Херсонець - іноземним журналістам: "У нас немає опалення, світла, води, зв’язку та інтернету, але немає і росіян. Я вільний і тому безмежно щасливий". ВIДЕО
Мешканець Херсона дав невеличке інтерв’ю іноземним журналістам, у якому заявив, що свобода для нього - найвища цінність.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік запевнив, що його не лякають ніякі побутові негаразди.
"У нас немає опалення, немає світла, немає мобільного зв'язку та інтернета, але немає і росіян. Я вільний і тому безмежно щасливий", - сказав херсонець англійською мовою.
Топ коментарі
+59 Elvis2
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бо кацапів люто ненавиджу 👍🏼😠
Пишіть правильно
Переслушал его раз 10.
В самые тяжелые времена буду пресматривать его опять.
Но есть 1 но!
Херсон не бомбили. Что такое прилеты, разрушения и все ужасы город не знает.
Вышли кацы с техникой явно по договорняку. Сколько времени он простоит спокойно - вопрос.
Жить можно было бы так, как он описывает, если бы не постоянные сирены, бомбежки и новые разрушения каждый день....