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Новини Відео Війна
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Станом на цей час понад 10 млн українців без електрики. Найбільше на Вінниччині, Одещині, Сумщині, у Києві, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 267 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Увесь день триває ліквідація наслідків чергової ракетної атаки проти України. Знов аварійні відключення світла на додачу до планових стабілізаційних. Станом на цей час понад 10 млн українців без електрики. Найбільше – у Вінницькій області, на Одещині, Сумщині, у Києві.

У Дніпрі десятки людей поранені внаслідок ракетного удару – усім надається допомога. У Запоріжжі триває розбір завалів житлового будинку, який був знищений російським обстрілом цієї ночі... У переліку загиблих – 7 людей. На жаль, це число може збільшитись.

Знову і знову повторюємо партнерам, що лише повний захист українського неба вбереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії та точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни. Не до тієї пропаганди, яка зараз звучить із Кремля про нібито готовність до переговорів, щоб виграти трохи часу й зібратись із силами для нових ударів, а до справжнього миру", - сказав Зеленський.

Також читайте: "Якщо ми переживемо цю зиму - а ми її переживемо, - ми точно переможемо в цій війні", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) енергетика (2613)


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Топ коментарі
+11
Главное- успеть дагаварица пасредине, а потом можно и по асфальту на шашлычки.
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17.11.2022 23:03 Відповісти
+11
бункерный опарыш получит от украинского народа не совсем то что ожидает, а именно 95% украинцев станут против любых переговоров с рашистами и любой политик который предложит переговоры, будет послан и уничтожен как политик.
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17.11.2022 23:09 Відповісти
+10
хня это все, зато дороги есть.
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17.11.2022 22:59 Відповісти
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Зато в тебе падло все є
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17.11.2022 22:57 Відповісти
хня это все, зато дороги есть.
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17.11.2022 22:59 Відповісти
гловне, щоб не гинули наші захисники
побігти срати з чотитнадцятого поверху або помнрти?????
виберайте,
що краще???
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17.11.2022 23:01 Відповісти
Коли в країні буде колапс, то він буде і на фронті, тільки на кілька тижнів пізніше.
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17.11.2022 23:11 Відповісти
розчарую.
на фронті колапс з перщого дня
з 2014 року
як що ти не в курсі, тл ч в курсі....
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17.11.2022 23:26 Відповісти
Главное- успеть дагаварица пасредине, а потом можно и по асфальту на шашлычки.
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17.11.2022 23:03 Відповісти
наскільки всрато все-таки була спроектована енергосистема УРСР, якщо влучне попадання десятка другого ракет може її покласти!!!
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17.11.2022 23:03 Відповісти
розкажеш коли десяток ракет прилетить в твій штат ! після перши обстрілів все відновилось за дві доби , а зараз при постійних обстрілах вже є проблеми .
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17.11.2022 23:09 Відповісти
До тих проектів дтек приєднався і пішло поїхало
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18.11.2022 00:13 Відповісти
Ціль цих атак очевидна, змусити громадськість без світла і тепла давити на владу щодо прийняття умов капітуляції у війні.
Найгірше, що такі обстріли можуть відбуватись кожні дві неділі, рівно стільки потрібно РФ часу щоб на наявних потужностях виготовити наступні 100 ракет.
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17.11.2022 23:06 Відповісти
бункерный опарыш получит от украинского народа не совсем то что ожидает, а именно 95% украинцев станут против любых переговоров с рашистами и любой политик который предложит переговоры, будет послан и уничтожен как политик.
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17.11.2022 23:09 Відповісти
Повністю підтримую
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17.11.2022 23:14 Відповісти
Ты поживи без электричества в многоэтажке, когда нет воды, тепла и канализация может замёрзнуть. ЭТО ПРОБЛЕМА ! НО НЕ ПОВОД СДАВАТЬСЯ !!! Надо искать куда отселять жителей городов, а не делать вид, что нам пох на обстрелы.
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17.11.2022 23:45 Відповісти
У каждого жителя города - у 60% есть родственники в селах, дачи и.т.п
Сам из города - суббота, воскресенье никого не нарисуешь в городах - все по дачам и селам.
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17.11.2022 23:53 Відповісти
Ти бачу отсєлітєль ще той.
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18.11.2022 02:17 Відповісти
Ціль цих атак очевидна, змусити громадськість без світла і тепла давити на владу щодо прийняття умов капітуляції у війні.)) так свинособаки про це відкрито і говорять , у своєму зомбоящику . Ледве не - слово в слово .. .
Правда - вони ж і сумніваються що це можливо досягти лише обстрілами інфраструктури ..
Кажуть що- потрібна ще й якась , хоч більш менш значна , перемога на фронті .
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17.11.2022 23:17 Відповісти
Иди, не ной. Харьков Салтовка с ликтричеством,пока
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17.11.2022 23:18 Відповісти
Українці будуть посилати кацапів ***** навіть у цілковитій темряві.
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17.11.2022 23:36 Відповісти
А насосы отопления и водоснабжения от чего работают ? Канализация не замёрзнет? Легко послать проблему на ***, а вот взять на себя смелость произвести эвакуацию городов, это надо иметь силу и план действий, а его нет !
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17.11.2022 23:50 Відповісти
Какая эвакуация городов? Куда ты собираешся эвакуировать половину населения Украины? В Европу? Если нет своего дома в селе, разговаривай с соседями и знакомыми, чтобы вместе пережить эту зиму. Заготавливайте дрова и ***** жевать сопли с насосами. Попривыкали, блд, на всём готовом и ко всем удобствам. Лично я после того, как орки начали лупить по нашей инфраструктуре, занялся интенсивной заготовкой дров на зиму, тащил на дрова любые деревяхи и привёл в порядок печь, которую не топили уже десятилетиями. Потому что надо думать немного наперед, а не ждать с моря погоды и манны небесной от зеленых пидоров из ОПы. Навыбирали? Посмеялись? Теперь будем зимовать.
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18.11.2022 00:17 Відповісти
Ну заграницу никто мужчин не выпустит, а вот программа информационно логистической поддержки женщин и детей при выезде в ЕС нужна. Не все могут кинуться без знания языка в Европу, мы же не Сирийцы ! А про мужчин даже обсуждать нечего, если вы счасличик с домом в селе радуйтесь, а если нет, то пробивайте стену и устраивайте буржуйку, с дровами, углём, торфом пока проблем нет, проверено.
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19.11.2022 21:24 Відповісти
Украина не есть одним большим городом - у каждого есть родственники в селах, дачи и даже собственные дома. Не тех кацапы решили на понт брать.
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17.11.2022 23:55 Відповісти
Если бы ты чмо зеленое к войне готовился а не деньги в асфальт закатывал все было бы по другому !!! Хватит уже публиковать видосы этого пи....а!!!
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18.11.2022 00:17 Відповісти
Из многих постов в ЦН так и просится вывод, что идёт выборная кампания, а не мобилизация Украины и цивилизованного мира на быстрейшую победу против рашкофашизма. Тяжесть гибридной войны против цивилизованного мира, которую развязали руссофашисты и их полезные идиоты в том, что для полной победы одной военной победы не достаточно: нужна полная победа на тысячи фронтов. Нет хоть одной победы - нет победы в войне. Победишь во второй Украинско-рашисткой войне - будет следующая. В этой войне важнейшую роль играют диванные войска, если, конечно, они организованы, понимают, что и как надо делать и, главное, понимают, чего нельзя делать. Поэтому те, кто имеет украинскую локацию и хоть средние способности, обязаны на сайте срочно организовать наряду с вкладкой "бизнес" и вкладку "Диванные войска на фронте", из которой будут черпать ответы на вопрос "что делать".
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18.11.2022 00:59 Відповісти
А в бункері у Зе і Андрєя світло завжди є.
Як так.
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18.11.2022 02:14 Відповісти
Не бачити не чути це лайно зелене вже немає сил. Гірше януковоща не буде, ось воно. 73%, ви навіть не довбойоби, я навіть не знаю, хто ви є.
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18.11.2022 07:37 Відповісти
нафіга він нам новини переказує?Щоб ефір чимось забити?
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18.11.2022 10:54 Відповісти
Справжній мир вже завтра без переговорів
Якщо сьогодні Україна стане на коліна перед Богом
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18.11.2022 12:50 Відповісти
 
 