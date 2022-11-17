Херсонець - іноземним журналістам: "У нас немає опалення, світла, води, зв’язку та інтернету, але немає і росіян. Я вільний і тому безмежно щасливий". ВIДЕО

Мешканець Херсона дав невеличке інтерв’ю іноземним журналістам, у якому заявив, що свобода для нього - найвища цінність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік запевнив, що його не лякають ніякі побутові негаразди.

"У нас немає опалення, немає світла, немає мобільного зв'язку та інтернета, але немає і росіян. Я вільний і тому безмежно щасливий", - сказав херсонець англійською мовою.

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