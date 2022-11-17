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Херсонець - іноземним журналістам: "У нас немає опалення, світла, води, зв’язку та інтернету, але немає і росіян. Я вільний і тому безмежно щасливий". ВIДЕО

Мешканець Херсона дав невеличке інтерв’ю іноземним журналістам, у якому заявив, що свобода для нього - найвища цінність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік запевнив, що його не лякають ніякі побутові негаразди.

"У нас немає опалення, немає світла, немає мобільного зв'язку та інтернета, але немає і росіян. Я вільний і тому безмежно щасливий", - сказав херсонець англійською мовою.

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Автор: 

визволення (566) Херсон (3421)


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Топ коментарі
+59
Парень реально крутий. Якби так всі в Україні, мордору б зламали хребет, а залишки виперли за урал.
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17.11.2022 11:31
+45
Херсонець чудово висловився , просто супер , розумію його ,
бо кацапів люто ненавиджу 👍🏼😠
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17.11.2022 11:35
+40
Саме головне, що кацапів немає
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17.11.2022 11:34
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Парень реально крутий. Якби так всі в Україні, мордору б зламали хребет, а залишки виперли за урал.
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17.11.2022 11:31 Відповісти
на "зелемарафоні" прокацапські гниди такого не скажуть..там лише возвеличення найвеличнішого переможця та соратників по ОП, а ще "відновлення" яке лише на папері та в карманах провладних крадіїв
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17.11.2022 11:48 Відповісти
Круто
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17.11.2022 11:34 Відповісти
Саме головне, що кацапів немає
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17.11.2022 11:34 Відповісти
Нажаль,вони ще є..навiть у звiльненому Херсонi ...Але напрямок Ваших думок - абсолютно доречний...))
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17.11.2022 12:21 Відповісти
Чудово! Інтерв'ю англійською. Південь України позбавляється москальської говірки.
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17.11.2022 11:35 Відповісти
Херсонець чудово висловився , просто супер , розумію його ,
бо кацапів люто ненавиджу 👍🏼😠
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17.11.2022 11:35 Відповісти
Москалі вже подивились це відео, сказали що хлопець підставний, служить у НГ.
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17.11.2022 11:36 Відповісти
сказали...в смислі пробееее лькотіли
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17.11.2022 11:39 Відповісти
скоро буде що це англосакс з Невади
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17.11.2022 11:40 Відповісти
Скоро буде, що це сам переодітий та загримирований Байден давав інтерв'ю
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17.11.2022 13:17 Відповісти
"украінци завозят в рускій Хєрсон іностранних наємніков, потому что местніе не проявляют радості. до чего опустился києвскій режим націстов"
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17.11.2022 11:44 Відповісти
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17.11.2022 12:37 Відповісти
В них усе життя підстава. Убога нація
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17.11.2022 11:47 Відповісти
Там, где нет рашистских оккупантов - всё скоро будет...
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17.11.2022 11:45 Відповісти
розкажіть це київському передмістю
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17.11.2022 11:47 Відповісти
Соплі витри й чекай закінчення війни... а ще краще, допомагай ЗСУ і Україні.
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17.11.2022 11:50 Відповісти
а які у тебе проблеми в передмісті?
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17.11.2022 12:13 Відповісти
Беріть приклад з патріота України всі ті,хто ниє про відсутність благ цивілізації.
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17.11.2022 11:47 Відповісти
Людина випромінює справжнє щастя! Дуже щиро та емоційно
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17.11.2022 11:50 Відповісти
от не знайшов аналога в нашій мові: ЧЄЛОВЄЧІЩЕ!
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17.11.2022 11:51 Відповісти
Раші нема, але з'явився "птенець гнізда азірова", люстрований у 2014 році риг януш'овоч.
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17.11.2022 11:57 Відповісти
Respect
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17.11.2022 12:07 Відповісти
я впевнений, це позиція більшості українців. усі, кого я знаю, друзі, близькі, знайомі, усі готові зимувати у темряві, але в Україні, а не на паРаші.
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17.11.2022 12:24 Відповісти
бо в Україні будь-яка темрява - тимчасова, а в рф - назавжди.
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17.11.2022 12:44 Відповісти
НА ₚоZZіє!

Пишіть правильно
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17.11.2022 13:23 Відповісти
Або НА ₚФ
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17.11.2022 13:26 Відповісти
👍🤝
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17.11.2022 16:45 Відповісти
Золоті слова !!! .
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17.11.2022 12:26 Відповісти
Оце так емоційна зарядка! Слухаю ще раз і ще раз!
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17.11.2022 12:32 Відповісти
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17.11.2022 14:15 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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17.11.2022 16:29 Відповісти
Навіки Слава Господу! 🙏🙏🙏 Героям Слава! 💙🧡
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17.11.2022 16:48 Відповісти
God bless you, brother!
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17.11.2022 17:48 Відповісти
мальчик прекрасный
Переслушал его раз 10.
В самые тяжелые времена буду пресматривать его опять.
Но есть 1 но!
Херсон не бомбили. Что такое прилеты, разрушения и все ужасы город не знает.
Вышли кацы с техникой явно по договорняку. Сколько времени он простоит спокойно - вопрос.
Жить можно было бы так, как он описывает, если бы не постоянные сирены, бомбежки и новые разрушения каждый день....
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17.11.2022 23:13 Відповісти
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18.11.2022 16:38 Відповісти
 
 