим і далі "прати" у річці, "як діди та прадіди робили".
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17.11.2022 10:21 Відповісти
Ніщеброди дикі!
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17.11.2022 10:22 Відповісти
отож! а нам десятиліттями втирали "ми ж адін наротт"
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17.11.2022 10:34 Відповісти
вони десятиліттями втирали, що в Україні суцільна бідність, а у них повний достаток. і чимало дебілів тут велись на цю пропаганду. а реальність така, шо для 75% кацапів пральна машинка (ціна 300 баксів, Карл!!!) - недосяжна розкіш.
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17.11.2022 10:46 Відповісти
все воно так, але біда що в нас ці дебіли чомусь не спішили виїхати на "богатую родіну", а лишились тут набудувавши особняків, дорогі авто і при цьому люто ненавидять Україну, мову і взагалі все тут у нас
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17.11.2022 11:19 Відповісти
У них пунктик на такі речі
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17.11.2022 10:42 Відповісти
А унітазів не було?
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17.11.2022 10:43 Відповісти
Банда мародерів, не армія. Перша банда світу з мародерства.
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17.11.2022 10:50 Відповісти
Не встигли попрати обісрані труси. Хоча за які труси я кажу...
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17.11.2022 11:39 Відповісти
Кацапи вбивці і ворюги , які повинні здохнути на нашій землі !!
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17.11.2022 12:03 Відповісти
Орда, бл@ть!
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17.11.2022 12:30 Відповісти
руского кобеля не відмиєш до біла ніякими засобами!
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17.11.2022 12:33 Відповісти
пятикантропи.
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17.11.2022 18:04 Відповісти
 
 