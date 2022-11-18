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Окупант розповідає матері про бої поблизу Кремінної: "Тут хохлов нет - негры, французы, канадцы... Тебе привезти ухо негра, мам?". ВIДЕО

Російський окупант, що бере участь у боях поблизу Кремінної на Луганщині, переконаний, що воює з "неграми, французами, канадцами..." і пропонує своїй матері подарунок у вигляді "уха негра".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телефонній розмові, загарбника, що була перехоплена воєнними розвідниками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Запроданець з Донецька скаржиться дружині і матері, що росіяни платять йому мало грошей: "Нас дурят и обманывают. На Пушилина хочу еще написать бумагу". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17801) перехоплення (354) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+64
Це не наркотики.
Це результат чотирьох поколінь, які пили, не просихаючи.
Виродження, деградація етносу, інволюція.
Зворотний процес перетворення людини на мавпу.
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18.11.2022 09:59 Відповісти
+49
Боюсь, что мама закажет другой орган, сынуля...
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18.11.2022 09:57 Відповісти
+27
...уй маме негра привези. Порадуй старушку.
Папка алкаш наверняка.
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18.11.2022 09:58 Відповісти
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Чому на Церзорі реклама наркотиків???
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18.11.2022 09:55 Відповісти
Де? У мене нема.
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18.11.2022 09:59 Відповісти
У того кто сей бред мамашке несёт!
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18.11.2022 10:32 Відповісти
Надо, что бы об «ухе негра» Узнали жители США. Афроамериканцы...

Да, и страны Африки тоже бы поостыли в поддержке кацапов
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18.11.2022 14:45 Відповісти
Це не наркотики.
Це результат чотирьох поколінь, які пили, не просихаючи.
Виродження, деградація етносу, інволюція.
Зворотний процес перетворення людини на мавпу.
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18.11.2022 09:59 Відповісти
Я, конечно, извиняюсь, но хочу уточнить: четырнадцать поколений. Это подтвержденный медицинско-социологический факт. Ещё раз извините...
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18.11.2022 10:09 Відповісти
Одним поколением считают 20 лет, т.е. промежуток времени средний между собственным рождением и возможностью воспроизвести себя (родить) в потомстве. 20 х 14 = 280 лет, что вполне соответствует времени начала расцвета Московии и превращения её указом Петра 1-го от 1721 года в империю и появлению названия "РоССия" и "руССкий", потому считаю что факт о 14 поколениях беспробудного пьянства именно "руССких", коим кстати страдал и сам Пётр 1-й, вполне ДОКАЗАННЫМ!
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18.11.2022 10:39 Відповісти
По настоящему пить в россии начали только при Хрущеве. Пить страшно, пить целым народом, до потери человеческого облика, пить в усмерть.
Пили и при царе, пили всегда, но это были алкоголики, пропойцы, пропащие люди. А среди основной массы людей все же были хоть какие то моральные ограничения, да и работать надо было. Хорошо работаешь - живешь хорошо, плохо работаешь - живешь плохо. Умные и работящие поднимались наверх, тупые и ленивые опускались вниз, и это было нормально.
Потом пришли "товарищи", все отобрали и заставили работать за трудодни в колхозе и за копейки на заводах. А выбора не было - или работаешь за так на свободе или работаешь за пайку в зоне.
Но пришел Хрущев, репрессии и подневольный труд отменил, а вот материальной заинтересованности не вернул. Народ подумал годик-второй и просек простую вещь - работаешь хорошо или работаешь плохо, получаешь одинаково мало. Так зачем работать, лучше пить.
Вот с тех 50-60-х голов и пошла россия спиваться и вырождаться по настоящему
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18.11.2022 11:20 Відповісти
Пити запійно мокшани почали набагато раніше. Деякі історики називають культуру прийому спиртних напоїв однією з ключових відмінностей культури України та Європи де цьому супроводжувало застілля та спілкування на відміну від питних будинків на рососії де без закуски нажиралися до втрати свідомості
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18.11.2022 12:41 Відповісти
Швидше за все це результат того що кацапи в своєму цівілізаційному розвитку ще не вийшли з часів середньовіччя - в Європі колись подібне робили і це не вважалося чимось надзвичайним.
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18.11.2022 10:20 Відповісти
Можливо ще й нагадати той факт, що як у революційні часи, так і у часи СРСР інтелігенція та інтелектуали зазнавали гоніння, багато вимушено було виїхати закордон, багато кого відправляли у ГУЛАГ, та багато з них були розстріляні. Таким чином було вбито багато людей здатних на критичне мислення, що також призвело до зниження інтелекту нащадків. Тому з огляду на природню схильність роССіян до пияцтва у непомірних дозах, та до стукацтва на сусідів, друзів, родичів, співробітників саме на Рашці найбільш вимило розумних людей і, відповідно, прибуло тупих!
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18.11.2022 10:47 Відповісти
Да ,это одна из причин. А может и самая основная. У кинологов есть пословицы: "Гены ластиком не сотрешь". И " Из дворни(безродной собачки) немецкую овчарку не сделаешь." То есть чтобы она также выполняла все служебные функции и служила как немецкая овчарка.
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18.11.2022 11:40 Відповісти
Да он правду говорит, видимо поубивали своих "вагнеровцев" из ЦАР и Сирии. Ну и уши на сувениры порезали, не пропадать же добру.
У него этих ушей просто завались, вот и шлет кому попало.
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18.11.2022 12:18 Відповісти
😁😂
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18.11.2022 17:51 Відповісти
Боюсь, что мама закажет другой орган, сынуля...
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18.11.2022 09:57 Відповісти
И мы даже знаем какой!
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18.11.2022 10:10 Відповісти
цій руSSкій самці потрібно, якнайшвидше, прислати вухо разом з головою цього виродка в чорному пакеті....щоб "порозумнішала"....
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18.11.2022 09:58 Відповісти
І бажано пофарбувати у чорний колір
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18.11.2022 10:12 Відповісти
...уй маме негра привези. Порадуй старушку.
Папка алкаш наверняка.
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18.11.2022 09:58 Відповісти

Краще б думав що незабаром тебе до мамки по запчастинах привезуть, якщо взагалі привезуть. Нема тіла - нема лади
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18.11.2022 09:58 Відповісти
лади закінчилися, тепер дають вугілля
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18.11.2022 12:46 Відповісти
А если даже и иностранцы - то они хоть люди, по сравнению с вами биомусором убийц, насильников и мародеров
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18.11.2022 09:58 Відповісти
Не переживай, в рядах рашистов иностранцев хватает ещё с 2014-го, о чём они любят делать выпуски и даже фильмы снимают, причём не только из стран СНГ, а и из Сербии, Чехии, Бразилии, даже США, не говоря о сирийцах и африканцах с чёрным цветом кожи. Так что он может ухо ИХ негра прислать. Впрочем отрезанное ухо любого человека спустя время, в результате процессов разложения, становится чёрным! Но это из другой оперы, а здесь просто бред сумасшедшего для того, чтобы произвести впечатление на туповатую мамашку!
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18.11.2022 10:31 Відповісти
Хватаєт це скільки?кілька десятків чи сотень?тільки не треба пхати сюди заробітчан сирійців та таджиків.
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18.11.2022 10:37 Відповісти
З яких пір "заробітчани" стали гинути зі зброєю та у формі рашистської армії на фронті?! До того ж і на еРеФії зовсім цього не скривають, чи то я розміщав у роСС СМІ та тв новинах репортажі про таджиків що розстріляли 11-х роССіян на полігоні у Бєлгороді, чи про тисячі сирійських "добровольців", чи про загибель студента із Замбії якого спочатку відправили у в'язницю на Рашці, а потім звідти на війну?! А може я робив репортажі про сербського снайпера Деян Берича у =ДНР= або бразильця Лусваргі і далі, далі, далі......???!!!
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18.11.2022 10:57 Відповісти
Як мінімум з 2014 особливо тоді коли каци позатоплювали шахти та донбасяо почали вбивати українців за 15 тис фублів.думаю теж саме могло бути і в сирії.чутки про тисячі сирійців явно перебільшені. Наші показували трупи кількох лівійців.Це ж не я писав про хватаєт я думав ти спеціаліст у цій царині тому й запитав.я ще знаю кілька лівих італійців та іспанців,можливо для тебе іноземці кацапи з Прибалтики та Молдови?
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18.11.2022 11:39 Відповісти
верно, но за рашку-убийцу могут воевать только такие же отбросы как кацапы
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18.11.2022 10:50 Відповісти
Як немає націй без плям, так не має націй без героїв. Тому не треба робити з якогось народу або білих та пухнастих, або демонів, бо все залежить лише від світогляду та пропаганди. трохи більше 30 років тому для більшості українців героями були ті, до кого зараз більшість ставиться як до ворогів бо українці вирішили стати незалежними із власною країною, і ті, хто був за незалежність стали героями, а ті хто проти - ворогами. Ще нещодавно більшість роССіян відносилась до українців дружньо і не мали нічого проти їх незалежності, а зараз ненавидять називаючи їх "нацистами", і все лише тому, що так їх налаштувала пропаганда кажучи про "штучність" українців та України, і "право власності" роССіянців на її територію та історію! Злочинність не має національних ознак, в неї ознака ідеологічна!!! Не забувай, що дуже багато росіян воюють у складі ЗСУ за незалежність та цілісність України!
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18.11.2022 11:07 Відповісти
тоже верно, но тут и у меня верно - за нас и воюют те немногие нормальные россияне )))
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18.11.2022 11:10 Відповісти
Мама жде с нетерпением сыночка в черном мешке. Нах ей какое-то ухо.
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18.11.2022 09:59 Відповісти
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18.11.2022 09:59 Відповісти
*** свого в роті в голові відірваній твоїй тупорилій воєнком мамкі алкашкі привез
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18.11.2022 09:59 Відповісти
після негрів підуть покемони і телепузікі, ото мама аху.єт!
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18.11.2022 10:00 Відповісти
Кацапи воюють з усім світом.
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18.11.2022 10:00 Відповісти
Сидит где-то на тыловом складе в хлеборезке, рассказывает о неграх арабах и отрезаных ушах. Мразота кацапская.
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18.11.2022 10:02 Відповісти
та то вухо смаженого бурята
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18.11.2022 10:03 Відповісти
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18.11.2022 10:15 Відповісти
Когда поехал мочить хохлов, а крем для загара забыл дома, тем более никогда не видя его в жизни.
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18.11.2022 13:00 Відповісти
Для чого вухо? Лучче цілого, щоб маму задовольнив.
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18.11.2022 10:03 Відповісти
после боярки и мухаморов рюзке увидит и людоедов....
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18.11.2022 10:03 Відповісти
и боевые комары
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18.11.2022 10:05 Відповісти
Вот как оказывается, бывает. Америкосы неграми заменили все 35-миллионное население Украины. Ну, французами там с канадцами слегка разбавили. А мы и не заметили, что нас уже нет.
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18.11.2022 10:05 Відповісти
Это чтоб показать что хохлов бы взяли ща 3 дня но против них воюет весь мир нато
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18.11.2022 10:11 Відповісти
Это не люди. Обезьяны-дикари.
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18.11.2022 10:06 Відповісти
В голові не вкладається рівень цих виродків
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18.11.2022 10:11 Відповісти
***… а як він таке городить і головне навіщо.
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18.11.2022 10:13 Відповісти
Негры
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18.11.2022 10:14 Відповісти
Фото возможно и в тему, но зачем его было брать на роССийских ресурсах где им с 2012 года в пропагандистских целях решили хвастать изображая "непобедимость" рашистского спецназа и морпехов? Достаточно фото наших ребят с маскировочной окраской но к данному диалогу того кто пороха не нюхал с недалёкой маманей развесившей уши от его больного воображения это не имеет отношения!
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18.11.2022 10:24 Відповісти
Судя по диалогу сей Херой "воюет" разве что с кастрюлями и черпаками на кухне, т.к. только такие "вояки", не нюхавшие пороху, страдают чрезмерной фантазией и кичатся тем, на что не способны. Можем "поздравить" его мамашку с тем, что она родила на свет явно не мужчину, а что то среднее между свиньёй и собакой с замашками макаки швыряющейся собственными экскрементами!
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18.11.2022 10:15 Відповісти
С швабры на бутылку, и кувалдой по башке...
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18.11.2022 14:17 Відповісти
На "Fox" цей запис прокрутити, та послухати коментарі ******** трампаноїдів
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18.11.2022 10:17 Відповісти
Результат деградації російського народу вони мабуть вже і не розрізняють де канадець а де українець.
Але це орк мабуть не думає що він до Росії може і не повернутися -або повернутися в мішку.
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18.11.2022 10:19 Відповісти
у 2-гу світову, яку наші сусіди називають отєчествєнной, солдатам, щоб було не так страшно вмирати "за родіну, за сталіна" давали по 100 гр водкі..., помітно, що у рускіх ця традиція збереглась й досі..., але також зрозуміло, що то не водка, то геть інше..., міцніше...
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18.11.2022 10:20 Відповісти
"я тут в тапочках топчусь по боеголовкам с плутонием"
Письма домой в деревню из СА
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18.11.2022 10:24 Відповісти
Это перед тем как вернуться с армии с аксельбантами везде вплоть до спины и плюшевыми подложками на манжетах. И в глаженых кирзовых сапогах с увеличенными каблуками.
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18.11.2022 10:29 Відповісти
сам до мами приїдь в пакеті,орк ******й
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18.11.2022 10:26 Відповісти
Я погано розумію, для чого ГУР публікує ці перехоплення. Часто це перебільшення, бравада, а от як у цьому випадку відверта брехня.
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18.11.2022 10:26 Відповісти
У кацапів рефлекси на рівні собачих.
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18.11.2022 10:26 Відповісти
.
свинособаки пiлять...))

вбога кацапо-орда. ) дикуни.

https://img2.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD-artist-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-2022-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-7309914.jpeg
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18.11.2022 10:36 Відповісти
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18.11.2022 12:31 Відповісти
.

демонстрацiя розумових здiбностей та "iнтелекту" свинособак.

а просто посмiятися? українець без гумору - не українець. )
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18.11.2022 10:39 Відповісти
Ну, хіба що...
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18.11.2022 11:28 Відповісти
Довбойоб, своїх поплутав.То ж був нє нєгр, то ж ваш шахтар із днр немитий, прямо із шахти, везти своїй мамці його цілком. Вона сама забере у нього шо їй потрібно, чи вуха...
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18.11.2022 10:31 Відповісти
Син насміхається з матері..... (бо вже на грані божевілля)....а вона тупєнька вірить.....і піддакує...а то що "***** нєт" - не чує ....
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18.11.2022 10:49 Відповісти
Нічого дивного. Глянуло разочок у бінокль --- побачило здаля ,перед тим, як обісратись, хлопців в балаклавах (темні обличчя), в снарягє, на бушмайстері. Ясно ж ,що то негри. Канадські. Всі знають ,що хохли носять замизгані фуфайки, кепки, їздять на мопедах і озброєні арматурою з планкою пікатіні. Не зплутаєш. А то були натофранцузи. Або піндоси . З Тайваню.
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18.11.2022 10:54 Відповісти
"Как тєбє такоє, Зігмунд Фрейд!"
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18.11.2022 10:58 Відповісти
Писец....это ж что курить нужно?
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18.11.2022 10:59 Відповісти
прощай немитая раша і немитая мамаша,бо моє немите чорне вухо їде в подарок в парашу до чорногрязнрої мамаші.
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18.11.2022 10:59 Відповісти
Зачем, вообще, распространять этот бред кацапа? У них, в козломордии и так все свято убеждены, что ЗСУ - это сплошь наемники из Польши, Румынии, США и т.д. , так надо, чтобы ещё и наша тупорылая вата, смотрящая бурят- тв в это уверовала?
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18.11.2022 11:04 Відповісти
...вперед боевые **********,рюзке дибилов привезли..
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18.11.2022 11:07 Відповісти
кацапи не люди...
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18.11.2022 11:27 Відповісти
Самое смешное в этом диалоге даже не то, что заражённый больной фантазией свинорыл предлагает привезти маме чьё то отрезанное ухо, а то что перед сим он расписывает ей что находится в ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ обороны, что на передке непонятные "дедуганы" 50-60 лет (видимо из ЛуганДонии), что снабжение дрянь (даже тушёнку не дают), что санитария и здоровье у всех отвратительное (то язва, то ещё какая дрянь), что транспорта нет и медпомощь никакая (ближайшая в 20 км до которой машину не дают, иди пешком). Ведь совсем непонятно откуда сему Херою в третьей линии может быть ведомо кто там воюет со стороны ВСУ с теми кто на передке, и как не будучи в бою о собирается добыть маме "трофей", разве что отрезав ухо от своего "побратима" чей труп повезли в тыл?!
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18.11.2022 11:29 Відповісти
Чё то гонит ,кацапченок. Я тут нахожусь между Сватово и кременной, недалеко от Макеевки,и млять не вижу ни негров,ни французов,ни канадцев с новозеландцами. ***** одни орки дохлые да наши пацаны тыняются.
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18.11.2022 11:30 Відповісти
і все таки, хто цю х-ню записує вічно?
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18.11.2022 11:32 Відповісти
Hmmm,
something came to my mind:

Isn't a human ear not similar to a
female vulva / vagina ?

In case of emergency transplantation ...
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18.11.2022 11:56 Відповісти
Маме не ухо, а другую часть тела не...а хочется.
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18.11.2022 12:07 Відповісти
Зведений підрозділ штурмує Кремінну
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18.11.2022 12:56 Відповісти
Ублюдочная даже не нация, а порода... Тьфу! 🤮
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18.11.2022 13:10 Відповісти
привезуть тебе гниду раша-фашистську для суки-матки... можливо даже з вухами, але... в чорному мішку... гульня буде!!!
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18.11.2022 13:46 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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18.11.2022 14:42 Відповісти
Чекай чорний пакет, якщо взагалі щось пришлють
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19.11.2022 06:54 Відповісти
 
 