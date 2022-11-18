Окупант розповідає матері про бої поблизу Кремінної: "Тут хохлов нет - негры, французы, канадцы... Тебе привезти ухо негра, мам?". ВIДЕО
Російський окупант, що бере участь у боях поблизу Кремінної на Луганщині, переконаний, що воює з "неграми, французами, канадцами..." і пропонує своїй матері подарунок у вигляді "уха негра".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телефонній розмові, загарбника, що була перехоплена воєнними розвідниками.
Топ коментарі
+64 arye z.
показати весь коментар18.11.2022 09:59 Відповісти Посилання
+49 Владимир Ищенко
показати весь коментар18.11.2022 09:57 Відповісти Посилання
+27 Zalet
показати весь коментар18.11.2022 09:58 Відповісти Посилання
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Да, и страны Африки тоже бы поостыли в поддержке кацапов
Це результат чотирьох поколінь, які пили, не просихаючи.
Виродження, деградація етносу, інволюція.
Зворотний процес перетворення людини на мавпу.
Пили и при царе, пили всегда, но это были алкоголики, пропойцы, пропащие люди. А среди основной массы людей все же были хоть какие то моральные ограничения, да и работать надо было. Хорошо работаешь - живешь хорошо, плохо работаешь - живешь плохо. Умные и работящие поднимались наверх, тупые и ленивые опускались вниз, и это было нормально.
Потом пришли "товарищи", все отобрали и заставили работать за трудодни в колхозе и за копейки на заводах. А выбора не было - или работаешь за так на свободе или работаешь за пайку в зоне.
Но пришел Хрущев, репрессии и подневольный труд отменил, а вот материальной заинтересованности не вернул. Народ подумал годик-второй и просек простую вещь - работаешь хорошо или работаешь плохо, получаешь одинаково мало. Так зачем работать, лучше пить.
Вот с тех 50-60-х голов и пошла россия спиваться и вырождаться по настоящему
У него этих ушей просто завались, вот и шлет кому попало.
Папка алкаш наверняка.
Краще б думав що незабаром тебе до мамки по запчастинах привезуть, якщо взагалі привезуть. Нема тіла - нема лади
Але це орк мабуть не думає що він до Росії може і не повернутися -або повернутися в мішку.
Письма домой в деревню из СА
свинособаки пiлять...))
вбога кацапо-орда. ) дикуни.
https://img2.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%88%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD-artist-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-2022-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-7309914.jpeg
демонстрацiя розумових здiбностей та "iнтелекту" свинособак.
а просто посмiятися? українець без гумору - не українець. )
something came to my mind:
Isn't a human ear not similar to a
female vulva / vagina ?
In case of emergency transplantation ...