Бійці ЗСУ захопили "стратегічний" склад російських окупантів: "Ще пральні машини. Одна, друга, третя...". ВIДЕО
Українські воїни знищили групу окупантів та знайшли на їхніх позиціях величезну кількість награбованої побутової техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який бійці опублікували в соцмережах, можна побачити газові плити, холодильники та пральні машини.
Топ коментарі
+45 Перехватчик
показати весь коментар17.11.2022 10:15 Посилання
+26 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар17.11.2022 10:14 Посилання
+22 Small Jerboa
показати весь коментар17.11.2022 10:21 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
УЙ ВАМ!
Вони їх вкрали що би продати, а самим і далі "прати" у річці, "як діди та прадіди робили".