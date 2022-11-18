Окупант розповідає матері про бої поблизу Кремінної: "Тут хохлов нет - негры, французы, канадцы... Тебе привезти ухо негра, мам?". ВIДЕО

Російський окупант, що бере участь у боях поблизу Кремінної на Луганщині, переконаний, що воює з "неграми, французами, канадцами..." і пропонує своїй матері подарунок у вигляді "уха негра".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телефонній розмові, загарбника, що була перехоплена воєнними розвідниками.

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