Бійці спецпідрозділу "KRAKEN" полонили більше десяти окупантів у дворі сільського будинку. ВIДЕО
Бійці спеціального підрозділу "KRAKEN" під час бойових дій в одному з населених пунктів полонили близько десяти окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники були захоплені в одному із сільських будинків.
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+29 Прощай немытая раССея
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+19 Прощай немытая раССея
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Партія пополняшек... А надпис "АКЦІЯ" на головах, це вообще треш від наших
https://twitter.com/i/status/1592971057501470726
Так само як деякі міста по сто раз "завайовивал"
Ось і вЯлічниє вітязі накінець зрозуміли - - 3,14-ець!
І прийняли накінець вірне життя в своєму житті