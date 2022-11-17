Станом на цей час понад 10 млн українців без електрики. Найбільше на Вінниччині, Одещині, Сумщині, у Києві, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 267 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Увесь день триває ліквідація наслідків чергової ракетної атаки проти України. Знов аварійні відключення світла на додачу до планових стабілізаційних. Станом на цей час понад 10 млн українців без електрики. Найбільше – у Вінницькій області, на Одещині, Сумщині, у Києві.

У Дніпрі десятки людей поранені внаслідок ракетного удару – усім надається допомога. У Запоріжжі триває розбір завалів житлового будинку, який був знищений російським обстрілом цієї ночі... У переліку загиблих – 7 людей. На жаль, це число може збільшитись.

Знову і знову повторюємо партнерам, що лише повний захист українського неба вбереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії та точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни. Не до тієї пропаганди, яка зараз звучить із Кремля про нібито готовність до переговорів, щоб виграти трохи часу й зібратись із силами для нових ударів, а до справжнього миру", - сказав Зеленський.

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