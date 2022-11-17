УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6069 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
35 183 30

Бійці спецпідрозділу "KRAKEN" полонили більше десяти окупантів у дворі сільського будинку. ВIДЕО

Бійці спеціального підрозділу "KRAKEN" під час бойових дій в одному з населених пунктів полонили близько десяти окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники були захоплені в одному із сільських будинків.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Турнікети наші звідки? Теж дали? - у полонених окупантів знаходять українську амуніцію. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17755) полонені (2293)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
Це щоб гімно не розтікалося...
показати весь коментар
17.11.2022 11:07
+23
ПівнічнийУкраїнець



Партія пополняшек... А надпис "АКЦІЯ" на головах, це вообще треш від наших

https://twitter.com/i/status/1592971057501470726
показати весь коментар
17.11.2022 11:04
+19
Де тут окупанти? Бачимо тільки паРашкінських ху..сосів.....
показати весь коментар
17.11.2022 11:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де тут окупанти? Бачимо тільки паРашкінських ху..сосів.....
показати весь коментар
17.11.2022 11:02 Відповісти
Чого вони розляглись....на пляжі чи що? На цирлах най стоять
показати весь коментар
17.11.2022 11:03 Відповісти
Це щоб гімно не розтікалося...
показати весь коментар
17.11.2022 11:07 Відповісти
А, ага....не подумав
показати весь коментар
17.11.2022 11:08 Відповісти
Ну ці хоть одягнуті більш-меньш, напевно кацапський "спецназ" що сказать, фартонуло, поки ще трохи поживуть.
показати весь коментар
17.11.2022 11:03 Відповісти
Так че не чмобікі і даже не контрактники .. кажуть що "Єлі-та"
показати весь коментар
17.11.2022 11:06 Відповісти
Єліта це і є контрактники. Просто не кожний контрактник - еліта.
показати весь коментар
17.11.2022 17:48 Відповісти
ПівнічнийУкраїнець



Партія пополняшек... А надпис "АКЦІЯ" на головах, це вообще треш від наших

https://twitter.com/i/status/1592971057501470726
показати весь коментар
17.11.2022 11:04 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2022 11:27 Відповісти
"сІказочнік" Конашеков "Кракен" вже раз 7 унічьтожіл...
Так само як деякі міста по сто раз "завайовивал"
показати весь коментар
17.11.2022 11:05 Відповісти
зачем снимать? нужно было простро расстрелять и идти дальше. а в погреб туда еще и пару гранат кидануть
показати весь коментар
17.11.2022 11:07 Відповісти
...да, можна шумових - вийдуть звідти такими прикольними (в курсі)
показати весь коментар
17.11.2022 11:10 Відповісти
СШГ "Заря 2" дуже, душевно, так "по домашнєму" (у закритих приміщеннях), до речі М-84 теч бідьора!
показати весь коментар
17.11.2022 11:40 Відповісти
Зорю....чув, М-84....еее, нє, слава богу не чув
показати весь коментар
17.11.2022 11:53 Відповісти
То Амерський девайс.
показати весь коментар
17.11.2022 12:00 Відповісти
запишись у підрозділ "Кракен" - будеш там "совєтником" що робити
показати весь коментар
17.11.2022 11:11 Відповісти
Кракен это Торнадо. Эти могли и прикопать
показати весь коментар
17.11.2022 11:25 Відповісти
до речі , а де толік гриценко "воює" ?
показати весь коментар
17.11.2022 11:36 Відповісти
Да, с Игорем Л в одном окопе сидят)
показати весь коментар
17.11.2022 11:46 Відповісти
, я то думаю де Игор Л пропав?
показати весь коментар
17.11.2022 11:47 Відповісти
Тебя они так точно в плен не стали бы брать.
показати весь коментар
17.11.2022 17:49 Відповісти
Кижуть що "камадірі" сказали "абаранятся" а самі поїхали тіпо по дєлам... (Для кацапів перекладаю - сдристнули).
Ось і вЯлічниє вітязі накінець зрозуміли - - 3,14-ець!
І прийняли накінець вірне життя в своєму житті
показати весь коментар
17.11.2022 11:09 Відповісти
Є пропозиція всіх полонених розміщувати біля підстанцій.
показати весь коментар
17.11.2022 11:13 Відповісти
..ото кацапсячих це спинить!!! ??)) .
показати весь коментар
17.11.2022 12:33 Відповісти
І дати по мобілі щоб дзвонили оркосамкам і оркомамкам що " оні у обєкта подстанциї в плєну і в каждую мінуту может прилєтєть от братьєв орков! Спасайтє кровінущку! путін *****!" Я думаю ефект буав би бомбезний . Досить з ордою толорасничити.
показати весь коментар
17.11.2022 12:43 Відповісти
Краще б умертвили без зйомки але ж обмінний фонд.
показати весь коментар
17.11.2022 11:29 Відповісти
Опять дебильный музончик. Ну, без этого никак...
показати весь коментар
17.11.2022 12:31 Відповісти
набутилені окорочка (орко-окупанти) ані срожаліс за сруззьге ізиг
показати весь коментар
17.11.2022 12:44 Відповісти
Соромлюся спитати: <********* - це таке війскове звання у кацапів чи війскова посада, хто в курсі ???
показати весь коментар
17.11.2022 12:46 Відповісти
Це не "Ненорматива лексика" - ета вєлікій русскій язик !
показати весь коментар
17.11.2022 16:33 Відповісти
 
 